Тур: 4. Стадион: Портман Роад.
1:2
Конец матча
0'
0:1
43' ГолРейнольдс Ламар
43' Желтая карточкаЭзеннолим Чибуике
1:1
56' ГолСармиенто Джереми
58' Желтая карточкаХойт Гэвин
1:2
66' ГолКорн Сэм
76' Желтая карточкаЭдмундсон Джордж
90'+9
Ход матча
43'
0:1
56'
1:1
58'
66'
1:2
74'
76'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 0
-
13 Удары в створ 2
-
11 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
681 Количество передач 200
-
78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
12
Болл
Доминик
14
Тейлор
Джек
23
Алуко
Соне
15
Боун
Сэм
16
Соул
Лайам
8
Корн
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Болл ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Алуко СонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Буабо ЖерарПолузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Трэвис ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Боун СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Соул ЛайамПолузащитник
-
8 Корн СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрл ХарлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гурунг БивешПолузащитник
-
19 Яндоло ПерриПолузащитник
-
17 Смит СэмНападающий
-
13 Курт Райли
-
Главный тренер: Джордж Элокоби
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Джек
|1
|0.5
|Туанзебе Аксел
|1
|0.5
|Сармиенто Джереми
|1
|0.5
Мейдстон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амантчи Леви
|3
|0.6
|Корн Сэм
|3 (1)
|0.6
|Рейнольдс Ламар
|1
|0.2
|Арансибиа Девонт
|1
|0.2
|Гурунг Бивеш
|1
|0.2
|Соул Лайам
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундсон Джордж
|2
|0
|Харнесс Маркус
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Мейдстон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хойт Гэвин
|2
|0
|Корн Сэм
|1
|0
|Боун Сэм
|1
|0
|Амантчи Леви
|1
|0
|Эзеннолим Чибуике
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мейдстон Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мейдстон Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мейдстон Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0
Ипсвич - КПР 0:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2
Мейдстон Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мейдстон Юнайтед - Брейнтри 1:1 Слау Таун - Мейдстон Юнайтед 2:1 Хавант энд Уотерлувилл - Мейдстон Юнайтед 2:1 Мейдстон Юнайтед - Дартфорд 2:1
Мейдстон Юнайтед - Стивенэйдж 1:0 Мейдстон Юнайтед - Тонбридж Эйнджелс 2:0 Тонбридж Эйнджелс - Мейдстон Юнайтед 1:1 Мейдстон Юнайтед - Чиппенхэм Таун 0:1 Уэртинг - Мейдстон Юнайтед 5:1 Барнет - Мейдстон Юнайтед 4:0 Мейдстон Юнайтед - Труро 2:1 Мейдстон Юнайтед - Барроу 2:1 Мейдстон Юнайтед - Хавант энд Уотерлувилл 3:1 Сейнт-Олбанс Сити - Мейдстон Юнайтед 3:2 Челмсфорд Сити - Мейдстон Юнайтед 0:1 Дартфорд - Мейдстон Юнайтед 0:1 Мейдстон Юнайтед - Довер 1:0 Хэмптон энд Ричмонд Боро - Мейдстон Юнайтед 5:2 Мейдстон Юнайтед - Истборн Боро 2:0 Чешем Юнайтед - Мейдстон Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
41
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— Мейдстон Юнайтед
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3