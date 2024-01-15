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  3. Испания
  4. Кубок Короля 2023-2024
Стадион: .
Жирона
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 39
Жирона 92.3% (36)
X 7.7% (3)
Райо Вальекано 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Райо Вальекано
4.40
3.95
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Жирона
Райо Вальекано

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Среднее время на гол

75
69

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.15
1.45

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15

Среднее время на гол

78
62

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.67
Фернандес Валери 2 0.67
Савио III 1 0.33
Блинд Дэйли 1 0.33
Порту Кристиан 1 0.33
Коуто Ян 1 0.33
Торре Пабло 1 0.33
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 3 (1) 1
Бебе Тьягу 2 0.67
Рауль де Томас 1 0.33
Паласон Иси 1 0.33
Валентин Оскар 1 0.33
Ратиу Андрей 1 0.33
Камелло Серхио 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Райо Вальекано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0
Жирона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Райо Вальекано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1
Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0

Результаты матчей

Жирона
Райо Вальекано

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Жирона
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1/16 финала
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
1/8 финала
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Алавес
Тенерифе
Мальорка
Валенсия
Сельта
Осасуна
Реал Сосьедад
Жирона
Райо Вальекано
Унионистас
Барселона
Атлетико М
Реал Мадрид
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Атлетик Б Вильялибре Асьер 4
Сельта Дувикас Анастасиос 4
Унионистас Планас Альфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2024, осталось 2 дня 15 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 39
    Жирона 92.3% (36)
    X 7.7% (3)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Райо Вальекано
    4.40
    3.95
    4.50
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    Прогнозы на матч Жирона - Райо Вальекано

    Исход игры
    Жирона
    92.5% (37)
    Ничья
    7.5% (3)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    40% (16)
    2:0 Жирона
    22.5% (9)
    1:0 Жирона
    12.5% (5)
    3:1 Жирона
    12.5% (5)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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    Жирона
    Райо Вальекано
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