Тур: 21. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Осмерс Харм
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
14'
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Зюле
Никлас
22
Матсен
Ян
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия Д
Фрайбург
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.4%
18.2%
19 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
28 матчей
75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
3.14
2.21
Среднее время на гол
28
40
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
140
Всего голов
58
40
Голов в среднем за матч
2.07
1.43
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
43
63
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|9 (3)
|0.43
|Мален Дониэлл
|8
|0.38
|Брандт Юлиан
|6
|0.29
|Ройс Марко
|4
|0.19
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.14
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.14
|Забитцер Марсель
|2
|0.1
|Хуммельс Матс
|2
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.05
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.05
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
|Матсен Ян
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|6 (1)
|0.29
|Грифо Винченцо
|5 (4)
|0.24
|Грегорич Михаэль
|3
|0.14
|Шаллаи Роланд
|3
|0.14
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.05
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|Кюблер Лукас
|1
|0.05
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|Линхарт Филипп
|1
|0.05
|Доан Рицу
|1
|0.05
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Мален Дониэлл
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Кюблер Лукас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
7
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Фрайбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
20
14
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Фрайбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
19%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
24%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
19%
4
40%
61-75
4
19%
1
10%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
31%
4
21%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
14%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
6
35%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
33%
4
24%
76-90
Пропущено
11
14
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
4
29%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
42
27
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
7
17%
3
11%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
9
21%
8
30%
30%
31-45
6
14%
3
11%
46-60
5
12%
6
22%
61-75
11
26%
5
19%
76-90
Пропущено
24
33
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
6
25%
8
24%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
21%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0
Результаты матчей
Боруссия Д
Фрайбург
Точный счет
1:0
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:4
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
64
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
28
55
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
164
1010
812
812
218
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|1:0 Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 26
|40
|5.
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|44 - 26
|36
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 24
|31
|7.
|0:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 35
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|29 - 37
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|36 - 41
|21
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|22 - 38
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 35
|18
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|15 - 32
|12
|18.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 21
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|14 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|11 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Фрайбург
Исход игры
Боруссия Д
96.7% (147)
Ничья
1.3% (2)
Фрайбург
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (88)
Меньше
27.27% (33)
Обе команды забьют
Да
71.9% (87)
Нет
28.1% (34)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
32.9% (50)
3:1 Боруссия Д
19.1% (29)
2:0 Боруссия Д
15.8% (24)
1:0 Боруссия Д
5.9% (9)
4:1 Боруссия Д
2.6% (4)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
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