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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Kimura H.
Виссел Кобе
0:0
Перерыв
Интер Майами
0'
50
Оби
Пауэлл
Обинна
19
Хацусэ
Рё
4
Иванами
Такуя
24
Сакаи
Готоку
15
Юки
Хонда
33
Огихара
Тагахиро
18
Иде
Харуя
5
Ямагути
Хотару
22
Сасаки
Даидзю
10
Юя
Осако
26
Патрик
Жан
39
Такаяма
Шиоки
1
Араи
Сёта
2
Нанасей
Иино
17
Кикути
Рюхо
44
Хидака
Митсуки
99
Идегути
Ёсуки
27
Сакураи
Тацунори
6
Юя
Кувасаки
9
Миясиро
Тайсэй
14
Юруки
Коя
38
Йозо
Ура
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
6
Авилес
Томас
32
Аллен
Ноа
18
Альба
Жорди
26
Грегоре
5
Бускетс
Серхио
41
Руис
Давид
7
Грессель
Юлиан
9
Суарес
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
29
Дос
Сантос
Карлос
Жоаким
99
Дженсен
Кристофер
62
Ботрайт
Исраэль
42
Брайт
Янник
27
Кривцов
Сергей
15
Сэйлор
Райан
55
Холл
Тайрис
43
Сандерленд
Лоусон
49
Боргелин
Шанидер
8
Кампана
Леонардо
10
Месси
Лионель
Виссел Кобе
Интер Майами

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 2:1 Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Сенан Бельмаре - Виссел Кобе 1:1
Виссел Кобе - Касима Антлерс 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Серезо Осака 1:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Роассо Кумамото - Виссел Кобе 1:1 Токио - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Касива Рейсол 1:1 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Йокогама - Виссел Кобе 2:0 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:1 Виссел Кобе - Джубило Ивата 5:2 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0
Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без забитых голов.
  • 44'
    Суарес считанное количество раз получил мяч в атаке сегодня. Преимущественно без мяча сегодня пребывает уругваец. Ему практически не дают снаряд защитники соперника. 
  • 43'
    Пока в игре Альба, но за состоянием его здоровья будем внимательно следить. Вполне вероятно, что его в перерыве поменяют с целью банально поберечь.
  • Травма, повреждение
    41'
    Так, а Альба снова на газоне. Повреждение и у него, судя по всему. Улегся на газон испанец, у которого, судя по всему, проблемы с бедром. 
  • 40'
    Тейлор смело в своей штрафной пошел в отбор. Сумел он Сасаки обезмячить, выбив сферу подальше от собственной рамки. Мяч был выбит в центр поля. 
  • 39'
    Суареса не пустили к мячу соперники. Поставил ему корпус защитник, а вратарь "Виссел Кобе" выскочил из рамки, забрав сферу в свои перчатки. 
  • 37'
    Месси все чаще показывают нам режиссеры, как бы намекая на то, что сегодня уж точно Лионель на поле появится. Без него атака "Интер Майами" смотрится крайне блекло. 
  • 36'
    По ноге Альбе прилетел удар. Еще одной звезде "Интер Майами" досталось, но мяч остался у гостевой команды, которая продолжила свою атаку. 
  • 35'
    Тейлор из-за пределов штрафной нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел слишком высоко и стал лишь объектом любования для вратаря "Виссел Кобе". 
  • 34'
    Сакаи с правого края загружал снаряд в штрафную соперника, но мяч полетел по слишком высокой траектории, доставшись в итоге вратарю. 
  • 33'
    Заканчивается у нас постепенно первая половина встречи. Пока толком опасных моментов не возникает, хотя, друзья, ждем голов. Думаю, они все же будут. 
  • 31'
    Прямо сейчас у букмекеров фаворитом является "Виссел Кобе". Но и играют номинальные хозяева действительно лучше. Пока лучше они.
  • 30'
    Пока не особо интересный футбол мы наблюдаем. Хотелось бы увидеть забитые голы, но и опасных моментов мы в этой игре можем выделить немного. Парочку, да и то с натяжкой.
  • 29'
    Полчаса фактически отыграли оппоненты на поле. Альба играл вперед, к воротам соперника, но его пас был крайне неточным. Мяч прилетел в руки голкиперу. 
  • 28'
    Сакаи подавал мяч с правого края. Срезалась сфера у него с ноги и полетела под дальнюю штангу. На секунду потерял вратарь рамку, но снаряд в сетке не оказался. 
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    • Угловой
      26'
      Угловой подали игроки "Виссел Кобе" сейчас. Последовала подача с левого края в центр штрафной, где игровым снарядом распорядиться не удалось Сасаки. 
    • Замена
      25'
      Брайт на поле появился в составе "Интер Майами". Серхио Бускетс отправился отдыхать и лечиться от полученного повреждения. 
    • 24'
      Но пока не ясно, кто на поле вышел, поскольку пропала внезапно картинка трансляции. Будем надеяться, что сигнал наладится. Но информативные источники пока замену Бускетса не дают, хотя я своими глазами видел, как он уходит в подтрибунное помещение в сопровождении врачей. 
    • 22'
      Пытается еще у кромки поля разбегаться Бускетс, но ускорение даже выполнить игроку не удается. Да, хватается за голову Серхио, понимая, что матч для него будет завершен. Уходит он уже в подтрибунное помещение. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Нет, очень опасный фол. Так и ногу сломать можно. Бускетс же поднимается с газона, но матч продолжить он не сможет. В составе гостей будет произведена замена.
    • Судья
      20'
      В центре поля досталось от соперника Бускетсу. Лежит на газоне игрок "Интер Майами" и пока не может подняться. Там даже врачи на газоне оказались уже. Повтор я пересмотрел в этой ситуации, и Юя за его фол нужно было, по-хорошему, вовсе удалять. Игра прямой ногой в кость!
    • 19'
      Да, пока "Интер Майами" выглядит бледной тенью себя самого. Хозяева очень опасно атакуют, а у гостей в нападении не получается ровным счетом ничего.
    • Штанга
      17'
      И тут же снова штанга спасает ворота команды из МЛС! Теперь Сасаки оторвался от защитника гостей и в касание после паса с левого края переправлял снаряд в сетку, но угодил в стойку! Теперь уже правую!
    • Штанга
      16'
      МОМЕНТИЩЕ! Юя после подачи в центр переводил мяч в сторону ворот, но дотянулся до снаряда голкипер "Интер Майами", переведя снаряд в левую стойку!
    • Фол, нарушение
      15'
      Сасаки оборонял ворота и сумел до мяча добраться раньше Бускетса, от которого получил удар по ногам. В руках рефери карточки не появилось. 
    • 14'
      Пока продолжают футболисты "Интер Майами" что-то противопоставлять японской команде, снарядом владеют, подают его в штрафную, но все навесы получаются безадресными. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Месси нам показали. Облачился в куртку Лионель, довольно прохладно на улицу. У нас же со стороны японского коллектива фиксируется игра рукой. Патрик нарушает правила. 
    • 12'
      Сакаи ворвался в штрафную соперника справа. Нанес он удар слету по воротам соперника, но в цель попасть не сумел. Снаряд просвистел чуть выше перекладины. 
    • 11'
      "Виссел Кобе" владеет мячом на своей половине поля. Правда, в атаку пока клуб не выходит. Опасных моментов минимальное количество. 
    • 10'
      10 минут отыграли оппоненты на поле. Пока ничего интересного на футбольном газоне не происходит. Не хватает, такое ощущение, какой-то мотивации оппонентам. 
    • 8'
      Серьезно освистали "Интер Майами" болельщики после игры против "Гонконг Тим". Все дело в том, что пришедшие на игру болельщики ждали выхода Месси на поле, но он так и не появился, что расстроило фанатов на стадионе. 
    • 7'
      "Виссел Кобе" потерял мяч в центре поля. До Суареса снаряд довели партнеры. Луис выполнил подачу на дальнюю штангу, где никого из коллег не оказалось в тот момент.
    • 6'
      22 февраля уже стартует чемпионат МЛС. Матчем против "Реала" из Солт-Лейка увенчается старт сезона для "Интер Майами". Будет интересно посмотреть на игру этой команды в нынешнем сезоне.
    • 4'
      Месси сегодня снова на скамейке, зато с первых минут в составе гостевой команды играют Суарес, Альба и Бускетс. Уже начинают наигрывать гости тот состав, который будет играть в регулярке МЛС. 
    • Фол, нарушение
      3'
      После розыгрыша штрафного игроками хозяев Ямагути нанес удар по воротам соперника. Снаряд попал в Грегоре и улетел выше цели. Интересно, что судья этого касания не увидел, углового не будет. 
    • 2'
      В лицом капитану гостей Грегоре попал игровой снаряд, но все с бразильским футболистом хорошо. С газона он поднимается и встречу продолжить сможет. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча между соперниками. С центра поля мяч разыграли футболисты "Интер Майами". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Команды на поле, вышел на поле и Иньеста, который приехал на матч, чтобы посмотреть на игру своих бывших друзей, с которыми он играл в "Барселоне". 
    • Доброго времени вам, уважаемые любители спорта №1! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует всех на очередной товарищеской встрече, в рамках которой сыграют "Виссел Кобе" и "Интер Майами". 

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виссел Кобе
    Ничья
    Интер Майами
    2.05
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    4.50
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    3.80
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    Интер Майами
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