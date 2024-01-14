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Тур: 3. Стадион: .
Бристоль Сити
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 22
Бристоль Сити 4.5% (1)
X 9.1% (2)
Вест Хэм 86.4% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бристоль Сити
Ничья
Вест Хэм
4.10
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3.80
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бристоль Сити
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
К
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
120

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конуэй Томми 1 1
Уильямс Джо 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 1
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Бристоль Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джо 1 0
Принг Кэмерон 1 0
Конуэй Томми 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Альварес Эдсон 1 0

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0
Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Ротерхэм - Бристоль Сити 1:2 Бристоль Сити - Сток Сити 2:3
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2

Результаты матчей

Бристоль Сити
Вест Хэм

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
0 Арсенал
2 Ливерпуль
1 Вест Хэм
1 Бристоль Сити
0 Лутон Таун
0 Болтон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
2 Ноттингем Форест
2 Блэкпул
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
4 Челси
0 Престон Норт Энд
2 Суонси
0 Моркам
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
2 КПР
3 Борнмут
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
1 Ньюпорт
1 Истли
1 Халл Сити
1 Бирмингем
1 Норвич
1 Бристоль Роверс
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 Миллуолл
3 Лестер
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Уимблдон Пелл Гэрри 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бристоль Сити - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 22
    Бристоль Сити 4.5% (1)
    X 9.1% (2)
    Вест Хэм 86.4% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бристоль Сити
    Ничья
    Вест Хэм
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    3.60
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    Прогнозы на матч Бристоль Сити - Вест Хэм

    Исход игры
    Бристоль Сити
    4.2% (1)
    Ничья
    8.3% (2)
    Вест Хэм
    87.5% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (13)
    Меньше
    45.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (15)
    Нет
    37.5% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    50% (12)
    0:2 Вест Хэм
    20.8% (5)
    0:1 Вест Хэм
    12.5% (3)
    1:1 Ничья
    8.3% (2)
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