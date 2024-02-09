Тур: 25. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
Позже
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
14
Фоссум
Ивер
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Кортрейк
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.54
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.17
|Jarne Steuckers
|3
|0.13
|Ито Рётаро
|3
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.08
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Harry Charsley
|1
|0.04
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|5
|0.21
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.13
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|6
|0
|Rein Van Helden
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|3
|0
|Оджо Шейи
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Кортрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
9
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Кортрейк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
14
7
Сент-Трейден
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Кортрейк
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
17
16
Голы по времени матча
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
7
54%
3
30%
76-90
Пропущено
14
27
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
1
4%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
3
21%
8
30%
30%
31-45
2
14%
9
33%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
4
29%
2
7%
76-90
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Забито
29
19
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
5
17%
2
11%
1-15
1
3%
4
21%
16-30
6
21%
3
16%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
12
41%
4
21%
76-90
Пропущено
38
45
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
11%
3
7%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
8
21%
9
20%
31-45
7
18%
14
31%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
10
26%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Кортрейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Результаты матчей
Сент-Трейден
Кортрейк
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 29%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
1212
717
420
321
123
123
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
Прогнозы на матч Сент-Трейден - Кортрейк
Исход игры
Сент-Трейден
100% (1)
Ничья
0% (0)
Кортрейк
0% (0)
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