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Тур: 4. Стадион: .
Ипсвич
0:0
Первый тайм: 6'
Мейдстон Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 83 Владение мячом, % 17
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Мейдстон Юнайтед
1.12
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12.50
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24.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уолтон
Кристиан
40
Туанзебе
Аксел
12
Болл
Доминик
4
Эдмундсон
Джордж
30
Хамфриз
Кэмерон
5
Морси
Сэм
14
Тейлор
Джек
20
Хатчинсон
Омари
23
Алуко
Соне
21
Сармиенто
Джереми
33
Бродхед
Нейтан
1
Каваньяри
Лукас
5
Фаулер
Джордж
15
Боун
Сэм
6
Аппиа
Пол
2
Хойт
Гэвин
14
Куприяну
Гарри
7
Беркли-Аджепонг
Джейкоб
16
Соул
Лайам
8
Корн
Сэм
10
Рейнольдс
Ламар
9
Manny
Duku2
Ипсвич
4-2-3-1
Мейдстон Юнайтед
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туанзебе Аксел 1 1
Тейлор Джек 1 1
Мейдстон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амантчи Леви 3 0.75
Корн Сэм 2 (1) 0.5
Арансибиа Девонт 1 0.25
Гурунг Бивеш 1 0.25
Соул Лайам 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харнесс Маркус 1 0
Эдмундсон Джордж 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Мейдстон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хойт Гэвин 1 0
Корн Сэм 1 0
Боун Сэм 1 0
Амантчи Леви 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мейдстон Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мейдстон Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0
Ипсвич - КПР 0:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2
Мейдстон Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мейдстон Юнайтед - Брейнтри 1:1 Слау Таун - Мейдстон Юнайтед 2:1 Хавант энд Уотерлувилл - Мейдстон Юнайтед 2:1 Мейдстон Юнайтед - Дартфорд 2:1
Мейдстон Юнайтед - Стивенэйдж 1:0 Мейдстон Юнайтед - Тонбридж Эйнджелс 2:0 Тонбридж Эйнджелс - Мейдстон Юнайтед 1:1 Мейдстон Юнайтед - Чиппенхэм Таун 0:1 Уэртинг - Мейдстон Юнайтед 5:1 Барнет - Мейдстон Юнайтед 4:0 Мейдстон Юнайтед - Труро 2:1 Мейдстон Юнайтед - Барроу 2:1 Мейдстон Юнайтед - Хавант энд Уотерлувилл 3:1 Сейнт-Олбанс Сити - Мейдстон Юнайтед 3:2 Челмсфорд Сити - Мейдстон Юнайтед 0:1 Дартфорд - Мейдстон Юнайтед 0:1 Мейдстон Юнайтед - Довер 1:0 Хэмптон энд Ричмонд Боро - Мейдстон Юнайтед 5:2 Мейдстон Юнайтед - Истборн Боро 2:0 Чешем Юнайтед - Мейдстон Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Ипсвич
Мейдстон Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Мейдстон Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Мейдстон Юнайтед
1.12
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12.50
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24.00
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