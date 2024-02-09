Тур: 21. Стадион: Брита-Арена.
1:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаПртайин Иван
1:0
61' ГолПртайин Иван
1:1
70' ГолМаркес Иван
90' Желтая карточкаМаркес Иван
90'+10
Ход матча
42'
61'
1:0
70'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
507 Количество передач 488
-
52 Владение мячом, % 48
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Веен Висбаден
Нюрнберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
40
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|8 (1)
|0.38
|Hyun-ju Lee
|3
|0.14
|Гоппел Теймен
|2
|0.1
|Вукотич Александар
|2
|0.1
|Ковачевич Франко
|2
|0.1
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.1
|Хессер Робин
|1
|0.05
|Бэтцнер Ник
|1
|0.05
|Гюнтер Лассе
|1
|0.05
|Фроэзе Кианз
|1
|0.05
|Райнталер Макс
|1
|0.05
|Чатич Амар
|1
|0.05
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|10 (2)
|0.48
|Окунуки Кандзи
|3
|0.14
|Шлаймер Лукас
|3
|0.14
|Кастроп Йенс
|3
|0.14
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.1
|Голлер Беньямин
|2
|0.1
|Хаяси Даити
|2
|0.1
|Гиамера Ян
|1
|0.05
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.05
|Флик Флориан
|1
|0.05
|Маркес Иван
|1
|0.05
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Маркес Иван
|5
|1
|Хорн Яннес
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Can Uzun
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
6
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
9
13
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Нюрнберг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
8
35%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
5
36%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
5
31%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
29
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
1
4%
8
28%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
6
24%
6
21%
61-75
7
28%
6
21%
76-90
Пропущено
27
40
8 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
1
4%
6
15%
1-15
4
15%
5
13%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
9
33%
5
13%
46-60
3
11%
4
10%
61-75
7
26%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2
Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1
Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1
Результаты матчей
Веен Висбаден
Нюрнберг
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
28
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
47
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
615
912
219
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|9
|0
|38 - 18
|42
|2.
|3:4
|21
|11
|4
|6
|43 - 31
|37
|3.
|20
|11
|3
|6
|36 - 28
|36
|4.
|20
|10
|5
|5
|32 - 24
|35
|5.
|4:3
|21
|9
|7
|5
|41 - 29
|34
|6.
|20
|9
|4
|7
|43 - 29
|31
|7.
|20
|9
|4
|7
|32 - 32
|31
|8.
|21
|8
|5
|8
|30 - 39
|29
|9.
|20
|8
|4
|8
|31 - 34
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|38 - 36
|28
|11.
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|12.
|20
|7
|5
|8
|37 - 33
|26
|13.
|20
|6
|6
|8
|32 - 30
|24
|14.
|20
|7
|2
|11
|33 - 41
|23
|15.
|20
|6
|3
|11
|33 - 41
|21
|16.
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|17.
|20
|6
|2
|12
|20 - 34
|20
|18.
|20
|1
|8
|11
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|3:4
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|4.
|4:3
|10
|6
|3
|1
|24 - 9
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|11.
|10
|4
|3
|3
|22 - 11
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|14.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|15.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|16.
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|17.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|10
|5
|2
|3
|25 - 12
|17
|4.
|3:4
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|8.
|4:3
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|15.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|14 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8