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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 20155 Главный судья: Харрингтон Тони
Бёрнли
1:1
Конец матча
Лутон Таун
0'
1:0
36' Гол
Амдуни Зеки
1:1
90' Гол
Моррис Карлтон
90' Желтая карточка
Траффорд Джеймс
90'+9

Ход матча

36'
Амдуни Зеки
1:0
64'
 
Чон Тахит
Таунсенд Андрос
74'
 
Моррис Карлтон
Кларк Джордан
74'
Робертс Коннор
Гудмундссон Йоханн
 
83'
Ндайишимий Майк
Амдуни Зеки
 
84'
Ларсен Якоб-Бруун
Одоберт Уилсон
 
86'
 
Берри Люк
Самби Локонга Альберт-Мбойо
90'
1:1
Моррис Карлтон
(Доти Алфи)
90'
Траффорд Джеймс
 
90'
Корк Джек
Экдаль Хьяльмар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 340 Количество передач 535
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 138
Бёрнли 68.8% (95)
X 23.9% (33)
Лутон Таун 7.2% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
18
Экдаль
Хьяльмар
28
Аль-Дахиль
Амин
7
Гудмундссон
Йоханн
24
Каллен
Джош
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
18
Кларк
Джордан
11
Адебайо
Элайджа
Бёрнли
4-4-2
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Лутон Таун

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
Ч
0:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.19
Амдуни Зеки 4 0.19
Одоберт Уилсон 3 0.14
Браунхилл Джош 3 0.14
Родригес Джей 2 (1) 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.1
Тэйлор Чарли 1 0.05
Берге Сандер 1 0.05
Колеошо Лука 1 0.05
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 6 0.3
Моррис Карлтон 4 (2) 0.2
Баркли Росс 2 0.1
Браун Джейкоб 2 0.1
Доти Алфи 1 0.05
Таунсенд Андрос 1 0.05
Локьер Том 1 0.05
Огбене Чидози 1 0.05
Андерсен Мадс 1 0.05
Чон Тахит 1 0.05
Ошо Гэбриэл 1 0.05
Менги Теден 1 0.05
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 5 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
О'Ши Дара 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Менги Теден 2 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
6
Бёрнли
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

6
5
Бёрнли
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Лутон Таун
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
2
9%
5
22%
46-60
6
26%
6
26%
61-75
4
17%
7
30%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
6
46%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
6
35%
4
24%
76-90

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
17%
0
0%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
11
50%
76-90

Пропущено

40
40
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
4
10%
1
3%
1-15
8
20%
3
8%
16-30
6
15%
7
18%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
9
23%
10
25%
61-75
10
25%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2

Результаты матчей

Бёрнли
Лутон Таун

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
4
5
16
1.5
6
14
1
20
2.5
2
18
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 20 13 6 1 43 - 18 45
2.
Астон Вилла
 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 20 12 4 4 37 - 20 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 20 12 3 5 42 - 29 39
6.
Вест Хэм
 Заявка 20 10 4 6 33 - 30 34
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 20 10 1 9 22 - 27 31
8.
Брайтон
 Заявка 20 8 7 5 38 - 33 31
9.
Ньюкасл
 Заявка 20 9 2 9 39 - 29 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 19 7 4 8 29 - 36 25
13.
Фулхэм
 Заявка 20 7 3 10 28 - 35 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 20 5 5 10 24 - 35 20
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
8.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
16.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
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    Прогнозы 138
    Бёрнли 68.8% (95)
    X 23.9% (33)
    Лутон Таун 7.2% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Бёрнли
    68.8% (95)
    Ничья
    23.9% (33)
    Лутон Таун
    7.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Бёрнли
    34.1% (47)
    1:0 Бёрнли
    20.3% (28)
    1:1 Ничья
    18.8% (26)
    2:0 Бёрнли
    4.3% (6)
    1:2 Лутон Таун
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:2 Бёрнли
    1.4% (2)
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