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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Гамбург
1:3
Перерыв
Ганновер 96
0'
0:1
11' Гол
Nicolo Tresoldi
0:2
21' Гол в свои ворота
Рамос Гильерме
1:2
24' Гол
Бенеш Ласло
1:3
32' Гол
Шауб Луис

Ход матча

11'
0:1
Nicolo Tresoldi
(Enzo Leopold)
21'
0:2
Рамос Гильерме
24'
Бенеш Ласло
(Мухайм Миро)
1:2
32'
1:3
Шауб Луис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Ганновер 96
7.30
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5.80
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Все Коэффициенты
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
10
Эрнст
Себастьян
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
Гамбург
4-3-3
Ганновер 96
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гамбург
Ганновер 96

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
6:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Среднее время на гол

54
74

Всего голов

26
10

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Среднее время на гол

48
126

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

1.75
0.96

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 13 0.62
Бенеш Ласло 11 (3) 0.52
Джатта Бейкери 4 0.19
Ферай Иммануэль 3 0.14
Мухайм Миро 3 0.14
Жан-Люк Домпе 2 0.1
Рейс Людовит 2 0.1
Мефферт Йонас 1 0.05
Хайер Моритц 1 0.05
Рамос Гильерме 1 0.05
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 9 (6) 0.43
Нильсен Ховард 7 0.33
Nicolo Tresoldi 5 0.24
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.19
Кён Деррик 3 0.14
Фогльзаммер Андреас 3 0.14
Шауб Луис 2 0.1
Enzo Leopold 2 0.1
Нойман Фил 1 0.05
Кунце Фабиан 1 0.05
Муроя Сэй 1 0.05
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 7 0
Хайер Моритц 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Мухайм Миро 4 1
Рамос Гильерме 4 1
Хаджикадунич Деннис 5 0
Бенеш Ласло 4 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 4 0
Нойман Фил 4 0
Нильсен Ховард 2 1
Хальстенберг Марсель 2 1
Дем Янник 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Кристиансен Макс 1 1
Фогльзаммер Андреас 2 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Гамбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ганновер 96
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
8
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

16
24
Гамбург
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Ганновер 96
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
35% (7)
60% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

20
32

Голы по времени матча

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
10%
3
21%
1-15
4
19%
5
36%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

20
24
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
10%
5
21%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
6
30%
6
25%
61-75
6
30%
6
25%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

41
38
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
4
10%
8
21%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
7
17%
4
11%
31-45
6
15%
5
13%
46-60
8
20%
7
18%
61-75
10
24%
8
21%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
6
23%
1
4%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
2
8%
6
24%
31-45
4
15%
6
24%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2
ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3
Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0

Результаты матчей

Гамбург
Ганновер 96

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
5 раз 25%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 50%
1
6 раз 30%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
2
11 раз 55%
0
4 раза 20%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
9
1
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
5
5
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
1.5
Больше Меньше
14
6
4
16
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Гамбург
 1:3 21 11 4 6 41 - 30 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Ганновер 96
 3:1 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
Фортуна
 20 9 4 7 43 - 29 31
7.
Падерборн
 20 9 4 7 32 - 32 31
8.
Нюрнберг
 0:0 21 8 5 8 29 - 38 29
9.
Эльвeрсберг
 20 8 4 8 31 - 34 28
10.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
11.
Веен Висбаден
 0:0 21 7 6 8 24 - 26 27
12.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 20 6 3 11 33 - 41 21
16.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 1:3 10 7 0 3 22 - 13 21
4.
Ганновер 96
 3:1 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
8.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
9.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
10.
Веен Висбаден
 0:0 10 4 4 2 11 - 10 16
11.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
12.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
13.
Нюрнберг
 0:0 10 4 3 3 15 - 16 15
14.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
16.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Гамбург
 1:3 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 0:0 11 4 2 5 14 - 22 14
8.
Ганновер 96
 3:1 11 3 4 4 16 - 18 13
9.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
11.
Веен Висбаден
 0:0 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (7)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
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