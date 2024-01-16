  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2023-2024
Атлетико М
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 48
Атлетико М 20.8% (10)
X 16.7% (8)
Реал Мадрид 62.5% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Реал Мадрид
2.90
Реклама, betcity.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Реал Мадрид

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 21 победа

52 матча

23.1%
25%
51.9%
12 побед 13 ничьих 27 побед

Первый тайм

25%
40.4%
34.6%
13 побед 21 ничья 18 побед

Второй тайм

23.1%
36.5%
40.4%
12 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

С
5:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
С
0:0
ЛЛ
0:0
МКЧ
3:7
П
1:3
П
0:0
СУ
2:4
П
1:1
П
0:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
3:0
П
1:1
П
0:3
ЛЧ
1:1
П
0:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
П
4:0
КК
2:2
КК
2:0
П
1:2
СИ
1:0
СИ
1:1
ЛЧ
4:1
П
2:2
КК
0:2
КК
3:0
П
0:1
КК
1:2
П
1:2
П
2:0
П
1:4
П
4:1
П
1:2
КК
0:1
КК
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:3
П
1:1
П
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

25
34

Голов в среднем за матч

1.09
1.17

Среднее время на гол

82
76

Всего голов

53
32

Голов в среднем за матч

1.83
1.39

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

78
66

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 2 2
Корреа Анхель 1 1
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 1
Родриго 1 1
Хоселу Санмартин 1 (1) 1

Карточки

Результаты матчей

Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0
Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3

Результаты матчей

Атлетико М
Реал Мадрид

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
0 Эспаньол
1 Хетафе
1 Расинг Ферроль
2 Севилья
0 Эйбар
3 Атлетик Б
1 Алавес
0 Бетис
2 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Бургос
3 Мальорка
1 Картахена
2 Валенсия
2 Аморебьета
4 Сельта
0 Кастельон
1 Осасуна
0 Малага
1 Реал Сосьедад
0 Эльче
2 Жирона
0 Уэска
2 Райо Вальекано
8 Унионистас
7 Вильярреал
2 Барбастро
3 Барселона
1 Луго
3 Атлетико М
1 Арандина
3 Реал Мадрид
1/8 финала
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Алавес
Тенерифе
Мальорка
Валенсия
Сельта
Осасуна
Реал Сосьедад
Жирона
Райо Вальекано
Унионистас
Барселона
Атлетико М
Реал Мадрид
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мальорка Пратс Абдон 4
Бетис Виллиан Жозе 4
Атлетик Б Вильялибре Асьер 4
Сельта Дувикас Анастасиос 4
Унионистас Планас Альфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Кенеди Роберт 1
Картахена Калеро Иван 1
Депортиво Хосе Анхель II 1
Альмерия Монтес Сесар 1
Тенерифе Амо Хосе 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2024, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Атлетико М 20.8% (10)
    X 16.7% (8)
    Реал Мадрид 62.5% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.90
    Реклама, betcity.ru
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Реал Мадрид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетико М
    20.8% (10)
    Ничья
    16.7% (8)
    Реал Мадрид
    62.5% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (32)
    Меньше
    21.95% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (38)
    Нет
    7.32% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    41.7% (20)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    2:1 Атлетико М
    12.5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    3:2 Атлетико М
    4.2% (2)
    2:3 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико М
    Реал Мадрид
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный