Тур: 3. Стадион: Эштон Гейт.
1:0
Второй тайм: 88'
0'
1:0
3' ГолКонуэй Томми
50' Желтая карточкаУильямс Джо
51' Красная карточкаБенрахма Саид
63' Желтая карточкаГарднер-Хикман Тэйлор
64' Желтая карточкаКрессуэлл Аарон
Ход матча
3'
1:0
50'
51'
64'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Винер
Зак
16
Дикки
Роберт
11
Мехмети
Анис
15
Конуэй
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Винер ЗакЗащитник
-
16 Дикки РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мехмети АнисПолузащитник
-
15 Конуэй ТоммиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Баич СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кинг ЭндиЗащитник
-
20 Белл СэмПолузащитник
- Нападающий
-
12 Найт ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
21 Уэллс НакиНападающий
-
Главный тренер: Мэннинг Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
- Нападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
История личных встреч
Бристоль Сити
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
120
Бомбардиры внутри турнира
Бристоль Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конуэй Томми
|2
|1
|Уильямс Джо
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|1
|0.5
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
Бристоль Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Джо
|2
|0
|Принг Кэмерон
|1
|0
|Гарднер-Хикман Тэйлор
|1
|0
|Конуэй Томми
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенрахма Саид
|0
|1
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
Результаты матчей
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бристоль Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0
Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Ротерхэм - Бристоль Сити 1:2 Бристоль Сити - Сток Сити 2:3
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Результаты матчей
Бристоль Сити
Вест Хэм
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бристоль Сити
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/32 финала
1/16 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
|Уимблдон
|Пелл Гэрри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бристоль Сити 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Бристоль Сити
1.7% (2)
Ничья
7.5% (9)
Вест Хэм
90.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
62.83% (71)
Меньше
37.17% (42)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
48.3% (58)
0:1 Вест Хэм
17.5% (21)
0:2 Вест Хэм
10% (12)
1:3 Вест Хэм
8.3% (10)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:4 Вест Хэм
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!