Тур: 21. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Маншот Ероен
2:0
Перерыв
0'
1:0
7' ГолМин Давид
19' Undefined phrase: football_event_Ван ден Бёйс Дарио
2:0
22' ПенальтиМин Давид
Ход матча
7'
1:0
22'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
198 Количество передач 278
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мейерс
Арон
35
Фелида
Кевин
14
Локеза
Крис
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Со СиллаЗащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валвейк
НЕК Неймеген
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
26 матчей
26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.8
Среднее время на гол
82
112
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.18
Среднее время на гол
43
76
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.65
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
93
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|7 (4)
|0.33
|Укили Яссин
|6
|0.29
|Мин Давид
|3 (1)
|0.14
|Стеванович Филип
|2
|0.1
|Клеонизе Денильо
|1
|0.05
|Локеза Крис
|1
|0.05
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.05
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.57
|Огава Коки
|7 (1)
|0.33
|Дост Бас
|4 (1)
|0.19
|Пропер Дирк
|3
|0.14
|Бас Юри
|3
|0.14
|Ван Рой Барт
|2
|0.1
|Хансен Сонтье
|2
|0.1
|Тавшан Элаис
|2
|0.1
|Чери Тьяронн
|2
|0.1
|Росс Матиас
|2
|0.1
|Гонсалес Роберто
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Сано Кадаи
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|6
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
10
Валвейк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
5
19
Валвейк
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
НЕК Неймеген
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
24
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 9
2
29%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
29%
6
25%
31-45
2
29%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
14%
6
25%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
3
19%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
7
44%
76-90
Забито
18
39
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 1
2
11%
2
5%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
5
28%
11
28%
31-45
5
28%
10
26%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
3
17%
8
21%
76-90
Пропущено
38
33
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
1
3%
4
12%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
7
18%
5
15%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
11
29%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2
Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0
Результаты матчей
Валвейк
НЕК Неймеген
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
8 раз 40%
3
7 раз 35%
2
3 раза 15%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Валвейк
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
81
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
191
515
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|39 - 21
|41
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|0:2 Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 32
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|33 - 38
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|2:0 Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|0:2 Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|15.
|2:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|0:2 Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|2:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6