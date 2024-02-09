  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Жилина
0:3
Второй тайм: 90+'
Слован Братислава
0'
0:1
9' Гол
Барсегян Тигран
0:1
36' Не забитый пенальти
Вайсс Владимир
0:2
36' Гол
Вайсс Владимир
74' Желтая карточка
Минарик Ян
0:3
82' Гол
Канкава Джаба
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
23
Минарик
Ян
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
27
Яворчек
Доминик
6
Xavier
Adang
11
Samuel
Gidi
8
Antoin
Essomba
19
Ямбор
Тимотей
14
Eric
Bille
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
7
Вайсс
Владимир
8
Змрхаль
Яромир
13
Стрелец
Давид
Жилина
3-4-2-1
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Слован Братислава

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
52%
17 побед 13 ничьих 0 побед

37 матчей

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 22 победы

62 матча

25.8%
29%
45.2%
16 побед 18 ничьих 28 побед

Первый тайм

27.4%
38.7%
33.9%
17 побед 24 ничьи 21 победа

Второй тайм

27.4%
37.1%
35.5%
17 побед 23 ничьи 22 победы

История матчей

С
2:0
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:3
С
1:1
С
2:2
К
1:2
С
2:3
С
2:2
С
3:2
С
2:2
С
2:3
К
2:0
С
0:0
С
1:1
С
6:2
С
0:3
С
5:2
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
6:0
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
2:0
С
2:1
КС
2:0
КС
1:3
С
2:0
КС
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
CL
3:0
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
0:1
CL
2:2
С
1:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
2:1
CL
0:1
К
0:0
К
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
3:0

Голы

Всего голов

50
27

Голов в среднем за матч

1.52
0.93

Среднее время на гол

59
96

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.86
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

104
68

Голов в среднем за матч

1.68
1.1

Тотал матчей

2.5
55
Больше 89%
Меньше 11%
7
49
Больше 79%
Меньше 21%
13
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
18
Больше 29%
Меньше 71%
44
11
Больше 18%
Меньше 82%
51
4
Больше 6%
Меньше 94%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.47
Henry Addo 5 0.26
Зауэр Марио 3 0.16
Ямбор Тимотей 3 (1) 0.16
Минарик Ян 3 0.16
Antoin Essomba 3 0.16
Илько Патрик 2 0.11
Samuel Gidi 1 0.05
Руснак Матуш 1 0.05
Копас Адам 1 0.05
Капралик Адриан 1 0.05
Немчик Томаш 1 0.05
Стойчевски Андрей 1 0.05
Лейтнер Патрик 1 0.05
Xavier Adang 1 0.05
Eric Bille 1 0.05
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 9 (2) 0.47
Стрелец Давид 8 0.42
Барсегян Тигран 8 (1) 0.42
Толич Марко 6 0.32
Марчелли Нино 5 0.26
Куцка Юрай 2 0.11
Пощек Лукаш 1 0.05
Вайсс Владимир 1 0.05
Змрхаль Яромир 1 0.05
Ловат Лукас 1 0.05
Канкава Джаба 1 0.05
Кашия Гурам 1 0.05
Блэкмэн Сезар 1 0.05
Абубакари Малик 1 0.05
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Родригес Жерсон 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Губочан Томаш 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Xavier Adang 1 0
Eric Bille 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 3 1
Барсегян Тигран 4 0
Кашия Гурам 3 0
Ловат Лукас 3 0
Канкава Джаба 2 0
Байрич Кенан 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Жилина
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
1
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Слован Братислава
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

10
22
Жилина
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Слован Братислава
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
15%
1
5%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
6
23%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
6
23%
3
14%
61-75
7
27%
3
14%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
3
38%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
9%
4
18%
1-15
3
27%
5
23%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
1
9%
4
18%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

37
43
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
5
14%
5
12%
1-15
6
16%
9
21%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
3
8%
10
23%
46-60
8
22%
5
12%
61-75
8
22%
7
16%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
5
29%
29%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4
Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1
МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3

Результаты матчей

Жилина
Слован Братислава

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
5
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
2
9 раз 50%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Жилина
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
8
1
5
4
2.5
3
6
3
6
3.5
2
7
3
6
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
1
10
8
1.5
15
3
6
12
2.5
6
12
3
15
3.5
4
14
3
15
4.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:0 19 15 3 1 48 - 15 48
2.
Жилина
 0:3 19 12 2 5 37 - 26 38
3.
Спартак Трнава
 18 11 3 4 28 - 17 36
4.
Железярне Подбрезова
 18 9 2 7 37 - 31 29
5.
Дукла Банска-Бистрица
 18 8 5 5 34 - 26 29
6.
ДАК
 18 8 5 5 27 - 19 29
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 18 5 7 6 20 - 28 22
9.
Скалица
 18 6 3 9 17 - 21 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 18 0 6 12 13 - 37 6
12.
Злате Моравце
 18 0 4 14 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 0:3 10 8 0 2 26 - 17 24
2.
Слован Братислава
 3:0 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
4.
ДАК
 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
6.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
7.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:0 10 8 1 1 25 - 7 25
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 0:3 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
6.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 9 0 2 7 7 - 19 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (7)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Г О О О О Л - Вайсс Владимир бьет в цель!
    • 36'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Вайсс Владимир пробил пенальти, но не смог забить!
    • 9'
      Стрелец Давид сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Барсегян Тигран бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Жилина.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.98. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.98 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Жилина
    Ничья
    Слован Братислава
    33.00
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    Реклама, pari.ru
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жилина 0:3 Слован Братислава онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Жилина
    Слован Братислава
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный