Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Огбене Чидози создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Аль-Дахиль Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Таунсенд Андрос наказан за толчок Зеки Амдуни

39' Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Г О О О О Л - Зеки Амдуни забивает ударом с правой ноги!

36' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Одоберт Уилсон не смог попасть в створ ударом издали

34' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' О, нет. Из многообещающей позиции Фостер Лайл из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

32' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Самби Локонга Альберт-Мбойо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Адебайо Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Гудмундссон Йоханн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фостер Лайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Фостер Лайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Таунсенд Андрос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Гудмундссон Йоханн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Каллен Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Бёрнли

14' Экдаль Хьяльмар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Огбене Чидози . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Огбене Чидози создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Теден Менги наказан за толчок Зеки Амдуни

10' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Баркли Росс пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

7' Удар от ворот произведет Бёрнли

7' Доти Алфи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Оооо... вот это был удар! Гудмундссон Йоханн должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Гудмундссон Йоханн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Зеки Амдуни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Витиньо Виктор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Огбене Чидози выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Каллен Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бёрнли начинает с центра поля

1' Судья начинает матч