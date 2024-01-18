Первый тайм

12' На фланге оказался на газоне Родриго в борьбе против Эрмосо, но судья остановил игру и назначил штрафной удар.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Мората и сбросил под удар Саулю, но том пробить не позволили защитники.

10' С правого фланга Де Пауль прострелил низом в штрафную на Гризманна, но Лунин оказался здесь первым на мяче.

9' С центра поля заброс исполнял Карвахаль в штрафную на Беллингема, но на выходе перехватил сферу Облак.

8' Накрутил соперника Родриго на фланге, сместился в штрафную, но напоролся на Эрмосо, который в чистом подкате отобрал мяч.

7' Прорывался по центру к штрафной соперника Коке и отдал вперед на Морату, но тот оказался в положении "вне игры".