Тур: 18. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолРатков Петар
33' Желтая карточкаДьямбу Мамади
47' Желтая карточкаФернандо Педро
1:1
80' ГолКитеишвили Отар
90' Желтая карточкаШнегг Давид
90'+4
Ход матча
15'
1:0
33'
47'
80'
1:1
90'
22
Соле
Умар
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хорн ТимоВратарь
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Amady Camara
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.44
|Глух Оскар
|4
|0.22
|Шимич Роко
|4
|0.22
|Дедич Амар
|3
|0.17
|Ратков Петар
|3
|0.17
|Койта Секу
|3 (1)
|0.17
|Доргелес Нене
|2
|0.11
|Форсон Аманква
|2
|0.11
|Беду Самсон
|2
|0.11
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.06
|Павлович Страхинья
|1
|0.06
|Соле Умар
|1
|0.06
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.06
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|5
|0.28
|Влодарчик Шимон
|5
|0.28
|Китеишвили Отар
|4
|0.22
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.17
|Прасс Александр
|3
|0.17
|Вютрих Грегори
|2
|0.11
|Ятта Сиди
|2
|0.11
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.06
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.06
|Шнегг Давид
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Шлагер Александер
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Фернандо Педро
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Прасс Александр
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Шнегг Давид
|3
|1
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Лавале Димитри
|3
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Штурм Грац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
20
14
Ред Булл Зальцбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Штурм Грац
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
6
38%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
3
21%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
2
10%
2
14%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
36
31
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
8%
5
16%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
10
28%
8
26%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
6
17%
4
13%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
10%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё-Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3
Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0
Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Штурм Грац
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
54
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
27
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
162
126
99
513
315
216
117
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|8 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (5)
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|7
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|7
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5