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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Лидс
1:1
Конец матча
Плимут
0'
1:0
31' Гол
Энтони Джейдон
31' Желтая карточка
Энтони Джейдон
1:1
73' Гол
Рэнделл Адам
90'+6

Ход матча

31'
Энтони Джейдон
(Байрам Сэм)
1:0
31'
Энтони Джейдон
 
56'
 
Батчер Мэтт
Робертс Калеб
56'
 
Бунду Мустафа
Райт Каллум
73'
1:1
Рэнделл Адам
74'
Поведа Иан
Ньонто Вильфред
 
77'
 
Соринола Мэттью
Миллер Микель
82'
Бэмфорд Патрик
Шеклтон Джейми
 
82'
Фирпо Жуниор
Байрам Сэм
 
84'
 
Плегесуэло Хулио
Филлипс Эшли
89'
Фернандес Матео
Рюттер Жоржиньо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 602 Количество передач 298
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
17
Шеклтон
Джейми
14
Родон
Джо
6
Купер
Лиам
25
Байрам
Сэм
44
Груев
Илия
4
Ампаду
Этан
29
Ньонто
Вильфред
24
Рюттер
Жоржиньо
12
Энтони
Джейдон
7
Пиру
Йоэл
21
Хазард
Конор
26
Филлипс
Эшли
17
Гибсон
Льюис
22
Гэллоуэй
Брендан
2
Мумба
Бали
14
Миллер
Микель
10
Уиттакер
Морган
20
Рэнделл
Адам
34
Робертс
Калеб
11
Райт
Каллум
9
Гарди
Райан
Лидс
4-2-3-1
Плимут
5-4-1

История личных встреч

Лидс
Плимут

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ампаду Этан 2 1
Бэмфорд Патрик 1 0.5
Энтони Джейдон 1 0.5
Байрам Сэм 0 0
Джеймс Дэниэл 0 0
Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандл Люк 1 0.5
Рэнделл Адам 1 0.5
Уиттакер Морган 1 0.5
Гарди Райан 1 (1) 0.5

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Плимут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Джо 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Плимут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3
Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Плимут
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Плимут - Кардифф Сити 3:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1 Плимут - Саттон 3:1 Плимут - Уотфорд 3:3
Саутгемптон - Плимут 2:1 Кардифф Сити - Плимут 2:2 Плимут - Бирмингем 3:3 Плимут - Ротерхэм 3:2 КПР - Плимут 0:0 Лестер - Плимут 4:0 Плимут - Сток Сити 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Плимут - Сандерленд 2:0 Лидс - Плимут 2:1 Плимут - Мидлсбро 3:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Вест Бромвич - Плимут 0:0 Плимут - Суонси 1:3 Плимут - Миллуолл 0:2

Результаты матчей

Лидс
Плимут

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лидс
Плимут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
?
Лестер
Плимут
Лутон Таун
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • 56'
    Каллум Райт уходит с поля. Бунду Мустафа выходит вместо него
  • 56'
    Робертс Калеб уходит с поля. Батчер Мэтт выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Энтони Джейдон получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Байрам Сэм сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Энтони Джейдон бьет в цель!
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