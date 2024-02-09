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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Веен Висбаден
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
42' Желтая карточка
Пртайин Иван
1:0
61' Гол
Пртайин Иван
1:1
70' Гол
Маркес Иван
90' Желтая карточка
Маркес Иван
90'+10

Ход матча

42'
Пртайин Иван
 
46'
Ковачевич Франко
Hyun-ju Lee
 
46'
 
Jannik Hofmann
Голлер Беньямин
61'
Пртайин Иван
(Гоппел Теймен)
1:0
70'
1:1
Маркес Иван
(Векессер Эрик)
78'
 
Шлаймер Лукас
Векессер Эрик
83'
Чатич Амар
Гюнтер Лассе
 
83'
Мокенхаупт Саша
Гоппел Теймен
 
85'
 
Julian Kania
Андерссон Себастьян
89'
Фроэзе Кианз
Бэтцнер Ник
 
90'
 
Маркес Иван
90'
 
Хунгбо Джозеф
Думан Тайлан
90'
Айдэйл Джон
Пртайин Иван
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 507 Количество передач 488
  • 52 Владение мячом, % 48
16
Штритцель
Флориан
17
Карстенс
Флориан
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
13
Векессер
Эрик
17
Кастроп
Йенс
8
Думан
Тайлан
14
Голлер
Беньямин
20
Андерссон
Себастьян
Веен Висбаден
3-4-2-1
Нюрнберг
4-1-4-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Нюрнберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:6
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 8 (1) 0.38
Hyun-ju Lee 3 0.14
Гоппел Теймен 2 0.1
Вукотич Александар 2 0.1
Ковачевич Франко 2 0.1
Айдэйл Джон 2 (1) 0.1
Хессер Робин 1 0.05
Бэтцнер Ник 1 0.05
Гюнтер Лассе 1 0.05
Фроэзе Кианз 1 0.05
Райнталер Макс 1 0.05
Чатич Амар 1 0.05
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 10 (2) 0.48
Окунуки Кандзи 3 0.14
Шлаймер Лукас 3 0.14
Кастроп Йенс 3 0.14
Хандверкер Тим 2 (1) 0.1
Голлер Беньямин 2 0.1
Хаяси Даити 2 0.1
Гиамера Ян 1 0.05
Лохкемпер Феликс 1 0.05
Флик Флориан 1 0.05
Маркес Иван 1 0.05
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Векессер Эрик 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Мокенхаупт Саша 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Маркес Иван 5 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Can Uzun 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
6
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

9
13
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Нюрнберг
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
8
35%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
5
36%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
5
31%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
29
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
8%
2
7%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
1
4%
8
28%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
6
24%
6
21%
61-75
7
28%
6
21%
76-90

Пропущено

27
40
8 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
1
4%
6
15%
1-15
4
15%
5
13%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
9
33%
5
13%
46-60
3
11%
4
10%
61-75
7
26%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2
Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1
Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1

Результаты матчей

Веен Висбаден
Нюрнберг

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
9
12
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Гамбург
 3:4 21 11 4 6 43 - 31 37
3.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Ганновер 96
 4:3 21 9 7 5 41 - 29 34
6.
Фортуна
 20 9 4 7 43 - 29 31
7.
Падерборн
 20 9 4 7 32 - 32 31
8.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
9.
Эльвeрсберг
 20 8 4 8 31 - 34 28
10.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
11.
Веен Висбаден
 21 7 6 8 25 - 27 27
12.
Герта
 20 7 5 8 37 - 33 26
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 20 6 3 11 33 - 41 21
16.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
17.
Ганза
 20 6 2 12 20 - 34 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 3:4 10 7 0 3 24 - 14 21
4.
Ганновер 96
 4:3 10 6 3 1 24 - 9 21
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
6.
Падерборн
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
8.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
9.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
10.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
11.
Герта
 10 4 3 3 22 - 11 15
12.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
13.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
14.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
16.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
17.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Гамбург
 3:4 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
7.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
8.
Ганновер 96
 4:3 11 3 4 4 17 - 20 13
9.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
10.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
11.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 10 2 1 7 8 - 19 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 14 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Пртайин Иван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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