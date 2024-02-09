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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Салернитана
1:3
Конец матча
Эмполи
0'
22' Желтая карточка
Мале Юссеф
0:1
23' Гол в свои ворота
Дзаноли Алессандро
43' Желтая карточка
Дзаноли Алессандро
1:1
69' Гол
Вайссман Шон
77' Желтая карточка
Башич Тома
1:2
88' Пенальти
Ньянг М'Байе
90' Желтая карточка
Брадарич Домагой
90' Желтая карточка
Черри Альберто
1:3
90' Гол
Канчельери Маттео
90'+7

Ход матча

22'
 
Мале Юссеф
23'
0:1
Дзаноли Алессандро
41'
Вайссман Шон
Пьероцци Никколо
 
43'
Дзаноли Алессандро
 
46'
Самбья Саломон
Дзаноли Алессандро
 
59'
Пирола Лоренцо
Боатенг Жером
 
59'
Чауна Лум
Кастанос Григорис
 
69'
Вайссман Шон
(Кандрева Антонио)
1:1
70'
 
Фаццини Якопо
Мале Юссеф
70'
 
Ньянг М'Байе
Черри Альберто
76'
Кулибали Лассана
Маджоре Джулио
 
77'
Башич Тома
 
78'
 
Канчельери Маттео
Камбьяги Николо
78'
 
Коваленко Виктор
Журковски Шимон
88'
1:2
Ньянг М'Байе
90'
Брадарич Домагой
 
90'
 
Черри Альберто
90'
1:3
Канчельери Маттео
(Ньянг М'Байе)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 561 Количество передач 354
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Салернитана 30.8% (41)
X 54.9% (73)
Эмполи 14.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
27
Пьероцци
Никколо
5
Боатенг
Жером
24
Пеллегрино
Марко
59
Дзаноли
Алессандро
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
26
Башич
Тома
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
10
Диа
Булайе
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
13
Какаче
Либерато
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
27
Журковски
Шимон
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
Салернитана
3-4-2-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Эмполи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:4
СB
2:0
СB
5:0
СB
2:4
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
5:2
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.63

Среднее время на гол

57
144

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.38
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
79

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.21
Диа Булайе 4 (1) 0.17
Кастанос Григорис 2 0.08
Чауна Лум 1 0.04
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Маджоре Джулио 1 0.04
Кабрал Жоване 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Мартеджани Агустин 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.17
Капуто Франческо 3 (1) 0.13
Коваленко Виктор 2 0.08
Канчельери Маттео 2 0.08
Бальданци Томмазо 2 0.08
Фаццини Якопо 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Индзаги Филиппо 6 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Башич Тома 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 9 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Канчельери Маттео 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Салернитана
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Эмполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
5
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Эмполи
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

5
4
Салернитана
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Эмполи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
6
43%
3
30%
61-75
2
14%
5
50%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 9
5
19%
3
15%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
10
38%
4
20%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
2
29%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
15%
4
22%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
4
24%
61-75
2
10%
6
35%
76-90

Пропущено

46
38
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 17
8
17%
7
18%
1-15
5
11%
6
16%
16-30
6
13%
3
8%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
3
7%
8
21%
61-75
16
35%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0
Эмполи
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1
Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0

Результаты матчей

Салернитана
Эмполи

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%
0
13 раз 54%
1
7 раз 29%
3
3 раза 13%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
4
8
3
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
5
2
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
11
13
5
19
1.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 22 18 3 1 51 - 10 57
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Рома
 Заявка 23 11 5 7 40 - 26 38
6.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
7.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
8.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
9.
Лацио
 Заявка 22 10 4 8 25 - 23 34
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Кальяри
 Заявка 23 4 6 13 21 - 42 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
3.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
4.
Рома
 Заявка 12 8 3 1 28 - 9 27
5.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 11 4 1 6 13 - 16 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
20.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 133
    Салернитана 30.8% (41)
    X 54.9% (73)
    Эмполи 14.3% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:3 Эмполи

    Исход игры
    Салернитана
    30.8% (41)
    Ничья
    54.9% (73)
    Эмполи
    14.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.93% (35)
    Меньше
    71.07% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    80.17% (97)
    Нет
    19.83% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.6% (62)
    2:1 Салернитана
    14.3% (19)
    1:0 Салернитана
    12% (16)
    1:2 Эмполи
    8.3% (11)
    0:1 Эмполи
    3% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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