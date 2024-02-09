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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Валвейк
2:0
Перерыв
НЕК Неймеген
0'
1:0
7' Гол
Мин Давид
19' Undefined phrase: football_event_
Ван ден Бёйс Дарио
2:0
22' Пенальти
Мин Давид

Ход матча

7'
Мин Давид
(Мейерс Арон)
1:0
19'
Ван ден Бёйс Дарио
 
22'
Мин Давид
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 198 Количество передач 278
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
НЕК Неймеген
2.90
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7.30
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2.35
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Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
35
Фелида
Кевин
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
9
Чери
Тьяронн
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
Валвейк
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
НЕК Неймеген

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:3
Э
6:1
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЗВЭ
3:0
ПДПОЗВЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.8

Среднее время на гол

82
112

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.18

Среднее время на гол

43
76

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.65
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
93

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.33
Укили Яссин 6 0.29
Мин Давид 3 (1) 0.14
Стеванович Филип 2 0.1
Клеонизе Денильо 1 0.05
Локеза Крис 1 0.05
Маргарет Рихонелл 1 0.05
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.57
Огава Коки 7 (1) 0.33
Дост Бас 4 (1) 0.19
Пропер Дирк 3 0.14
Бас Юри 3 0.14
Ван Рой Барт 2 0.1
Хансен Сонтье 2 0.1
Тавшан Элаис 2 0.1
Чери Тьяронн 2 0.1
Росс Матиас 2 0.1
Гонсалес Роберто 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Сано Кадаи 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 6 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Худемакерс Меес 1 1
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Пропер Дирк 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
10
Валвейк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

5
19
Валвейк
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
НЕК Неймеген
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
20% (4)
50% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
6
32%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
24
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 9
2
29%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
29%
6
25%
31-45
2
29%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
14%
6
25%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
3
19%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
7
44%
76-90

Забито

18
39
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 1
2
11%
2
5%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
5
28%
11
28%
31-45
5
28%
10
26%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
3
17%
8
21%
76-90

Пропущено

38
33
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
1
3%
4
12%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
7
18%
5
15%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
11
29%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2
Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0

Результаты матчей

Валвейк
НЕК Неймеген

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
8 раз 40%
3
7 раз 35%
2
3 раза 15%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Валвейк
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
19
1
5
15
1.5
11
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 20 12 5 3 39 - 21 41
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 20 10 5 5 41 - 23 35
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 20 7 5 8 30 - 32 26
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Утрехт
 Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
13.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
14.
Эксельсиор
 Заявка 20 4 9 7 33 - 38 21
15.
Хераклес
 Заявка 20 5 4 11 26 - 48 19
16.
Валвейк
 2:0 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Волендам
 Заявка 20 3 3 14 21 - 47 12
18.
Витесс
 Заявка 20 3 3 14 13 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Утрехт
 Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
15.
Валвейк
 2:0 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 2:0 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
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  • Первый тайм
  • 51'
    Это был отличный перфоманс от команды Валвейк, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 51'
    НЕК Неймеген пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Валвейк: 45%, НЕК Неймеген: 55%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 49'
    Укили Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
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