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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Сталь Мелец
0:1
Второй тайм: 63'
Пуща Неполомице
0'
0:1
23' Гол
Холевяк Матеуш

Ход матча

23'
0:1
Холевяк Матеуш
(Maciej Firlej)
58'
Стржалек Игорь
Брито Рафаэл
 
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Пуща Неполомице
7.70
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Все Коэффициенты
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
22
Брито
Рафаэл
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
5
Konrad
Stepien
3
Якуба
Роман
16
Вальски
Михал
14
Jacub
Serafin
9
Семашко
Артур
70
Хайда
Войцех
11
Холевяк
Матеуш
96
Maciej
Firlej
Сталь Мелец
3-4-3
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Пуща Неполомице

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ВД
0:0
ВД
2:1
ВД
3:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
150

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 8 0.42
Доманьски Мацей 3 0.16
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.16
Koki Hinokio 3 0.16
Мерилуото Кай 2 0.11
Эсселинк Берт 2 0.11
Матрас Матеуш 1 0.05
Тромбка Михал 1 0.05
Krzysztof Wolkowicz 1 0.05
Lukasz Gerstenstein 1 0.05
Piotr Wlazlo 0 0
Гийомье Мэтью 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.32
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.26
Семашко Артур 5 0.26
Холевяк Матеуш 3 0.16
Запольник Камиль 1 0.05
Якуба Роман 1 0.05
Piotr Mrozinski 1 0.05
Кидрич Рок 1 0.05
Вальски Михал 1 0.05
Bartlomiej Poczobut 1 0.05
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 7 0
Piotr Wlazlo 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Koki Hinokio 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Kamil Pajnowski 2 0
Тромбка Михал 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Брито Рафаэл 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шкурин Илья 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Konrad Stepien 5 1
Jacub Serafin 6 0
Якуба Роман 5 0
Хайда Войцех 4 0
Piotr Mrozinski 3 0
Бартош Якуб 3 0
Запольник Камиль 3 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
8
Сталь Мелец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
13
Сталь Мелец
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Пуща Неполомице
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
7%
3
30%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
2
10%
1-15
3
30%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
2
20%
6
30%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
45%
1
7%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
3
17%
6
43%
76-90

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
8%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
7
27%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
6
23%
4
17%
76-90

Пропущено

28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
1
4%
3
9%
1-15
8
29%
5
15%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
9
32%
3
9%
61-75
5
18%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1
Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0
Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Пуща Неполомице

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
2
1.5
4
6
2
6
2.5
1
9
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
2
3
7
1.5
3
5
2
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
7
11
4
14
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
4.
Ракув
 18 9 5 4 35 - 22 32
5.
Легия
 19 9 5 5 29 - 23 32
6.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Пяст
 18 4 12 2 18 - 14 24
10.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
11.
Пуща Неполомице
 1:0 19 6 5 8 25 - 34 23
12.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
13.
Сталь Мелец
 0:1 19 6 4 9 25 - 30 22
14.
Краковия
 19 4 9 6 22 - 28 21
15.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
16.
Корона Кельце
 18 3 9 6 19 - 21 18
17.
Рух Хожув
 19 1 10 8 22 - 34 13
18.
ЛКС Лодзь
 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 1:0 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 0:1 9 4 2 3 15 - 11 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 8 3 4 1 10 - 6 13
13.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
14.
Краковия
 10 2 5 3 15 - 19 11
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 9 3 3 3 11 - 14 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 0:1 10 2 2 6 10 - 19 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Пуща Неполомице
 1:0 9 2 1 6 11 - 20 7
16.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
17.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Брито Рафаэл уходит с поля. Стржалек Игорь выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Maciej Firlej сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Холевяк Матеуш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Пуща Неполомице
7.70
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3.50
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Сталь Мелец
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