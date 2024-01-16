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История личных встреч
Атлетико М
Реал Мадрид
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
34 матча
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 21 победа
52 матча
23.1%
25%
51.9%
12 побед 13 ничьих 27 побед
Первый тайм
25%
40.4%
34.6%
13 побед 21 ничья 18 побед
Второй тайм
23.1%
36.5%
40.4%
12 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
34
Голов в среднем за матч
1.09
1.17
Среднее время на гол
82
76
Всего голов
53
32
Голов в среднем за матч
1.83
1.39
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
78
66
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|2
|2
|Корреа Анхель
|1
|1
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|1
|1
|Родриго
|1
|1
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|1
Карточки
Результаты матчей
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0
Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3
Результаты матчей
Атлетико М
Реал Мадрид
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Мальорка
|Пратс Абдон
|4
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|Атлетик Б
|Вильялибре Асьер
|4
|Сельта
|Дувикас Анастасиос
|4
|Унионистас
|Планас Альфред
|4
|Вальядолид
|Кенеди Роберт
|1
|Картахена
|Калеро Иван
|1
|Депортиво
|Хосе Анхель II
|1
|Альмерия
|Монтес Сесар
|1
|Тенерифе
|Амо Хосе
|1
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетико М
20.8% (10)
Ничья
16.7% (8)
Реал Мадрид
62.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (32)
Меньше
21.95% (9)
Обе команды забьют
Да
92.68% (38)
Нет
7.32% (3)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
41.7% (20)
1:1 Ничья
12.5% (6)
2:1 Атлетико М
12.5% (6)
2:2 Ничья
4.2% (2)
3:2 Атлетико М
4.2% (2)
2:3 Реал Мадрид
4.2% (2)
0:1 Реал Мадрид
4.2% (2)
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