  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Сент-Трейден
 
Позже
Кортрейк
Прогнозы 1
Сент-Трейден 100% (1)
X 0% (0)
Кортрейк 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Кортрейк
1.55
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, betcity.ru
6.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
77
Бока
Эрик
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
15
Kahveh
Zahiroleslam
7
Койта
Абубакари
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
27
Сиссако
Абдулайе
70
Бруно
Массимо
14
Фоссум
Ивер
11
Dion
De
Neve
20
Авенатти
Фелипе
39
Дэвис
Айзек
Сент-Трейден
3-4-2-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Кортрейк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:0
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
0:2
ПДА
3:2
ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
2:1
КБ
1:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 13 (3) 0.54
Kahveh Zahiroleslam 4 0.17
Jarne Steuckers 3 0.13
Ито Рётаро 3 0.13
Хасиока Даики 2 0.08
Бока Эрик 1 0.04
Mathias Delorge 1 0.04
Фуджита Джоэл Чима 1 0.04
Harry Charsley 1 0.04
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 5 0.21
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.13
Abdelkahar Kadri 2 0.08
Dion De Neve 2 0.08
Бруно Массимо 1 0.04
Оджо Шейи 1 0.04
Tom Vandenberghe 1 0.04
Jonathan Afolabi 1 0.04
Djibi Seck 1 0.04
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 6 0
Rein Van Helden 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Robert-Jan Vanwesemael 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Abdelkahar Kadri 3 0
Оджо Шейи 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Кортрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Кортрейк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

14
7
Сент-Трейден
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Кортрейк
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
8%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
7
54%
3
30%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
1
4%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
3
21%
8
30%
30%
31-45
2
14%
9
33%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
4
29%
2
7%
76-90

Забито

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
6
25%
6
33%
76-90

Забито

29
19
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
5
17%
2
11%
1-15
1
3%
4
21%
16-30
6
21%
3
16%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
12
41%
4
21%
76-90

Пропущено

38
45
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
11%
3
7%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
8
21%
9
20%
31-45
7
18%
14
31%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
10
26%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Кортрейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2

Результаты матчей

Сент-Трейден
Кортрейк

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 29%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
12
12
7
17
1.5
4
20
3
21
2.5
1
23
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 24 18 4 2 52 - 25 58
2.
Андерлехт
 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 24 11 8 5 49 - 23 41
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
7.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
8.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
9.
Сент-Трейден
 24 7 10 7 30 - 37 31
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 24 6 3 15 23 - 45 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
8.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
Где смотреть матч Сент-Трейден - Кортрейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогнозы на матч Сент-Трейден - Кортрейк

Исход игры
Сент-Трейден
100% (1)
Ничья
0% (0)
Кортрейк
0% (0)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сент-Трейден
Кортрейк
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный