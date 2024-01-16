Здорово разыгрывает мяч "Бристоль" на правом фланге, Белл играет в "стенку" с партнером и остро простреливает во вратарскую, а Уэллс не попадает в створ.

Найт после проникающей передачи партнера оказывается у угла вратарской, однако Зума в подкате успевает выбить мяч на угловой.

Эмерсон прорывается по центральной и зарабатывает штрафной после фола соперника. До ворот, правда, далековато, прямого удара ждать бессмысленно.

Заброс Уорд-Прауса со штрафного не приводит к опасному моменту, вторым темпом следует навес с правого фланга - игроки "Бристоля" выбивают мяч на угловой.

Уорд-Праус с углового грузит мяч в гущу игроков, однако ничего опасного не приносит и этот "стандарт". В следующей фазе атаки Маршалл не смог спасти уходящий за лицевую мяч.

Совсем мало времени остается на спасение у "Вест Хэма", в меньшинстве лондонцы создают не так много моментов и близки к вылету из Кубка.

Очередной угловой подает Уорд-Праус, однако "стандарты" лондонцев сегодня совсем не выручают.

Эмерсон прорывается по центральной зоне и пробивает низом метров с 22 - мяч проходит немного правее створа.

Уэллс получает мяч на правом краю штрафной от Теннера и пробивает в створ ворот - Фабьянски оставляет "Вест Хэм" в игре.

Принг включается по левому флангу и исполняет прострел, который удается прервать Джонсону.

Два угловых подряд исполняют хозяева поля, в штрафной "Вест Хэма" возникает некоторая паника, но в итоге до ворот мяч так и не дошел.

Белл входит в штрафную гостей с правого края и исполняет передачу во вратарскую - мяч становится добычей Фабьянски.

О'Лири забирает мяч на выходе после навеса с правого фланга, при этом Ингс воткнулся в голкипера, Инглэнд дает свисток.

Конуэй после заброса из глубины поля имел шанс убежать на рандеву с Фабьянски, однако у форварда хозяев зафиксирован офсайд.

Угловой на правом фланге заработали лондонцы, однако подача Уорд-Прауса не находит головы кого-либо из партнеров.

И еще одна атака "Бристоля" срывается отмашкой лайнсмена, снова в офсайде оказывается Конуэй.

Томми Конуэй и Росс Маккрори покидают поле, в игру вступают Наки Уэллс и Сем Бэлл.

Гарднер-Хикман и Крессуэлл получают по желтой карточке по итогам небольшой стычки в центре поля.

Эмерсон подбирает мяч после выноса из штрафной и пробивает с 20 метров, однако снаряд попадает в соперника и уходит на угловой.

Свой седьмой угловой исполнили гости, однако снова ничего опасного лондонцы не придумали, а удар Зума с подбора получается крайне неточным.

Какой момент упускают гости! Корне с левого фланга вырезает подачу в центр штрафной, Ингс опережает двоих соперников и пробивает под перекладину, однако О'Лири спасает свои ворота!

Уорд-Праус получает повреждение в верховой борьбе с Маккрори, активно размахивал локтями игрок "Бристоля", но фола в этом моменте не зафиксировано.

Снова активно начинают тайм хозяева поля, прессингуя игроков "Вест Хэма", рискуют те допустить еще одну результативную ошибку.

Бенрахма получает по ногам от Уильямса, при этом отпихивается от соперника шипами, тянется арбитр в карман за карточкой для игрока "Бристоля".

А сам Бенрахма после оказания медицинской помощи видит перед собой красную карточку, в меньшинстве остается "Вест Хэм"!

Достаточно корректно складывался этот матч, однако на старте второго тайма градус борьбы серьезно повысился. Посмотрим, как "Вест Хэм" будет выбираться из этой ситуации.

Проход Мехмети по левому флангу с нарушением правил останавливает Цоуфал, думается, карточки сегодня еще наверняка будут.

Теперь Уильямсу достается в центре поля от Соучека, откровенно нервничают гости во втором тайме от безысходности.

Ничего не получается у "Вест Хэма" в контроле мяча, после перерыва у ворот О'Лири тишь да гладь.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Второй угловой в исполнении "Бристоля" привел к удару головой в исполнении Конуэя - мяч пришел в руки Фабьянски.

45' Непосредственно с углового хозяева момент не создали, а вот вторым темпом Мехмети с угла штрафной неприятно пробил в ближний нижний угол - Фабьянски спас.

45' После навеса с правого фланга Принг выскакивает из-за спины Цоуфала и играет головой, мяч цепляет голову чеха и проходит мимо створа.

45' Одну минуту добавляет Даррен Инглэнд к основному времени первого тайма.

44' Постепенно подходит к концу первая половина встречи, быстрый гол "Бристоля" пока остается единственным, рискует "Вест Хэм" закончить выступление в Кубке Англии.

42' С огнём играет оборона и голкипер лондонцев, Фабьянски после паса назад умудрился переиграть сразу двоих форвардов "Бристоля". В следующий раз может и не прокатить.

40' Позиционную атаку проводят хозяева поля, Принг исполнил подачу в штрафную гостей, но Маккрори до мяча добраться не сумел.

39' Теперь Уорд-Праус подает штрафной с левого фланга, после верхового единоборства О'Лири попытался поймать мяч, но круглый ускакал на угловой, который к острому моменту не привел.

38' После подачи Уорд-Прауса с углового О'Лири в борьбе с соперником не удержал мяч в руках, но защитники подстраховали вратаря, вновь выбив снаряд за лицевую. Повторный угловой получился куда менее опасным.

37' Ингс получает мяч в штрафной и пробивает с левого края, снаряд минует голкипера, однако на ленточке его подстраховал Теннер!

36' 3:4 по ударам к этой минуте встречи, но в створ попадают пока только хозяева - 2:0. Надо что-то придумывать "Вест Хэму", у которого сегодня явно не самая внушительная скамейка.

35' Корне получает мяч на правом фланге атаки, однако Принг очень уверенно и легко снаряд у соперника отбирает, снова ни с чем оказывается "Вест Хэм" впереди.

33' Снова едва не начудили гости у своей штрафной, Зума не слишком адресно покатил мяч назад, но Фабьянски в этот раз успел к снаряду первым.

32' 60 процентов игрового времени мячом владеет "Вест Хэм", думается, эта цифра будет только расти при текущем счёте.

30' Длинный аут бросает Цоуфал, Ингс выигрывает верховую борьбу в чужой штрафной, однако мяч отскакивает в руки голкиперу "Бристоля".

29' Бенрахма накручивает на левом фланге соперника и исполняет кросс в штрафную, с которым оборона "Бристоля" справляется спокойно.

28' Постепенно наращивает давление "Вест Хэм", единственное, что гостям пока катастрофически не хватает ударов в створ - их нет совсем.

26' Снова через левый фланг атакуют гости, однако подачу в штрафную успевает заблокировать Теннер.

25' С угловым оборона "Бристоля" справилась, вторым темпом последовал удар из-за пределов штрафной, мяч отскочил на левый край к Цоуфалу, тот прострелил с отскоком от газона, а Корне в падении не смог направить мяч в створ.

24' Бенрахма простреливает с левого фланга в штрафную, где открывался Корне, однако защитник опережает Максвелла и выбивает мяч на угловой.

22' Штрафной с левого фланга подает Уорд-Праус, Мавропанос вылетает на мяч, но в итоге его не касается, а круглый проходит совсем рядом со штангой!

20' 20 минут отыграли команды, грубая ошибка лондонцев позволяет "Бристолю" вести в счёте. Впрочем, времени на спасение еще вагон.

18' Отвечает наконец-таки своим моментом "Вест Хэм", Ингс получает мяч перед штрафной и пробивает метров с 20 - снаряд проходит немного левее створа.

16' Еще одна атака удается хозяевам, Мехмети получает мяч на линии штрафной и стреляет в направлении дальнего угла, но в ворота не попадает.

15' Отметим, что ранее команды встречались в Кубке Англии 9 лет назад, тогда "Вест Хэму" в выездном матче хватило одного гола.

13' Пока "Вест Хэм" не ставит перед соперником никаких неразрешимых задач, спокойно представитель Чемпионшипа действует на старте матча.

11' "Вест Хэм" в АПЛ идет на шестой позиции, отставая от идущего пятым "Тоттенхэма" на 6 баллов, в чемпионате лондонцы не проигрывают с 10 декабря.

9' Маккрори выбирается на ударную позицию по центру и пробивает с небольшим рикошетом, никаких проблем у Фабьянски не возникает.

8' Первый угловой в матче подает Уорд-Праус, однако мяч летит близко к воротам и достается О'Лири.

7' "Бристоль" в этом календарном году еще не выигрывал - обе встречи в Чемпионшипе команда Лиама Мэннинга проиграла, а с "Вест Хэмом", как мы уже знаем, была ничья.

6' Напомним, что "Бристоль" идет в Чемпионшипе на 14-м месте, хотя отставание от зоны плей-офф составляет лишь 4 очка - плотность в этой части таблицы высочайшая.

5' Ингс получает по ноге от Уильямса, рефери даже желтой карточки не показывает, хотя играл полузащитник хозяев очень опасно.

4' Вот такое начало в нашей встрече, Конуэй забивает и в повторной встрече с "Вест Хэмом". Теперь уже лондонцам предстоит отыгрываться в этой паре.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТОММИ КОНУЭЙ!

Мавропанос выдает плохой пас назад, Конуэй опережает Фабьянски и закатывает мяч в пустые ворота!

2' Напомним, что полторы недели назад "Вест Хэм" не смог обыграть на своем поле "Бристоль", несмотря на быстрый гол Боуэна, сегодня предстоит лишняя встреча.