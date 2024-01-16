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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Бристоль Сити
1:0
Второй тайм: 88'
Вест Хэм
0'
1:0
3' Гол
Конуэй Томми
50' Желтая карточка
Уильямс Джо
51' Красная карточка
Бенрахма Саид
63' Желтая карточка
Гарднер-Хикман Тэйлор
64' Желтая карточка
Крессуэлл Аарон

Ход матча

3'
Конуэй Томми
1:0
50'
Уильямс Джо
 
51'
 
Бенрахма Саид
61'
Белл Сэм
Маккрори Росс
 
61'
Уэллс Наки
Конуэй Томми
 
63'
Гарднер-Хикман Тэйлор
 
64'
 
Крессуэлл Аарон
66'
 
Джонсон Бен
Цоуфал Владимир
75'
Корник Харри
Мехмети Анис
 
75'
Найт Джейсон
Гарднер-Хикман Тэйлор
 
80'
 
Маршалл Каллум
Крессуэлл Аарон
81'
 
Дивин Мубама
Ингс Дэнни
Прогнозы 120
Бристоль Сити 1.7% (2)
X 7.5% (9)
Вест Хэм 90.8% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
О'Лири
Макс
19
Теннер
Джордж
26
Винер
Зак
16
Дикки
Роберт
2
Маккрори
Росс
3
Принг
Кэмерон
8
Уильямс
Джо
6
Джеймс
Мэтти
22
Гарднер-Хикман
Тэйлор
11
Мехмети
Анис
15
Конуэй
Томми
1
Фабьянски
Лукаш
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
5
Цоуфал
Владимир
33
Эмерсон
Палмиери
7
Уорд-Праус
Джеймс
28
Соучек
Томаш
17
Корне
Максвелл
22
Бенрахма
Саид
18
Ингс
Дэнни
Бристоль Сити
3-4-2-1
Вест Хэм
3-4-2-1

История личных встреч

Бристоль Сити
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
К
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
120

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конуэй Томми 2 1
Уильямс Джо 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 0.5
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Бристоль Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джо 2 0
Принг Кэмерон 1 0
Гарднер-Хикман Тэйлор 1 0
Конуэй Томми 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенрахма Саид 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Альварес Эдсон 1 0

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0
Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Ротерхэм - Бристоль Сити 1:2 Бристоль Сити - Сток Сити 2:3
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2

Результаты матчей

Бристоль Сити
Вест Хэм

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
0 Лутон Таун
0 Болтон
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
1 Вест Хэм
1 Бристоль Сити
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
2 Ноттингем Форест
2 Блэкпул
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
3 Плимут
1 Саттон
1 Халл Сити
1 Бирмингем
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 Миллуолл
3 Лестер
1 Уимблдон
3 Ипсвич
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
1 Норвич
1 Бристоль Роверс
1 Ньюпорт
1 Истли
2 КПР
3 Борнмут
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
2 Суонси
0 Моркам
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Уимблдон Пелл Гэрри 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    Совсем мало времени остается на спасение у "Вест Хэма", в меньшинстве лондонцы создают не так много моментов и близки к вылету из Кубка.
  • Угловой
    86'
    Уорд-Праус с углового грузит мяч в гущу игроков, однако ничего опасного не приносит и этот "стандарт". В следующей фазе атаки Маршалл не смог спасти уходящий за лицевую мяч.
  • 85'
    Заброс Уорд-Прауса со штрафного не приводит к опасному моменту, вторым темпом следует навес с правого фланга - игроки "Бристоля" выбивают мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    84'
    Эмерсон прорывается по центральной и зарабатывает штрафной после фола соперника. До ворот, правда, далековато, прямого удара ждать бессмысленно.
  • Фол, нарушение
    82'
    Найт после проникающей передачи партнера оказывается у угла вратарской, однако Зума в подкате успевает выбить мяч на угловой.
  • Замена
    80'
    Дэнни Ингс уступает место на поле Каллуму Маршаллу, а Аарона Крессуэлла сменил Дивин Мубама.
  • 79'
    Здорово разыгрывает мяч "Бристоль" на правом фланге, Белл играет в "стенку" с партнером и остро простреливает во вратарскую, а Уэллс не попадает в створ.
  • Фол, нарушение
    77'
    О'Лири забирает мяч на выходе после навеса с правого фланга, при этом Ингс воткнулся в голкипера, Инглэнд дает свисток.
  • Замена
    75'
    Джейсон Найт играет вместо Тэйлора Гарднера-Хикмана, а Харри Корник меняет Аниса Мехмети.
  • 74'
    Белл входит в штрафную гостей с правого края и исполняет передачу во вратарскую - мяч становится добычей Фабьянски.
  • Угловой
    73'
    Два угловых подряд исполняют хозяева поля, в штрафной "Вест Хэма" возникает некоторая паника, но в итоге до ворот мяч так и не дошел.
  • 72'
    Принг включается по левому флангу и исполняет прострел, который удается прервать Джонсону.
  • 71'
    Уэллс получает мяч на правом краю штрафной от Теннера и пробивает в створ ворот - Фабьянски оставляет "Вест Хэм" в игре.
  • 70'
    Эмерсон прорывается по центральной зоне и пробивает низом метров с 22 - мяч проходит немного правее створа.
  • Угловой
    68'
    Очередной угловой подает Уорд-Праус, однако "стандарты" лондонцев сегодня совсем не выручают.
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    • Опасный момент
      67'
      Какой момент упускают гости! Корне с левого фланга вырезает подачу в центр штрафной, Ингс опережает двоих соперников и пробивает под перекладину, однако О'Лири спасает свои ворота!
    • Замена
      66'
      Бен Джонсон появляется на поле вместо Владимира Цоуфала.
    • Угловой
      66'
      Свой седьмой угловой исполнили гости, однако снова ничего опасного лондонцы не придумали, а удар Зума с подбора получается крайне неточным.
    • 65'
      Эмерсон подбирает мяч после выноса из штрафной и пробивает с 20 метров, однако снаряд попадает в соперника и уходит на угловой.
    • Желтая карточка
      64'
      Гарднер-Хикман и Крессуэлл получают по желтой карточке по итогам небольшой стычки в центре поля.
    • 63'
      Быстрая атака "Бристоля" завершается ударом Мехмети из-за пределов штрафной - мяч проходит немного левее створа.
    • Замена
      61'
      Томми Конуэй и Росс Маккрори покидают поле, в игру вступают Наки Уэллс и Сем Бэлл.
    • Офсайд
      60'
      И еще одна атака "Бристоля" срывается отмашкой лайнсмена, снова в офсайде оказывается Конуэй.
    • Угловой
      59'
      Угловой на правом фланге заработали лондонцы, однако подача Уорд-Прауса не находит головы кого-либо из партнеров.
    • Офсайд
      58'
      Конуэй после заброса из глубины поля имел шанс убежать на рандеву с Фабьянски, однако у форварда хозяев зафиксирован офсайд.
    • 57'
      Ничего не получается у "Вест Хэма" в контроле мяча, после перерыва у ворот О'Лири тишь да гладь.
    • Фол, нарушение
      56'
      Теперь Уильямсу достается в центре поля от Соучека, откровенно нервничают гости во втором тайме от безысходности.
    • Фол, нарушение
      54'
      Проход Мехмети по левому флангу с нарушением правил останавливает Цоуфал, думается, карточки сегодня еще наверняка будут.
    • 52'
      Достаточно корректно складывался этот матч, однако на старте второго тайма градус борьбы серьезно повысился. Посмотрим, как "Вест Хэм" будет выбираться из этой ситуации.
    • Красная карточка
      51'
      А сам Бенрахма после оказания медицинской помощи видит перед собой красную карточку, в меньшинстве остается "Вест Хэм"!
    • Желтая карточка
      49'
      Бенрахма получает по ногам от Уильямса, при этом отпихивается от соперника шипами, тянется арбитр в карман за карточкой для игрока "Бристоля".
    • 48'
      Снова активно начинают тайм хозяева поля, прессингуя игроков "Вест Хэма", рискуют те допустить еще одну результативную ошибку.
    • Травма, повреждение
      47'
      Уорд-Праус получает повреждение в верховой борьбе с Маккрори, активно размахивал локтями игрок "Бристоля", но фола в этом моменте не зафиксировано.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Второй угловой в исполнении "Бристоля" привел к удару головой в исполнении Конуэя - мяч пришел в руки Фабьянски.
    • Угловой
      45'
      Непосредственно с углового хозяева момент не создали, а вот вторым темпом Мехмети с угла штрафной неприятно пробил в ближний нижний угол - Фабьянски спас.
    • 45'
      После навеса с правого фланга Принг выскакивает из-за спины Цоуфала и играет головой, мяч цепляет голову чеха и проходит мимо створа.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Даррен Инглэнд к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Постепенно подходит к концу первая половина встречи, быстрый гол "Бристоля" пока остается единственным, рискует "Вест Хэм" закончить выступление в Кубке Англии.
    • 42'
      С огнём играет оборона и голкипер лондонцев, Фабьянски после паса назад умудрился переиграть сразу двоих форвардов "Бристоля". В следующий раз может и не прокатить.
    • 40'
      Позиционную атаку проводят хозяева поля, Принг исполнил подачу в штрафную гостей, но Маккрори до мяча добраться не сумел.
    • Угловой
      39'
      Теперь Уорд-Праус подает штрафной с левого фланга, после верхового единоборства О'Лири попытался поймать мяч, но круглый ускакал на угловой, который к острому моменту не привел.
    • Угловой
      38'
      После подачи Уорд-Прауса с углового О'Лири в борьбе с соперником не удержал мяч в руках, но защитники подстраховали вратаря, вновь выбив снаряд за лицевую. Повторный угловой получился куда менее опасным.
    • Опасный момент
      37'
      Ингс получает мяч в штрафной и пробивает с левого края, снаряд минует голкипера, однако на ленточке его подстраховал Теннер!
    • 36'
      3:4 по ударам к этой минуте встречи, но в створ попадают пока только хозяева - 2:0. Надо что-то придумывать "Вест Хэму", у которого сегодня явно не самая внушительная скамейка.
    • 35'
      Корне получает мяч на правом фланге атаки, однако Принг очень уверенно и легко снаряд у соперника отбирает, снова ни с чем оказывается "Вест Хэм" впереди.
    • 33'
      Снова едва не начудили гости у своей штрафной, Зума не слишком адресно покатил мяч назад, но Фабьянски в этот раз успел к снаряду первым.
    • 32'
      60 процентов игрового времени мячом владеет "Вест Хэм", думается, эта цифра будет только расти при текущем счёте.
    • 30'
      Длинный аут бросает Цоуфал, Ингс выигрывает верховую борьбу в чужой штрафной, однако мяч отскакивает в руки голкиперу "Бристоля".
    • 29'
      Бенрахма накручивает на левом фланге соперника и исполняет кросс в штрафную, с которым оборона "Бристоля" справляется спокойно.
    • 28'
      Постепенно наращивает давление "Вест Хэм", единственное, что гостям пока катастрофически не хватает ударов в створ - их нет совсем.
    • 26'
      Снова через левый фланг атакуют гости, однако подачу в штрафную успевает заблокировать Теннер.
    • Угловой
      25'
      С угловым оборона "Бристоля" справилась, вторым темпом последовал удар из-за пределов штрафной, мяч отскочил на левый край к Цоуфалу, тот прострелил с отскоком от газона, а Корне в падении не смог направить мяч в створ.
    • 24'
      Бенрахма простреливает с левого фланга в штрафную, где открывался Корне, однако защитник опережает Максвелла и выбивает мяч на угловой.
    • Опасный момент
      22'
      Штрафной с левого фланга подает Уорд-Праус, Мавропанос вылетает на мяч, но в итоге его не касается, а круглый проходит совсем рядом со штангой!
    • 20'
      20 минут отыграли команды, грубая ошибка лондонцев позволяет "Бристолю" вести в счёте. Впрочем, времени на спасение еще вагон.
    • 18'
      Отвечает наконец-таки своим моментом "Вест Хэм", Ингс получает мяч перед штрафной и пробивает метров с 20 - снаряд проходит немного левее створа.
    • 16'
      Еще одна атака удается хозяевам, Мехмети получает мяч на линии штрафной и стреляет в направлении дальнего угла, но в ворота не попадает.
    • 15'
      Отметим, что ранее команды встречались в Кубке Англии 9 лет назад, тогда "Вест Хэму" в выездном матче хватило одного гола.
    • 13'
      Пока "Вест Хэм" не ставит перед соперником никаких неразрешимых задач, спокойно представитель Чемпионшипа действует на старте матча.
    • 11'
      "Вест Хэм" в АПЛ идет на шестой позиции, отставая от идущего пятым "Тоттенхэма" на 6 баллов, в чемпионате лондонцы не проигрывают с 10 декабря.
    • 9'
      Маккрори выбирается на ударную позицию по центру и пробивает с небольшим рикошетом, никаких проблем у Фабьянски не возникает.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой в матче подает Уорд-Праус, однако мяч летит близко к воротам и достается О'Лири.
    • 7'
      "Бристоль" в этом календарном году еще не выигрывал - обе встречи в Чемпионшипе команда Лиама Мэннинга проиграла, а с "Вест Хэмом", как мы уже знаем, была ничья.
    • 6'
      Напомним, что "Бристоль" идет в Чемпионшипе на 14-м месте, хотя отставание от зоны плей-офф составляет лишь 4 очка - плотность в этой части таблицы высочайшая.
    • Фол, нарушение
      5'
      Ингс получает по ноге от Уильямса, рефери даже желтой карточки не показывает, хотя играл полузащитник хозяев очень опасно.
    • 4'
      Вот такое начало в нашей встрече, Конуэй забивает и в повторной встрече с "Вест Хэмом". Теперь уже лондонцам предстоит отыгрываться в этой паре.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТОММИ КОНУЭЙ!
      Мавропанос выдает плохой пас назад, Конуэй опережает Фабьянски и закатывает мяч в пустые ворота!
    • 2'
      Напомним, что полторы недели назад "Вест Хэм" не смог обыграть на своем поле "Бристоль", несмотря на быстрый гол Боуэна, сегодня предстоит лишняя встреча.
    • 1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в переигровке 1/32 финала Кубка Англии "Бристоль Сити" принимает "Вест Хэм". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.3% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Бристоль Сити 1.7% (2)
    X 7.5% (9)
    Вест Хэм 90.8% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бристоль Сити
    Ничья
    Вест Хэм
    4.40
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    5.80
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    30.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бристоль Сити 1:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Бристоль Сити
    1.7% (2)
    Ничья
    7.5% (9)
    Вест Хэм
    90.8% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    48.3% (58)
    0:1 Вест Хэм
    17.5% (21)
    0:2 Вест Хэм
    10% (12)
    1:3 Вест Хэм
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    1:4 Вест Хэм
    1.7% (2)
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    Бристоль Сити
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