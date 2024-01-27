Тур: 4. Стадион: Элланд Роуд.
Ход матча
31'
1:0
31'
73'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
602 Количество передач 298
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
14
Родон
Джо
25
Байрам
Сэм
44
Груев
Илия
21
Хазард
Конор
26
Филлипс
Эшли
17
Гибсон
Льюис
20
Рэнделл
Адам
11
Райт
Каллум
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
-
25 Байрам СэмЗащитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Кристи ХарриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Поведа ИанПолузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
-
21 Хазард КонорВратарь
-
26 Филлипс ЭшлиЗащитник
-
17 Гибсон ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рэнделл АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Райт КаллумПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ян Фостер
История личных встреч
Лидс
Плимут
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ампаду Этан
|2
|1
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.5
|Энтони Джейдон
|1
|0.5
|Байрам Сэм
|0
|0
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Плимут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандл Люк
|1
|0.5
|Рэнделл Адам
|1
|0.5
|Уиттакер Морган
|1
|0.5
|Гарди Райан
|1 (1)
|0.5
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Плимут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Джо
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Плимут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3
Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Плимут
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Плимут - Кардифф Сити 3:1 Хаддерсфилд Таун - Плимут 1:1 Плимут - Саттон 3:1 Плимут - Уотфорд 3:3
Саутгемптон - Плимут 2:1 Кардифф Сити - Плимут 2:2 Плимут - Бирмингем 3:3 Плимут - Ротерхэм 3:2 КПР - Плимут 0:0 Лестер - Плимут 4:0 Плимут - Сток Сити 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Плимут - Сандерленд 2:0 Лидс - Плимут 2:1 Плимут - Мидлсбро 3:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Вест Бромвич - Плимут 0:0 Плимут - Суонси 1:3 Плимут - Миллуолл 0:2
Результаты матчей
Лидс
Плимут
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лидс
Плимут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— Мейдстон Юнайтед
— ?
— Лестер
— Плимут
— Лутон Таун
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3