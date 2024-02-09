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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 31'
Фрайбург
0'
14' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
1:0
16' Гол
Мален Дониэлл

Ход матча

14'
Рюэрсон Юлиан
 
16'
Мален Дониэлл
(Фюллькруг Никлас)
1:0
23'
 
Салаи Аттила
Гульде Мануэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 152
Боруссия Д 96.7% (147)
X 1.3% (2)
Фрайбург 2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
Фрайбург
1.56
6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
21
Мален
Дониэлл
11
Ройс
Марко
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Фюллькруг
Никлас
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
25
Сильдиллия
Килианн
5
Гульде
Мануэль
33
Макенго
Жорди
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
38
Грегорич
Михаэль
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Боруссия Д
4-2-3-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Фрайбург

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.4%
18.2%
19 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

28 матчей

75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:4
Б
5:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
5:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

3.14
2.21

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
140

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

2.07
1.43

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

43
63

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 9 (3) 0.43
Мален Дониэлл 8 0.38
Брандт Юлиан 6 0.29
Ройс Марко 4 0.19
Рюэрсон Юлиан 3 0.14
Мукоко Юссуфа 3 0.14
Забитцер Марсель 2 0.1
Хуммельс Матс 2 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.05
Джан Эмре 1 (1) 0.05
Зюле Никлас 1 0.05
Шлоттербек Нико 1 0.05
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0
Матсен Ян 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 6 (1) 0.29
Грифо Винченцо 5 (4) 0.24
Грегорич Михаэль 3 0.14
Шаллаи Роланд 3 0.14
Рохль Мерлин 1 0.05
Вайсхаупт Ноа 1 0.05
Гульде Мануэль 1 0.05
Хёфлер Николас 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Филипп Максимилиан 1 0.05
Линхарт Филипп 1 0.05
Доан Рицу 1 0.05
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Мален Дониэлл 3 0
Матсен Ян 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Гульде Мануэль 3 1
Рохль Мерлин 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Кюблер Лукас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
7
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Фрайбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

20
14
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Фрайбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
19%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
24%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
19%
4
40%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
31%
4
21%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
14%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
6
35%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
4
29%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

42
27
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
7
17%
3
11%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
9
21%
8
30%
30%
31-45
6
14%
3
11%
46-60
5
12%
6
22%
61-75
11
26%
5
19%
76-90

Пропущено

24
33
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
6
25%
8
24%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Фрайбург

Точный счет

1:0
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:4
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
2
8
5
5
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
16
4
10
10
1.5
8
12
8
12
2.5
2
18
4
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 21 11 7 3 41 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 20 11 3 6 44 - 26 36
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 20 8 7 5 30 - 24 31
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 21 8 4 9 26 - 35 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
9.
Вердер
 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Вольфсбург
 Заявка 20 6 5 9 25 - 32 23
12.
Аугсбург
 Заявка 20 5 7 8 29 - 37 22
13.
Боруссия М
 Заявка 20 5 6 9 36 - 41 21
14.
Бохум
 Заявка 20 4 9 7 22 - 38 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 20 5 3 12 19 - 35 18
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 20 1 9 10 15 - 32 12
18.
Дармштадт
 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 0:1 Заявка 11 3 1 7 9 - 21 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 14 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    32'
    Салаи из цента поля выполнил передачу на ход Грегоричу по левой половине поля, Михаэль забрался в небольшой офсайд. 
  • 31'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Фрайбурга" на ход Малену, Атуболу вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 30'
    Фюллькруг от левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной площади, Забитцер немного заигрался и под давлением соперников потерял мяч. 
  • 29'
    Из центра поля вновь последовал заброс к линии штрафной площади дортмундского клуба, но Хёлера на этот раз плотно опекал Шлоттербек. 
  • 28'
    В среднем темпе продолжает действовать "Боруссия" на поле, пока что команда Эдина Терзича полностью контролирует ход матча. 
  • 27'
    Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Боруссии" на ход Хёлеру, Лукас под давлением Рюэрсона не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Байно-Гиттенс на половине поля соперника огрел по ногам Шаллаи. Игроки "Фрайбурга" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 25'
    Грифо из центра поля выполнил неудачный заброс в центр штрафной площади "Боруссии", никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
  • Замена
    24'
    В составе "Фрайбурга" произошла вынужденная замена. Вместо Мануэля Гульде на поле вышел Аттила Салаи. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Гульде получил повреждение при игре в подкате, повредил колено защитник "Фрайбурга" и судя по всему уже не сможет продолжить матч. 
  • 22'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Кюблера, Грегорич головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно и в итоге Кобель выловил его без особого труда. 
  • 21'
    Гульде на правой половине поля у своей штрафной площади рискованно играл в подкате против Малена, но Харм Осмерс показал, что защитник "Фрайбурга" сыграл точно в мяч. 
  • 20'
    Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Малену по правому флангу, Дониэлл у лицевой линии поля обработал не самый простой мяч, но затем под давлением соперников обострить ситуацию уже не получилось. 
  • 19'
    Рюэрсон выполнил передачу из глубины поля на ход Джану по правому флангу, Хёфлер грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мален!!! Забитцер разогнал атаку по центру и затем Марсель выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Фюллькруг в свою очередь выполнил короткий пас в центр штрафной на Малена, а Дониэлл из-под соперника прекрасно пробил под правую девятку. 
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    • Травма, повреждение
      17'
      Хёлер по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после помощи от врачей форвард "Фрайбурга" вернулся в игру. 
    • Желтая карточка
      16'
      Фланговый защитник "Боруссии" Юлиан Рюэрсон получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хёлера. 
    • 15'
      Мален в завершении активной борьбы в центре штрафной площади "Фрайбурга" в падении через себя пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Атуболу. 
    • Судья
      14'
      Байно-Гиттенс вошёл в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Эггештайном легко упал на газон, Харм Осмерс сразу же показал, что нужно играть дальше. 
    • 13'
      Грифо вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но на этот раз переиграть Зюле Винченцо не смог. 
    • 12'
      Много борьбы за мяч в центре поля у нас стало пока что. На данный момент с созданием моментов у обеих команд есть проблемы. 
    • 11'
      Атуболу попал под прессинг у линии штрафной площади, но голкипер "Фрайбурга" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • Угловой
      10'
      Грифо и Хёлер неудачно разыграли угловой между собой, в итоге ничего интересного на левом фланге игрокам "Фрайбурга" придумать так и не удалось. 
    • 9'
      Грифо совершил рывок вперёд по левому флангу и в борьбе с Рюэрсоном заработал угловой для своей команды. 
    • 8'
      Байно-Гиттенс совершил рывок вперёд по левому флангу, вошёл в штрафную площадь и затем выполнил прострел ко вратарской, но после серии рикошетов мяч ушёл за лицевую линию поля именно от игрока "Боруссии", будет удар от ворот. 
    • 7'
      Шаллаи совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Забитцер на половине поля соперника теперь уже нарушил правила против Хёлера. Игроки "Фрайбурга" достаточно долго разыгрывали стандарт. 
    • 5'
      Достаточно спокойно проходят первые минуты матча, при этом регулярно совершаются мелкие фолы. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Байно-Гиттенс теперь уже слишком рьяно боролся за мяч на половине поля "Фрайбурга", правила были нарушены против Хёфлера. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Фрайбурга" на ход Малену, мяч полетел слишком сильно, Атуболу также вовремя вышел из ворот и в итоге спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Макенго перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника у штрафной площади на левом фланге, правила были нарушены против Рюэрсона. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт в Дортмунде достаточно интересная игра. Многие ждут от "Боруссии" уверенной победы, но наверняка "Фрайбург" сможет доставить более статусному сопернику немало проблем. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Фрайбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    96.7% (147)
    Ничья
    1.3% (2)
    Фрайбург
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (88)
    Меньше
    27.27% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    71.9% (87)
    Нет
    28.1% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    32.9% (50)
    3:1 Боруссия Д
    19.1% (29)
    2:0 Боруссия Д
    15.8% (24)
    1:0 Боруссия Д
    5.9% (9)
    4:1 Боруссия Д
    2.6% (4)
    3:2 Боруссия Д
    2% (3)
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