Месси все чаще показывают нам режиссеры, как бы намекая на то, что сегодня уж точно Лионель на поле появится. Без него атака "Интер Майами" смотрится крайне блекло.

Суареса не пустили к мячу соперники. Поставил ему корпус защитник, а вратарь "Виссел Кобе" выскочил из рамки, забрав сферу в свои перчатки.

Тейлор смело в своей штрафной пошел в отбор. Сумел он Сасаки обезмячить, выбив сферу подальше от собственной рамки. Мяч был выбит в центр поля.

Так, а Альба снова на газоне. Повреждение и у него, судя по всему. Улегся на газон испанец, у которого, судя по всему, проблемы с бедром.

Пока в игре Альба, но за состоянием его здоровья будем внимательно следить. Вполне вероятно, что его в перерыве поменяют с целью банально поберечь.

Суарес считанное количество раз получил мяч в атаке сегодня. Преимущественно без мяча сегодня пребывает уругваец. Ему практически не дают снаряд защитники соперника.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых голов.

Сакаи подавал мяч с правого края. Срезалась сфера у него с ноги и полетела под дальнюю штангу. На секунду потерял вратарь рамку, но снаряд в сетке не оказался.

Полчаса фактически отыграли оппоненты на поле. Альба играл вперед, к воротам соперника, но его пас был крайне неточным. Мяч прилетел в руки голкиперу.

Пока не особо интересный футбол мы наблюдаем. Хотелось бы увидеть забитые голы, но и опасных моментов мы в этой игре можем выделить немного. Парочку, да и то с натяжкой.

Прямо сейчас у букмекеров фаворитом является "Виссел Кобе". Но и играют номинальные хозяева действительно лучше. Пока лучше они.

Заканчивается у нас постепенно первая половина встречи. Пока толком опасных моментов не возникает, хотя, друзья, ждем голов. Думаю, они все же будут.

Сакаи с правого края загружал снаряд в штрафную соперника, но мяч полетел по слишком высокой траектории, доставшись в итоге вратарю.

Тейлор из-за пределов штрафной нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком высоко и стал лишь объектом любования для вратаря "Виссел Кобе".

По ноге Альбе прилетел удар. Еще одной звезде "Интер Майами" досталось, но мяч остался у гостевой команды, которая продолжила свою атаку.

26' Угловой подали игроки "Виссел Кобе" сейчас. Последовала подача с левого края в центр штрафной, где игровым снарядом распорядиться не удалось Сасаки.

25' Брайт на поле появился в составе "Интер Майами". Серхио Бускетс отправился отдыхать и лечиться от полученного повреждения.

24' Но пока не ясно, кто на поле вышел, поскольку пропала внезапно картинка трансляции. Будем надеяться, что сигнал наладится. Но информативные источники пока замену Бускетса не дают, хотя я своими глазами видел, как он уходит в подтрибунное помещение в сопровождении врачей.

22' Пытается еще у кромки поля разбегаться Бускетс, но ускорение даже выполнить игроку не удается. Да, хватается за голову Серхио, понимая, что матч для него будет завершен. Уходит он уже в подтрибунное помещение.

21' Нет, очень опасный фол. Так и ногу сломать можно. Бускетс же поднимается с газона, но матч продолжить он не сможет. В составе гостей будет произведена замена.

20' В центре поля досталось от соперника Бускетсу. Лежит на газоне игрок "Интер Майами" и пока не может подняться. Там даже врачи на газоне оказались уже. Повтор я пересмотрел в этой ситуации, и Юя за его фол нужно было, по-хорошему, вовсе удалять. Игра прямой ногой в кость!

19' Да, пока "Интер Майами" выглядит бледной тенью себя самого. Хозяева очень опасно атакуют, а у гостей в нападении не получается ровным счетом ничего.

17' И тут же снова штанга спасает ворота команды из МЛС! Теперь Сасаки оторвался от защитника гостей и в касание после паса с левого края переправлял снаряд в сетку, но угодил в стойку! Теперь уже правую!

16' МОМЕНТИЩЕ! Юя после подачи в центр переводил мяч в сторону ворот, но дотянулся до снаряда голкипер "Интер Майами", переведя снаряд в левую стойку!