Навесил Трехо с угла поля в центр штрафной, где пробил головой Нтекья, но мяч полетел выше перекладины.

Протащил мяч по центру Фернандес и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

Накрутил соперника Трехо на фланге и навесил в центр штрафной, но мяч головой вынес обратно на фланг Блинд.

На фланге Де Фрутос наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Все видел судья и назначил штрафной удар.

Гутьеррес продавил соперника по левой бровке и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

Диагональ исполнял Чаваррия на противоположный фланг, но первым на мяче оказался Коуто и вынес сферу в аут.

Еще одна замена в составе гостей произошла. Вместо Хорхе Де Фрутоса игру продолжать будет Радамель Фалькао.

Замена в составе хозяев вновь произошла. Вместо Цыганкова и Эрреры на поле появились Гарсия и Фернандес.

В центре поля Порту получил по ногам в борьбе с защитником. Свисток арбитра назначил штрафной удар.

Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Порту. Потребуется ему помощь медиков.

Забросил с фланга Цыганков в штрафную на Стуани, но мяч перехватил в подкате защитник.

На фланге получил по ногам де Томас в борьбе против Савио. Штрафной удар гости исполнять будут.

С угла поля навесил Порту, после чего пробил головой Стуани в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.

По флангу забросил Чаварррия на ход Де Фуртоса, но тот выпустил мяч в аут в борьбе с защитником.

С правого фланга навесил Гарсия на ход Трехо, но мяч головой Блинд вынес сферу за пределы поля.

С правого фланга прострелил в штрафную Коуто на ход Стуани, но в чистом подкате перехватил сферу Паскуаль.

С левого фланга навесил в центр штрафной Де Фрутос на ход де Томасу, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

С угла поля навесил Де Фрутос на линию вратарской, где пробил головой Паскуаль, но мяч полетел выше перекладины.

Низом прострелил с левого фланга Чаваррия на линию вратарской, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Диагональный пас исполнял Солис на левый Фланг, куда забегал Савио, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

В центре поля получил по ногам Лопес в борьбе против Гутьерреса. Штрафной удар исполнять будут гости.

Солис мягко забросил в штрафную на ход Цыганкову, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

Ушел от соперника по флангу Эррера и навесил на дальнюю штангу, но на выходе вынес сферу подальше от ворот Карденас.

Долго катают мяя гости на чужой половине поля, но до удара по воротам дело пока так и не дозодит.

В центре поля получил по ногам Цыганков в борьбе против Лопеса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Хуанпе и Мартинеса на поле появились Яакобишвили Коуто.

Тонким пасом выводил Яакобишвили в штрафную на Стуани, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Жирона"!

45' Устроили потасовку Стуани и Нтеья. Судья разнял футболистов, показав обоим по желтой карточке.

45' Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Цыганков сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате защитник.

43' Тонко в штрафную соперника отдавал Лопес на ход де Томасу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

41' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Солис на ход Цыганкову, который пробил в касание, но на угловой перевел сферу голкипер.

40' Тонко вырезал Лопес в штрафную на ход де Томасу, но того опередил Хуанпе и в чистом подкате отбил сферу в аут.

39' Эррера забросил в штрафную соперника на ход Стуани, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

38' В центре поля Нтекья получил по ногам в борьбе против Эрреры. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Жироны".

36' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Ранди Нтекья! Ворвался в штрафную соперника на скорости Нтекья, обыграл финтом защитника и вколотил снаряд рядом со штангой точно в ближний нижний угол, без шансов для вратаря.

35' Тонко вырезал де Томас в штрафную на Де Фрутоса, но тот пробил в борьбе с защитником выше перекладины.

34' Гости разыграли угловой, после чего пробил по воротам Валентин, но на пути мяча оказался в подкате Хуанпе.

33' С угла поля навесил в центр штрафной Лопес, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Солис.

32' Ушел от соперника по флангу Паласон и навесил на дальнюю штангу, но здесь до удара так и не дошло.

30' В центре поля получил по ногам Савио в борьбе против Лопеса. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.

29' Подхватил сферу в чужой штрафной Савио и пробил с лету в борьбе с защитником. Мяч угодил в руку Мумину, но судья не стал назначать пенальти.

28' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Дэйли Блинд! Довели счет до крупного хозяева. Порту подхватил сферу на фланге и прострелил на линию вратарской, где в касание пробил по воротам Блинд точно в нижний ближний угол ворот.

27' Тонко отдавал Цыганков в штрафную на Порту, но того грамотно от мяча оттеснил в силовой борьбе Мумин.

26' Снова на острие атаки оказался Цыганков и пробил по воротам после паса от Стуани, но мяч полетел крайне неточно.

25' С левого фланга низом отдавал Савио на ход Цыганкову, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.

24' Де Томас зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на ход Нтекье, но того опередил Блинд и вынес сферу в аут.

23' С правого фланга навесил на дальнюю штангу Цыганков. Здесь пробил головой Стуани, но крайне неточно.

22' С центра поля прострелил в центр штрафной Де Фрутос на ход де Томасу, но тот проиграл борьбу за мяч Блинду.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Кристиан Стуани! Оформил быстро второй гол Стуани, идеально исполнив удар "Паненкой". Голкипер завалился в угол до удара и не смог спасти.

20' Ворвался в штрафную соперника Порту после обрезки соперника, но получил по ногам от защитника. Это пенальти!

19' Сместился с левого фланга к линии штрафной Хуанпе и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.

18' Дальний заброс с центра поля Лопес исполнял в штрафную на Паласона, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Гутьерресу.

17' С правого фланга отдавал Цыганков в штрафную на ход Стуани, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кристиан Стуани! Смогли открыть счет в матче хозяева. Порту проникающий пас исполнял в штрафную на Стуани, который в борьбе с защитником пробил точно мимо голкипера в сетку.

15' Прорывался по флангу Савио и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

14' Выиграл подбор у штрафной соперника Савио и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

13' После обрезки соперника ворвался в штрафную соперника Цыганков и пробил под перекладину, но мяч в прыжке отбил в сторону Карденас.

12' Ушел от соперника по флангу на скорости Цыганков и покатил поперек на Стуани, но перехватил сферу в подкате Паскуаль.

11' Забрасывал Валентин на ход де Томасу в штрафную соперника, но тому пробить в борьбе против Блинда не удалось.

10' В центре поля получил по ногам Солис в борьбе против Валентина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Жироны".

9' Тонко вырезал в штрафную соперника Савио на ход Стуани, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

8' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Паскуаль, потребуется ему помощь медиков.

7' Ушел от соперника на фланге Савио, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч угодил точно в защитника.

6' Мягко забросил в штрафную соперника Лопес на ход Нтекья, но тот пробил головой слабо и точно в руки Мартину.

5' Диагональный пас исполнял Савио на правый фланг, куда забегал Цыганков, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

4' Мог убегать на ворота соперника де Томас после заброса от Валентина, но судья остановил атаку из-за офсайда.

3' Забросил в штрафную соперника Савио на ход Стуани, но тот не смог пробить в борьбе против Мумина.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-бело-красных цветах. Гости вбрыали себе черный комплект формы.