Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

49' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

47' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Кастанос Григорис пробует нанести удар издали, но Элия ​​Каприл держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Салернитана

43' Дзаноли Алессандро получил желтую карточку от судьи

41' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

40' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Эмполи

40' Матч возобновлен

39' Пьероцци Никколо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Салернитана

35' Какаче Либерато из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

31' Гьяси Эммануэль из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Какаче Либерато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Г О О О О Л - Дзаноли Алессандро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

23' Удар от ворот произведет Эмполи

23' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Мале Юссеф получил желтую карточку от судьи

21' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Камбьяги Николо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Камбьяги Николо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

16' Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гьяси Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Салернитана

10' Какаче Либерато из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

5' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Салернитана начинает с центра поля