Тур: 21. Стадион: Терф Мур. Зрители: 20155 Главный судья: Харрингтон Тони
1:1
Конец матча
Ход матча
36'
1:0
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
340 Количество передач 535
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каллен
Джош
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зарури АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
16 Бурк РисЗащитник
-
26 Джайлз РайанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Бёрнли
Лутон Таун
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.19
|Амдуни Зеки
|4
|0.19
|Одоберт Уилсон
|3
|0.14
|Браунхилл Джош
|3
|0.14
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.1
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.1
|Тэйлор Чарли
|1
|0.05
|Берге Сандер
|1
|0.05
|Колеошо Лука
|1
|0.05
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|6
|0.3
|Моррис Карлтон
|4 (2)
|0.2
|Баркли Росс
|2
|0.1
|Браун Джейкоб
|2
|0.1
|Доти Алфи
|1
|0.05
|Таунсенд Андрос
|1
|0.05
|Локьер Том
|1
|0.05
|Огбене Чидози
|1
|0.05
|Андерсен Мадс
|1
|0.05
|Чон Тахит
|1
|0.05
|Ошо Гэбриэл
|1
|0.05
|Менги Теден
|1
|0.05
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|5
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|О'Ши Дара
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
6
Бёрнли
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
6
5
Бёрнли
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Лутон Таун
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
2
9%
5
22%
46-60
6
26%
6
26%
61-75
4
17%
7
30%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
6
46%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
6
35%
4
24%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
11
50%
76-90
Пропущено
40
40
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
4
10%
1
3%
1-15
8
20%
3
8%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
9
23%
10
25%
61-75
10
25%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2
Результаты матчей
Бёрнли
Лутон Таун
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
91
29
37
110
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
164
516
614
120
218
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 20
|40
|5.
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|42 - 29
|39
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|39 - 29
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 36
|25
|13.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|14.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Лутон Таун
Исход игры
Бёрнли
68.8% (95)
Ничья
23.9% (33)
Лутон Таун
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
2:1 Бёрнли
34.1% (47)
1:0 Бёрнли
20.3% (28)
1:1 Ничья
18.8% (26)
2:0 Бёрнли
4.3% (6)
1:2 Лутон Таун
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:2 Бёрнли
1.4% (2)
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