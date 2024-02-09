Байно-Гиттенс на половине поля соперника огрел по ногам Шаллаи. Игроки "Фрайбурга" не смогли быстро разыграть стандарт.

Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Боруссии" на ход Хёлеру, Лукас под давлением Рюэрсона не смог зацепиться за мяч.

В среднем темпе продолжает действовать "Боруссия" на поле, пока что команда Эдина Терзича полностью контролирует ход матча.

Из центра поля вновь последовал заброс к линии штрафной площади дортмундского клуба, но Хёлера на этот раз плотно опекал Шлоттербек.

Фюллькруг от левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной площади, Забитцер немного заигрался и под давлением соперников потерял мяч.

Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Фрайбурга" на ход Малену, Атуболу вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Салаи из цента поля выполнил передачу на ход Грегоричу по левой половине поля, Михаэль забрался в небольшой офсайд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мален!!! Забитцер разогнал атаку по центру и затем Марсель выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Фюллькруг в свою очередь выполнил короткий пас в центр штрафной на Малена, а Дониэлл из-под соперника прекрасно пробил под правую девятку.

Рюэрсон выполнил передачу из глубины поля на ход Джану по правому флангу, Хёфлер грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Малену по правому флангу, Дониэлл у лицевой линии поля обработал не самый простой мяч, но затем под давлением соперников обострить ситуацию уже не получилось.

Гульде на правой половине поля у своей штрафной площади рискованно играл в подкате против Малена, но Харм Осмерс показал, что защитник "Фрайбурга" сыграл точно в мяч.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Кюблера, Грегорич головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно и в итоге Кобель выловил его без особого труда.

Гульде получил повреждение при игре в подкате, повредил колено защитник "Фрайбурга" и судя по всему уже не сможет продолжить матч.

Грифо из центра поля выполнил неудачный заброс в центр штрафной площади "Боруссии", никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

17' Хёлер по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после помощи от врачей форвард "Фрайбурга" вернулся в игру.

16' Фланговый защитник "Боруссии" Юлиан Рюэрсон получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хёлера.

15' Мален в завершении активной борьбы в центре штрафной площади "Фрайбурга" в падении через себя пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Атуболу.

14' Байно-Гиттенс вошёл в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Эггештайном легко упал на газон, Харм Осмерс сразу же показал, что нужно играть дальше.

13' Грифо вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но на этот раз переиграть Зюле Винченцо не смог.

12' Много борьбы за мяч в центре поля у нас стало пока что. На данный момент с созданием моментов у обеих команд есть проблемы.

11' Атуболу попал под прессинг у линии штрафной площади, но голкипер "Фрайбурга" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

10' Грифо и Хёлер неудачно разыграли угловой между собой, в итоге ничего интересного на левом фланге игрокам "Фрайбурга" придумать так и не удалось.

9' Грифо совершил рывок вперёд по левому флангу и в борьбе с Рюэрсоном заработал угловой для своей команды.