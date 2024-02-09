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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
1:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
1:0
15' Гол
Ратков Петар
33' Желтая карточка
Дьямбу Мамади
47' Желтая карточка
Фернандо Педро
1:1
80' Гол
Китеишвили Отар
90' Желтая карточка
Шнегг Давид
90'+4
24
Шлагер
Александер
25
Данилюк
Флавиус
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
17
Ульмер
Андреас
18
Бидструп
Мадс
15
Дьямбу
Мамади
14
Кьергаард
Мауриц
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
11
Фернандо
Педро
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
18
Бирет
Мика
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 8 0.44
Глух Оскар 4 0.22
Шимич Роко 4 0.22
Дедич Амар 3 0.17
Ратков Петар 3 0.17
Койта Секу 3 (1) 0.17
Доргелес Нене 2 0.11
Форсон Аманква 2 0.11
Беду Самсон 2 0.11
Кьергаард Мауриц 1 0.06
Павлович Страхинья 1 0.06
Соле Умар 1 0.06
Пёнтковски Камиль 1 0.06
Гурна-Дуат Люка 0 0
Сучич Лука 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 5 0.28
Влодарчик Шимон 5 0.28
Китеишвили Отар 4 0.22
Саркария Манприт 3 (1) 0.17
Прасс Александр 3 0.17
Вютрих Грегори 2 0.11
Ятта Сиди 2 0.11
Газибегович Юсуф 1 0.06
Фусейни Мохаммед II 1 0.06
Горенц-Станкович Йон 1 0.06
Аффенгрубер Давид 1 0.06
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 4 0
Шлагер Александер 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Койта Секу 2 0
Дедич Амар 2 0
Капальдо Николас 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Фернандо Педро 1 0
Gerhard Struber 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Прасс Александр 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Шнегг Давид 3 1
Горенц-Станкович Йон 4 0
Серрано Хавьер 2 1
Вютрих Грегори 3 0
Лавале Димитри 3 0
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Джонстон Макс 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

20
14
Ред Булл Зальцбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Штурм Грац
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
6
38%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
3
21%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
2
10%
2
14%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

36
31
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
8%
5
16%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
10
28%
8
26%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
6
17%
4
13%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
10%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3
Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0
Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Штурм Грац

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
12
6
1.5
9
9
5
13
2.5
3
15
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 8 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Альтах Mike-Steven Baehre 7
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 7
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Дьямбу Мамади получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Мауритс Кьергор сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Ратков Петар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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