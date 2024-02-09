Тур: 19. Стадион: Стадион под Дубном.
0:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
9' ГолБарсегян Тигран
0:1
36' Не забитый пенальтиВайсс Владимир
0:2
36' ГолВайсс Владимир
74' Желтая карточкаМинарик Ян
0:3
82' ГолКанкава Джаба
Ход матча
9'
0:1
36'
0:1
36'
0:2
74'
82'
0:3
23
Минарик
Ян
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
14
Eric
Bille
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Ivan Mensah
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
-
17 Rudolf Bozik
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Жилина
Слован Братислава
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
52%
17 побед 13 ничьих 0 побед
37 матчей
24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 22 победы
62 матча
25.8%
29%
45.2%
16 побед 18 ничьих 28 побед
Первый тайм
27.4%
38.7%
33.9%
17 побед 24 ничьи 21 победа
Второй тайм
27.4%
37.1%
35.5%
17 побед 23 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
50
27
Голов в среднем за матч
1.52
0.93
Среднее время на гол
59
96
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.86
1.24
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
104
68
Голов в среднем за матч
1.68
1.1
Тотал матчей
2.5
55
Больше 89%
Меньше 11%
7
49
Больше 79%
Меньше 21%
13
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
18
Больше 29%
Меньше 71%
44
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
4
Больше 6%
Меньше 94%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.47
|Henry Addo
|5
|0.26
|Зауэр Марио
|3
|0.16
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|0.16
|Минарик Ян
|3
|0.16
|Antoin Essomba
|3
|0.16
|Илько Патрик
|2
|0.11
|Samuel Gidi
|1
|0.05
|Руснак Матуш
|1
|0.05
|Копас Адам
|1
|0.05
|Капралик Адриан
|1
|0.05
|Немчик Томаш
|1
|0.05
|Стойчевски Андрей
|1
|0.05
|Лейтнер Патрик
|1
|0.05
|Xavier Adang
|1
|0.05
|Eric Bille
|1
|0.05
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.47
|Стрелец Давид
|8
|0.42
|Барсегян Тигран
|8 (1)
|0.42
|Толич Марко
|6
|0.32
|Марчелли Нино
|5
|0.26
|Куцка Юрай
|2
|0.11
|Пощек Лукаш
|1
|0.05
|Вайсс Владимир
|1
|0.05
|Змрхаль Яромир
|1
|0.05
|Ловат Лукас
|1
|0.05
|Канкава Джаба
|1
|0.05
|Кашия Гурам
|1
|0.05
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.05
|Абубакари Малик
|1
|0.05
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Родригес Жерсон
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
|Eric Bille
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|3
|1
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Кашия Гурам
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
1
1
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Слован Братислава
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
10
22
Жилина
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Слован Братислава
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
15%
1
5%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
6
23%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
6
23%
3
14%
61-75
7
27%
3
14%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
3
38%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
9%
4
18%
1-15
3
27%
5
23%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
1
9%
4
18%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
37
43
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
5
14%
5
12%
1-15
6
16%
9
21%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
3
8%
10
23%
46-60
8
22%
5
12%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Пропущено
23
17
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
5
29%
29%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4
Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1
МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3
Результаты матчей
Жилина
Слован Братислава
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
5
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
2
9 раз 50%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Жилина
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
54
36
36
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
72
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
171
108
153
612
612
315
414
315
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|19
|15
|3
|1
|48 - 15
|48
|2.
|0:3
|19
|12
|2
|5
|37 - 26
|38
|3.
|18
|11
|3
|4
|28 - 17
|36
|4.
|18
|9
|2
|7
|37 - 31
|29
|5.
|18
|8
|5
|5
|34 - 26
|29
|6.
|18
|8
|5
|5
|27 - 19
|29
|7.
|18
|8
|5
|5
|26 - 19
|29
|8.
|18
|5
|7
|6
|20 - 28
|22
|9.
|18
|6
|3
|9
|17 - 21
|21
|10.
|18
|3
|3
|12
|15 - 39
|12
|11.
|18
|0
|6
|12
|13 - 37
|6
|12.
|18
|0
|4
|14
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|10
|8
|0
|2
|26 - 17
|24
|2.
|3:0
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|8.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|9.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|11.
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 7
|25
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|4.
|0:3
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|8.
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|10 - 21
|5
|10.
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|11.
|9
|0
|2
|7
|7 - 19
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (7)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6