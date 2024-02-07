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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 49
Боруссия Д 100% (49)
X 0% (0)
Фрайбург 0% (0)
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Боруссия Д
Фрайбург

История личных встреч

Боруссия Д
Фрайбург

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.4%
18.2%
19 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

28 матчей

75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:4
Б
5:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
5:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

3.14
2.21

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
140

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

2.07
1.43

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

43
63

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 9 (3) 0.45
Мален Дониэлл 7 0.35
Брандт Юлиан 6 0.3
Ройс Марко 4 0.2
Рюэрсон Юлиан 3 0.15
Мукоко Юссуфа 3 0.15
Забитцер Марсель 2 0.1
Хуммельс Матс 2 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.05
Джан Эмре 1 (1) 0.05
Зюле Никлас 1 0.05
Шлоттербек Нико 1 0.05
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0
Матсен Ян 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 6 (1) 0.3
Грифо Винченцо 5 (4) 0.25
Грегорич Михаэль 3 0.15
Шаллаи Роланд 3 0.15
Рохль Мерлин 1 0.05
Вайсхаупт Ноа 1 0.05
Гульде Мануэль 1 0.05
Хёфлер Николас 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Филипп Максимилиан 1 0.05
Линхарт Филипп 1 0.05
Доан Рицу 1 0.05
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Мален Дониэлл 3 0
Матсен Ян 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Гульде Мануэль 3 1
Рохль Мерлин 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Кюблер Лукас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Фрайбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
7
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Фрайбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

20
14
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Фрайбург
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
19%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
24%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
4
19%
4
40%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
31%
4
21%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
14%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
6
35%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
4
29%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

42
27
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
7
17%
3
11%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
9
21%
8
30%
30%
31-45
6
14%
3
11%
46-60
5
12%
6
22%
61-75
11
26%
5
19%
76-90

Пропущено

24
33
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
6
25%
8
24%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
21%
3
9%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Фрайбург

Точный счет

1:0
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:4
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
2
8
5
5
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
16
4
10
10
1.5
8
12
8
12
2.5
2
18
4
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 20 11 3 6 44 - 26 36
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 20 8 7 5 30 - 24 31
7.
Фрайбург
 Заявка 20 8 4 8 26 - 34 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
9.
Вердер
 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Вольфсбург
 Заявка 20 6 5 9 25 - 32 23
12.
Аугсбург
 Заявка 20 5 7 8 29 - 37 22
13.
Боруссия М
 Заявка 20 5 6 9 36 - 41 21
14.
Бохум
 Заявка 20 4 9 7 22 - 38 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 19 5 2 12 18 - 34 17
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 19 1 8 10 14 - 31 11
18.
Дармштадт
 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
18.
Майнц
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 10 1 1 8 7 - 20 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 14 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 49
    Боруссия Д 100% (49)
    X 0% (0)
    Фрайбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Фрайбург
    1.58
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Фрайбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Фрайбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    42.9% (21)
    2:0 Боруссия Д
    24.5% (12)
    3:1 Боруссия Д
    18.4% (9)
    1:0 Боруссия Д
    4.1% (2)
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