Тур: 20. Стадион: Городской стадион Хожува. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Ход матча
21
Садлок
Мацей
96
Дадок
Роберт
70
Козак
Милош
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяЗащитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Рух Хожув
Легия
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 15 побед
32 матча
28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
15.6%
37.5%
46.9%
5 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.5
0.88
Среднее время на гол
180
102
Всего голов
32
11
Голов в среднем за матч
2
0.69
Среднее время на гол
45
130
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.25
0.78
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
72
115
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|7 (4)
|0.35
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.2
|Michal Feliks
|3
|0.15
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.1
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|Przemyslaw Szur
|1
|0.05
|Михальский Кацпер
|1
|0.05
|Летневски Юлиуш
|1
|0.05
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.05
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.3
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.3
|Мучи Эрнест
|4
|0.2
|Вшолек Павел
|3
|0.15
|Крамер Блаж
|2 (1)
|0.1
|Кун Патрик
|1
|0.05
|Панков Радован
|1
|0.05
|Гуаль Марк
|1
|0.05
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.05
|Баку Макана
|1
|0.05
|Августиняк Рафал
|1
|0.05
|Капюади Стив
|1
|0.05
|Стржалек Игорь
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Przemyslaw Szur
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|7
|1
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Панков Радован
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
3
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
9
16
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Легия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
4
29%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
4
40%
4
21%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
6
30%
3
38%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
13%
76-90
Забито
22
30
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
9%
4
13%
1-15
4
18%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
5
23%
8
27%
61-75
8
36%
6
20%
76-90
Пропущено
34
22
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 12
2
6%
3
14%
1-15
7
21%
5
23%
16-30
9
26%
5
23%
31-45
6
18%
4
18%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
7
21%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1
Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1
Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2
Результаты матчей
Рух Хожув
Легия
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
64
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
37
27
19
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
712
811
217
514
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|19
|9
|6
|4
|32 - 25
|33
|4.
|0:0
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|5.
|18
|9
|5
|4
|35 - 22
|32
|6.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|27 - 30
|25
|9.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|10.
|18
|4
|12
|2
|18 - 14
|24
|11.
|19
|6
|6
|7
|24 - 23
|24
|12.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|13.
|19
|4
|9
|6
|22 - 28
|21
|14.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|15.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|16.
|18
|3
|9
|6
|19 - 21
|18
|17.
|0:0
|20
|1
|11
|8
|22 - 34
|14
|18.
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|15 - 19
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8