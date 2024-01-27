Тур: 4. Стадион: Портман Роад.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
83 Владение мячом, % 17
Прогноз на матч от Liveresult
12
Болл
Доминик
14
Тейлор
Джек
23
Алуко
Соне
15
Боун
Сэм
16
Соул
Лайам
8
Корн
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Болл ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Алуко СонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Буабо ЖерарПолузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Трэвис ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Боун СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Соул ЛайамПолузащитник
-
8 Корн СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрл ХарлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гурунг БивешПолузащитник
-
19 Яндоло ПерриПолузащитник
-
17 Смит СэмНападающий
-
13 Курт Райли
-
Главный тренер: Джордж Элокоби
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туанзебе Аксел
|1
|1
|Тейлор Джек
|1
|1
Мейдстон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амантчи Леви
|3
|0.75
|Корн Сэм
|2 (1)
|0.5
|Арансибиа Девонт
|1
|0.25
|Гурунг Бивеш
|1
|0.25
|Соул Лайам
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харнесс Маркус
|1
|0
|Эдмундсон Джордж
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Мейдстон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хойт Гэвин
|1
|0
|Корн Сэм
|1
|0
|Боун Сэм
|1
|0
|Амантчи Леви
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мейдстон Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мейдстон Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0
Ипсвич - КПР 0:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2
Мейдстон Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мейдстон Юнайтед - Брейнтри 1:1 Слау Таун - Мейдстон Юнайтед 2:1 Хавант энд Уотерлувилл - Мейдстон Юнайтед 2:1 Мейдстон Юнайтед - Дартфорд 2:1
Мейдстон Юнайтед - Стивенэйдж 1:0 Мейдстон Юнайтед - Тонбридж Эйнджелс 2:0 Тонбридж Эйнджелс - Мейдстон Юнайтед 1:1 Мейдстон Юнайтед - Чиппенхэм Таун 0:1 Уэртинг - Мейдстон Юнайтед 5:1 Барнет - Мейдстон Юнайтед 4:0 Мейдстон Юнайтед - Труро 2:1 Мейдстон Юнайтед - Барроу 2:1 Мейдстон Юнайтед - Хавант энд Уотерлувилл 3:1 Сейнт-Олбанс Сити - Мейдстон Юнайтед 3:2 Челмсфорд Сити - Мейдстон Юнайтед 0:1 Дартфорд - Мейдстон Юнайтед 0:1 Мейдстон Юнайтед - Довер 1:0 Хэмптон энд Ричмонд Боро - Мейдстон Юнайтед 5:2 Мейдстон Юнайтед - Истборн Боро 2:0 Чешем Юнайтед - Мейдстон Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3