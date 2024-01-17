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  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: .
Жирона
3:1
Второй тайм: 77'
Райо Вальекано
0'
1:0
15' Гол
Стуани Кристиан
2:0
19' Пенальти
Стуани Кристиан
3:0
26' Гол
Блинд Дэйли
3:1
36' Гол
Нтекья Ранди
45' Желтая карточка
Стуани Кристиан
45' Желтая карточка
Нтекья Ранди

Ход матча

15'
Стуани Кристиан
(Порту Кристиан)
1:0
19'
Стуани Кристиан
2:0
26'
Блинд Дэйли
(Порту Кристиан)
3:0
36'
3:1
Нтекья Ранди
45'
Стуани Кристиан
 
45'
 
Нтекья Ранди
46'
Яакобишвили Антал
Хуанпе Хуан
 
46'
Коуто Ян
Мартинес Арнау
 
60'
Фернандес Валери
Цыганков Виктор
 
61'
Гарсия Алеш
Эррера Янгель
 
66'
 
Трехо Оскар
Рауль де Томас
66'
 
Гарсия Альваро
Паласон Иси
76'
 
Фалькао Радамель
Де Фрутос Хорхе
Прогнозы 140
Жирона 92.9% (130)
X 5.7% (8)
Райо Вальекано 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Райо Вальекано
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хуан
Карлос
Мартин
4
Мартинес
Арнау
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
22
Солис
Джон
8
Цыганков
Виктор
24
Порту
Кристиан
16
Савио
III
7
Стуани
Кристиан
13
Карденас
Дани
2
Ратиу
Андрей
16
Мумин
Абдул
4
Паскуаль
Мартин
3
Чаваррия
Пеп
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
19
Де
Фрутос
Хорхе
11
Нтекья
Ранди
22
Рауль
де
Томас
Жирона
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Жирона
Райо Вальекано

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Среднее время на гол

75
69

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.15
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15

Среднее время на гол

78
62

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (1) 1
Блинд Дэйли 2 0.5
Фернандес Валери 2 0.5
Порту Кристиан 1 0.25
Савио III 1 0.25
Коуто Ян 1 0.25
Торре Пабло 1 0.25
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 3 (1) 0.75
Бебе Тьягу 2 0.5
Рауль де Томас 1 0.25
Паласон Иси 1 0.25
Нтекья Ранди 1 0.25
Валентин Оскар 1 0.25
Ратиу Андрей 1 0.25
Камелло Серхио 1 0.25

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нтекья Ранди 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Райо Вальекано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Райо Вальекано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1
Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0

Результаты матчей

Жирона
Райо Вальекано

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Жирона
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1/16 финала
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
1/8 финала
1 Хетафе
3 Севилья
2 Атлетик Б
0 Алавес
0 Тенерифе
1 Мальорка
1 Валенсия
3 Сельта
0 Осасуна
2 Реал Сосьедад
Жирона
Райо Вальекано
Унионистас
Барселона
Атлетико М
Реал Мадрид
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Атлетик Б Вильялибре Асьер 6
Сельта Дувикас Анастасиос 6
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Жирона Стуани Кристиан 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    76'
    Еще одна замена в составе гостей произошла. Вместо Хорхе Де Фрутоса игру продолжать будет Радамель Фалькао.
  • 75'
    Диагональ исполнял Чаваррия на противоположный фланг, но первым на мяче оказался Коуто и вынес сферу в аут.
  • Угловой
    74'
    Гутьеррес продавил соперника по левой бровке и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 73'
    На фланге Де Фрутос наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Все видел судья и назначил штрафной удар.
  • 72'
    Накрутил соперника Трехо на фланге и навесил в центр штрафной, но мяч головой вынес обратно на фланг Блинд.
  • 71'
    Протащил мяч по центру Фернандес и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 70'
    Навесил Трехо с угла поля в центр штрафной, где пробил головой Нтекья, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 69'
    С правого фланга навесил Гарсия на ход Трехо, но мяч головой Блинд вынес сферу за пределы поля.
  • 68'
    По флангу забросил Чаварррия на ход Де Фуртоса, но тот выпустил мяч в аут в борьбе с защитником.
  • 67'
    С угла поля навесил Порту, после чего пробил головой Стуани в борьбе с защитником, но не попал в створ ворот.
  • 65'
    На фланге получил по ногам де Томас в борьбе против Савио. Штрафной удар гости исполнять будут.
  • 64'
    Забросил с фланга Цыганков в штрафную на Стуани, но мяч перехватил в подкате защитник.
  • 63'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Порту. Потребуется ему помощь медиков.
  • 62'
    В центре поля Порту получил по ногам в борьбе с защитником. Свисток арбитра назначил штрафной удар.
  • Замена
    60'
    Замена в составе хозяев вновь произошла. Вместо Цыганкова и Эрреры на поле появились Гарсия и Фернандес.
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    • 59'
      В центре поля получил по ногам Цыганков в борьбе против Лопеса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 57'
      Долго катают мяя гости на чужой половине поля, но до удара по воротам дело пока так и не дозодит.
    • 56'
      Ушел от соперника по флангу Эррера и навесил на дальнюю штангу, но на выходе вынес сферу подальше от ворот Карденас.
    • 55'
      Солис мягко забросил в штрафную на ход Цыганкову, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
    • 54'
      В центре поля получил по ногам Лопес в борьбе против Гутьерреса. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 53'
      Диагональный пас исполнял Солис на левый Фланг, куда забегал Савио, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 52'
      Низом прострелил с левого фланга Чаваррия на линию вратарской, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 51'
      С угла поля навесил Де Фрутос на линию вратарской, где пробил головой Паскуаль, но мяч полетел выше перекладины.
    • 50'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Де Фрутос на ход де Томасу, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 49'
      С правого фланга прострелил в штрафную Коуто на ход Стуани, но в чистом подкате перехватил сферу Паскуаль.
    • 48'
      Тонким пасом выводил Яакобишвили в штрафную на Стуани, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе хозяев. Вместо Хуанпе и Мартинеса на поле появились Яакобишвили Коуто.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться Гости?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Жирона"!
    • Желтая карточка
      45'
      Устроили потасовку Стуани и Нтеья. Судья разнял футболистов, показав обоим по желтой карточке.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Цыганков сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате защитник.
    • 43'
      Тонко в штрафную соперника отдавал Лопес на ход де Томасу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 41'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Солис на ход Цыганкову, который пробил в касание, но на угловой перевел сферу голкипер.
    • 40'
      Тонко вырезал Лопес в штрафную на ход де Томасу, но того опередил Хуанпе и в чистом подкате отбил сферу в аут.
    • 39'
      Эррера забросил в штрафную соперника на ход Стуани, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 38'
      В центре поля Нтекья получил по ногам в борьбе против Эрреры. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Жироны".
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Ранди Нтекья! Ворвался в штрафную соперника на скорости Нтекья, обыграл финтом защитника и вколотил снаряд рядом со штангой точно в ближний нижний угол, без шансов для вратаря.
    • 35'
      Тонко вырезал де Томас в штрафную на Де Фрутоса, но тот пробил в борьбе с защитником выше перекладины.
    • 34'
      Гости разыграли угловой, после чего пробил по воротам Валентин, но на пути мяча оказался в подкате Хуанпе.
    • 33'
      С угла поля навесил в центр штрафной Лопес, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Солис.
    • 32'
      Ушел от соперника по флангу Паласон и навесил на дальнюю штангу, но здесь до удара так и не дошло.
    • 30'
      В центре поля получил по ногам Савио в борьбе против Лопеса. Штрафной удар исполнять будут хозяева поля.
    • 29'
      Подхватил сферу в чужой штрафной Савио и пробил с лету в борьбе с защитником. Мяч угодил в руку Мумину, но судья не стал назначать пенальти. 
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Дэйли Блинд! Довели счет до крупного хозяева. Порту подхватил сферу на фланге и прострелил на линию вратарской, где в касание пробил по воротам Блинд точно в нижний ближний угол ворот.
    • 27'
      Тонко отдавал Цыганков в штрафную на Порту, но того грамотно от мяча оттеснил в силовой борьбе Мумин.
    • 26'
      Снова на острие атаки оказался Цыганков и пробил по воротам после паса от Стуани, но мяч полетел крайне неточно.
    • 25'
      С левого фланга низом отдавал Савио на ход Цыганкову, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.
    • 24'
      Де Томас зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на ход Нтекье, но того опередил Блинд и вынес сферу в аут.
    • 23'
      С правого фланга навесил на дальнюю штангу Цыганков. Здесь пробил головой Стуани, но крайне неточно.
    • 22'
      С центра поля прострелил в центр штрафной Де Фрутос на ход де Томасу, но тот проиграл борьбу за мяч Блинду.
    • Пенальти
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Кристиан Стуани! Оформил быстро второй гол Стуани, идеально исполнив удар "Паненкой". Голкипер завалился в угол до удара и не смог спасти.
    • Пенальти!
      20'
      Ворвался в штрафную соперника Порту после обрезки соперника, но получил по ногам от защитника. Это пенальти!
    • 19'
      Сместился с левого фланга к линии штрафной Хуанпе и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел выше перекладины.
    • 18'
      Дальний заброс с центра поля Лопес исполнял в штрафную на Паласона, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Гутьерресу.
    • 17'
      С правого фланга отдавал Цыганков в штрафную на ход Стуани, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кристиан Стуани! Смогли открыть счет в матче хозяева. Порту проникающий пас исполнял в штрафную на Стуани, который в борьбе с защитником пробил точно мимо голкипера в сетку.
    • 15'
      Прорывался по флангу Савио и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 14'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Савио и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
    • Опасный момент
      13'
      После обрезки соперника ворвался в штрафную соперника Цыганков и пробил под перекладину, но мяч в прыжке отбил в сторону Карденас.
    • 12'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Цыганков и покатил поперек на Стуани, но перехватил сферу в подкате Паскуаль.
    • 11'
      Забрасывал Валентин на ход де Томасу в штрафную соперника, но тому пробить в борьбе против Блинда не удалось.
    • 10'
      В центре поля получил по ногам Солис в борьбе против Валентина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Жироны".
    • 9'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Савио на ход Стуани, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
    • 8'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Паскуаль, потребуется ему помощь медиков.
    • 7'
      Ушел от соперника на фланге Савио, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч угодил точно в защитника.
    • 6'
      Мягко забросил в штрафную соперника Лопес на ход Нтекья, но тот пробил головой слабо и точно в руки Мартину.
    • 5'
      Диагональный пас исполнял Савио на правый фланг, куда забегал Цыганков, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось. 
    • Офсайд
      4'
      Мог убегать на ворота соперника де Томас после заброса от Валентина, но судья остановил атаку из-за офсайда.
    • 3'
      Забросил в штрафную соперника Савио на ход Стуани, но тот не смог пробить в борьбе против Мумина.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-бело-красных цветах. Гости вбрыали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Доброй ночи, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на очередной поединок игрового дня Кубка Короля, в котором встретятся "Жирона" и "Райо Вальекано". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.7% пользователей.
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    Прогнозы 140
    Жирона 92.9% (130)
    X 5.7% (8)
    Райо Вальекано 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Райо Вальекано
    4.95
    4.00
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    85.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 3:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Жирона
    92.9% (130)
    Ничья
    5.7% (8)
    Райо Вальекано
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (73)
    Нет
    37.61% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    35.7% (50)
    1:0 Жирона
    15.7% (22)
    2:0 Жирона
    15% (21)
    3:1 Жирона
    10% (14)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
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