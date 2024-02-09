Тур: 25. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:0
Конец матча
0'
1:0
40' Гол в свои воротаФудзии Харуя
83' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
87' Желтая карточкаСильва Жоао
90'+5
Ход матча
40'
1:0
62'
83'
87'
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
14
Фоссум
Ивер
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Кортрейк
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.52
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.16
|Jarne Steuckers
|3
|0.12
|Ито Рётаро
|3
|0.12
|Хасиока Даики
|2
|0.08
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Harry Charsley
|1
|0.04
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|5
|0.2
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.12
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|6
|0
|Rein Van Helden
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|3
|0
|Оджо Шейи
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Кортрейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
10
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Кортрейк
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
14
7
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Кортрейк
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
32% (8)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
7
54%
3
27%
76-90
Пропущено
15
27
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
7%
1
4%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
27%
8
30%
30%
31-45
2
13%
9
33%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
4
27%
2
7%
76-90
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
6
25%
6
33%
76-90
Забито
29
20
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
5
17%
2
10%
1-15
1
3%
4
20%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
12
41%
4
20%
76-90
Пропущено
39
45
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 20
4
10%
3
7%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
9
23%
9
20%
31-45
7
18%
14
31%
46-60
6
15%
5
11%
61-75
10
26%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Кортрейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Результаты матчей
Сент-Трейден
Кортрейк
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
13 раз 52%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
310
210
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
58
48
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1213
718
421
322
124
124
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6