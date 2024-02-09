Тур: 21. Стадион: Фолькспаркштадион.
1:3
Перерыв
0'
0:1
11' ГолNicolo Tresoldi
0:2
21' Гол в свои воротаРамос Гильерме
1:2
24' ГолБенеш Ласло
1:3
32' ГолШауб Луис
Ход матча
11'
0:1
21'
0:2
24'
1:2
32'
1:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Ганновер 96
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
28 матчей
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
26
10
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Среднее время на гол
48
126
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
1.75
0.96
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|13
|0.62
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.52
|Джатта Бейкери
|4
|0.19
|Ферай Иммануэль
|3
|0.14
|Мухайм Миро
|3
|0.14
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.1
|Рейс Людовит
|2
|0.1
|Мефферт Йонас
|1
|0.05
|Хайер Моритц
|1
|0.05
|Рамос Гильерме
|1
|0.05
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|9 (6)
|0.43
|Нильсен Ховард
|7
|0.33
|Nicolo Tresoldi
|5
|0.24
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.19
|Кён Деррик
|3
|0.14
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.14
|Шауб Луис
|2
|0.1
|Enzo Leopold
|2
|0.1
|Нойман Фил
|1
|0.05
|Кунце Фабиан
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|1
|0.05
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Мухайм Миро
|4
|1
|Рамос Гильерме
|4
|1
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Нильсен Ховард
|2
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|1
|Дем Янник
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Кристиансен Макс
|1
|1
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ганновер 96
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
8
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
16
24
Гамбург
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Ганновер 96
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
35% (7)
60% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
20
32
Голы по времени матча
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
10%
3
21%
1-15
4
19%
5
36%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
20
24
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
10%
5
21%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
6
30%
6
25%
61-75
6
30%
6
25%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
41
38
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
4
10%
8
21%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
6
15%
5
13%
46-60
8
20%
7
18%
61-75
10
24%
8
21%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
6
23%
1
4%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
2
8%
6
24%
31-45
4
15%
6
24%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2
ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3
Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0
Результаты матчей
Гамбург
Ганновер 96
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 50%
1
6 раз 30%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
2
11 раз 55%
0
4 раза 20%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
36
28
18
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
146
416
317
119
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|9
|0
|38 - 18
|42
|2.
|1:3
|21
|11
|4
|6
|41 - 30
|37
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 28
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|32 - 24
|35
|5.
|3:1
|21
|9
|7
|5
|40 - 27
|34
|6.
|20
|9
|4
|7
|43 - 29
|31
|7.
|20
|9
|4
|7
|32 - 32
|31
|8.
|0:0
|21
|8
|5
|8
|29 - 38
|29
|9.
|20
|8
|4
|8
|31 - 34
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|38 - 36
|28
|11.
|0:0
|21
|7
|6
|8
|24 - 26
|27
|12.
|20
|7
|5
|8
|37 - 33
|26
|13.
|20
|6
|6
|8
|32 - 30
|24
|14.
|20
|7
|2
|11
|33 - 41
|23
|15.
|20
|6
|3
|11
|33 - 41
|21
|16.
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|17.
|20
|6
|2
|12
|20 - 34
|20
|18.
|20
|1
|8
|11
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|1:3
|10
|7
|0
|3
|22 - 13
|21
|4.
|3:1
|10
|6
|3
|1
|24 - 9
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|10.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|11.
|10
|4
|3
|3
|22 - 11
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|13.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|14.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|15.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|16.
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|4.
|1:3
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|7.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|8.
|3:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|11.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|15.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8