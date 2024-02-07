Тур: 1. Стадион: New National Stadium. Главный судья: Kimura H.
0:0
Перерыв
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хацусэ
Рё
24
Сакаи
Готоку
15
Юки
Хонда
18
Иде
Харуя
10
Юя
Осако
26
Патрик
Жан
17
Кикути
Рюхо
14
Юруки
Коя
38
Йозо
Ура
32
Аллен
Ноа
18
Альба
Жорди
26
Грегоре
41
Руис
Давид
42
Брайт
Янник
15
Сэйлор
Райан
55
Холл
Тайрис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Защитник
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
-
15 Юки ХондаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Иде ХаруяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юя ОсакоНападающий
-
26 Патрик ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кикути РюхоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Юруки КояНападающий
-
38 Йозо УраНападающий
-
Главный тренер: Йосида Тацума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
29 Дос СантосВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Брайт ЯнникЗащитник
- Защитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
55 Холл ТайрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гамба Осака - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 2:1 Урава Ред - Виссел Кобе 1:2 Сенан Бельмаре - Виссел Кобе 1:1
Виссел Кобе - Касима Антлерс 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Серезо Осака 1:0 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Роассо Кумамото - Виссел Кобе 1:1 Токио - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Касива Рейсол 1:1 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Йокогама - Виссел Кобе 2:0 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:1 Виссел Кобе - Джубило Ивата 5:2 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0
Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3