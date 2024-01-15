Стадион: Монтиливи.
Позже
История личных встреч
Жирона
Райо Вальекано
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Среднее время на гол
75
69
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.1
1.6
Среднее время на гол
81
56
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.15
1.45
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
Среднее время на гол
78
62
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.67
|Фернандес Валери
|2
|0.67
|Савио III
|1
|0.33
|Блинд Дэйли
|1
|0.33
|Порту Кристиан
|1
|0.33
|Коуто Ян
|1
|0.33
|Торре Пабло
|1
|0.33
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалькао Радамель
|3 (1)
|1
|Бебе Тьягу
|2
|0.67
|Рауль де Томас
|1
|0.33
|Паласон Иси
|1
|0.33
|Валентин Оскар
|1
|0.33
|Ратиу Андрей
|1
|0.33
|Камелло Серхио
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Райо Вальекано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
0
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Райо Вальекано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1
Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0
Результаты матчей
Жирона
Райо Вальекано
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Жирона
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|4
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|4
|Унионистас
|Планас Альфред
|4
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Тенерифе
|Амо Хосе
|1
Прогнозы на матч Жирона - Райо Вальекано
Исход игры
Жирона
92.5% (37)
Ничья
7.5% (3)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
64.1% (25)
Нет
35.9% (14)
Популярный счёт
2:1 Жирона
40% (16)
2:0 Жирона
22.5% (9)
1:0 Жирона
12.5% (5)
3:1 Жирона
12.5% (5)
1:1 Ничья
5% (2)
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