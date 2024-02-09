Тур: 20. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
23'
0:1
22
Брито
Рафаэл
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Бартош ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Jakub Stec
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Сталь Мелец
Пуща Неполомице
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
150
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|8
|0.42
|Доманьски Мацей
|3
|0.16
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.16
|Koki Hinokio
|3
|0.16
|Мерилуото Кай
|2
|0.11
|Эсселинк Берт
|2
|0.11
|Матрас Матеуш
|1
|0.05
|Тромбка Михал
|1
|0.05
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.05
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.05
|Piotr Wlazlo
|0
|0
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.32
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.26
|Семашко Артур
|5
|0.26
|Холевяк Матеуш
|3
|0.16
|Запольник Камиль
|1
|0.05
|Якуба Роман
|1
|0.05
|Piotr Mrozinski
|1
|0.05
|Кидрич Рок
|1
|0.05
|Вальски Михал
|1
|0.05
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.05
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Брито Рафаэл
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Konrad Stepien
|5
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Якуба Роман
|5
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Piotr Mrozinski
|3
|0
|Бартош Якуб
|3
|0
|Запольник Камиль
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
8
Сталь Мелец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
13
Сталь Мелец
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Пуща Неполомице
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
7%
3
30%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
2
10%
1-15
3
30%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
3
30%
1
5%
61-75
2
20%
6
30%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
45%
1
7%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
3
17%
6
43%
76-90
Забито
26
24
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
2
8%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
7
27%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
2
8%
7
29%
29%
61-75
6
23%
4
17%
76-90
Пропущено
28
34
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
1
4%
3
9%
1-15
8
29%
5
15%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
9
32%
3
9%
61-75
5
18%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1
Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0
Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1
Результаты матчей
Сталь Мелец
Пуща Неполомице
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
62
46
26
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
62
37
35
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
99
711
414
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|19
|9
|6
|4
|32 - 25
|33
|4.
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|5.
|19
|9
|5
|5
|29 - 23
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|18
|4
|12
|2
|18 - 14
|24
|10.
|19
|6
|6
|7
|24 - 23
|24
|11.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|25 - 34
|23
|12.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|13.
|0:1
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|14.
|19
|4
|9
|6
|22 - 28
|21
|15.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|19
|1
|10
|8
|22 - 34
|13
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|15 - 19
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|11 - 20
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|17.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8