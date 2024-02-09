Тур: 24. Стадион: Аречи. Главный судья: Мариани Маурицио
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
10
Диа
Булайе
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Эмполи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.63
Среднее время на гол
57
144
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.38
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
79
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.21
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.17
|Кастанос Григорис
|2
|0.08
|Чауна Лум
|1
|0.04
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|Кабрал Жоване
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Мартеджани Агустин
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.17
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.13
|Коваленко Виктор
|2
|0.08
|Бальданци Томмазо
|2
|0.08
|Канчельери Маттео
|1
|0.04
|Фаццини Якопо
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|8
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Канчельери Маттео
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
5
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Эмполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
5
4
Салернитана
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Эмполи
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
3
38%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 8
5
21%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
8
33%
4
22%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
29%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
15%
4
22%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
2
11%
4
27%
76-90
Пропущено
44
36
19 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 16
8
18%
7
19%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
6
14%
3
8%
31-45
8
18%
7
19%
46-60
3
7%
7
19%
61-75
14
32%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0
Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1
Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0
Результаты матчей
Салернитана
Эмполи
Точный счет
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
0
13 раз 57%
1
7 раз 30%
3
2 раза 9%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
1013
518
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|51 - 10
|57
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 26
|38
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|25 - 23
|34
|10.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|20 - 19
|32
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|28 - 41
|19
|16.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|17.
|0:0 Заявка
|24
|4
|7
|13
|15 - 36
|19
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 32
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 42
|18
|20.
|0:0 Заявка
|24
|2
|8
|14
|19 - 44
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 9
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 19
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
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|19 (2)
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|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Эмполи
Исход игры
Салернитана
30.8% (41)
Ничья
54.9% (73)
Эмполи
14.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
28.93% (35)
Меньше
71.07% (86)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.6% (62)
2:1 Салернитана
14.3% (19)
1:0 Салернитана
12% (16)
1:2 Эмполи
8.3% (11)
0:1 Эмполи
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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