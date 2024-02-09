Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Валвейк

89' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Валвейк

88' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Хорошую попытку сделал Огава Коки . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Ван Рой Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Фелида Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Фелида Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Гонсалес Роберто нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

84' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Валвейк

83' Мейерс Арон из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

79' Чери Тьяронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Удар от ворот произведет Валвейк

73' Пропер Дирк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Удар от ворот произведет Валвейк

71' Чери Тьяронн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Мейерс Арон из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Сандлер Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Валвейк

65' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Нюйтинк Брэм тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

63' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

62' Нимейер Рёвен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Чери Тьяронн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Чери Тьяронн пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

60' Гонсалес Роберто нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Нимейер Рёвен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Чери Тьяронн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Валвейк

55' Гонсалес Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Чери Тьяронн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Ван ден Бёйс Дарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ван ден Бёйс Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Мейерс Арон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

47' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.