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  3. Франция
  4. Кубок 2023-2024
Родез
1:1
Перерыв
Монако
0'
0:1
10' Пенальти
Бен-Йеддер Виссам
1:1
21' Гол
Мамбо Стон

Ход матча

10'
0:1
Бен-Йеддер Виссам
21'
Мамбо Стон
1:1
Прогнозы 122
Родез 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Монако 96.7% (118)
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Родез
Монако

История личных встреч

Родез
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Родез
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корредо Килиан 3 0.75
Мамбо Стон 1 0.25
Унтонджи Андреас 1 0.25
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 (1) 1
Аклиуш Манес 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Родез
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Родез
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Родез
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родез
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Родез - По 2:1 Шалань - Родез 0:4 Анси - Родез 1:2 Родез - Амьен 2:2
Стад Майенне - Родез 0:9 Париж - Родез 2:0 Родез - Конкарно 2:0 Гренобль - Родез 2:1 Лиффре - Родез 0:3 Родез - Генгам 0:0 Кевийи - Родез 3:1 Бордо - Родез 2:2 Родез - Бастия 1:1 Клермон - Родез 0:0 Родез - Кан 5:3 Осер - Родез 3:1 Родез - Труа 2:1 Дюнкерк - Родез 1:2 Родез - Анже 4:1 По - Родез 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1
Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2

Результаты матчей

Родез
Монако

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:9
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:9
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Родез
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
Нант
Лаваль
Феньи-Ольнуа
Монпелье
Валансьен
Париж
Трелиссак
Брест
Бордо
Ницца
Ле Пюи
Дюнкерк
Родез
Монако
Орлеан
ПСЖ
Руан
Тулуза
Расинг Коломбес
Лилль
Сен-Прист
Роморантен
Сошо
Реймс
Шатору
Гавр
Клермон
Страсбург
Ренн
Марсель
1/8 финала
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 3
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Родез Корредо Килиан 3
Ле Пюи Карамоко Иссиака 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Фабрег Рико Давид 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Бен-Йеддер катит мяч в штрафную на Головина, однако Александр жестковато принял снаряд, позволив сопернику опередить себя.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Жереми Стина к основному времени первого тайма.
  • Офсайд
    44'
    Новая атака "Монако" срывается отмашкой лайнсмена, в положении "вне игры" оказался Балогун.
  • Фол, нарушение
    43'
    Балогун после навеса с правого фланга пробивал в створ ворот, однако арбитр зафиксировал у нападающего "Монако" игру рукой.
  • Угловой
    42'
    Валерио подает угловой с правого фланга, в штрафной "Монако" завязалась борьба, а Буаде и вовсе оказался на газоне, но свисток арбитра молчит.
  • 41'
    Быстрая атака удается "Родезу", на острие которой оказывается Корредо, однако защитники "Монако" выбивают мяч на угловой.
  • 39'
    Есть солидное преимущество по владению мячом у "Монако", однако ничего опасного монегаски по-прежнему создать не могут.
  • 37'
    Потихоньку подходит к концу первая половина встречи, без острых моментов проходят последние минуты, легкой прогулки у "Монако" не предвидится и дальше.
  • 35'
    Заброс из центральной зоны исполняет "Монако", однако Сибуа выходит из ворот и мяч забирает.
  • Угловой
    34'
    После навеса Валерио с углового Мамбо головой скидывает мяч на дальнюю штангу, а у Бома не получился точный удар головой.
  • 33'
    Валерио получает мяч на левом фланге атаки, подачу восьмого номера хозяев накрывает Керер, угловой зарабатывает "Родез".
  • Фол, нарушение
    31'
    Головин фолит против Валерио в центре поля, не позволяя сопернику разогнать атаку, в этом моменте Александр карточки избежал.
  • Угловой
    30'
    Угловой с правого фланга исполняет "Монако", однако верховая борьба в штрафной "Родеза" завершается в пользу хозяев.
  • 29'
    Валерио исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако Маецки на выходе спокойно забирает мяч.
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    • Желтая карточка
      28'
      Керер получает желтую карточку за срыв перспективной атаки, которую игрок "Родеза" разгонял по левому флангу.
    • 27'
      "Монако" владеет мячом в эти минуты, но вдалеке от ворот Сибуа, ничего серьезного гости с игры не создают.
    • 25'
      Головин с левого угла штрафной исполняет мягкую подачу на дальнюю штангу, но Балогуну в этот раз не удается добраться до верхового мяча.
    • 24'
      Корредо пяткой прокидывает мяч между ног защитника и простреливает в штрафную, но удается игрокам "Монако" разрядить обстановку.
    • 22'
      Да, быстро сравнивает счёт "Родез", снова непросто против этого соперника приходится "Монако". Впрочем, играть сегодня еще очень много.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! СТОН МАМБО!
      Валерио со штрафного из центральной зоны закидывает мяч во владения Маецки, Мамбо оказывается первым на мяче и головой отправляет его в ворота гостей!
    • 20'
      Головин со штрафного исполнил подачу на дальнюю штангу, Балогун выиграл верховую борьбу, но пробил головой выше створа.
    • Фол, нарушение
      19'
      Головин получает по ногам в полуметре от линии штрафной "Родеза", с нарушением правил вступил в отбор Юнусса.
    • Опасный момент
      18'
      Арконте после передачи из глубины вываливается на рандеву с Маецки, однако голкипер "Монако" намертво ловит мяч после удара форварда "Родеза"!
    • 16'
      На прошлой неделе "Монако" уступил в Лиге 1 "Реймсу" со счётом 1:3 и вылетел из топ-3, не лучшим образом выглядит команда Ади Хюттера в середине сезона.
    • 15'
      Напомним, что в январе прошлого года команды также встречались в Кубке Франции, тогда "Монако" на своем поле упустил преимущество в два мяча и проиграл в серии пенальти, один из 11-метровых не реализовал Головин.
    • 14'
      После гола у "Монако" тотальное преимущество, стартовый запал "Родеза" быстро сошел на нет.
    • 13'
      "Монако" на предыдущей стадии Кубка Франции встречался с "Лансом" в гостях и добился победы в серии пенальти, причем монегаски вели 2:0, но упустили преимущество, а в серии командам пришлось пробить по 9 "точек".
    • 12'
      Головин получает возможность для удара с левой из-за пределов штрафной - Сибуа отбивает мяч в сторону.
    • Желтая карточка
      11'
      Снял Бен-Йеддер футболку, почтив память кого-то из умерших людей, желтая карточка для капитана "Монако".
    • Пенальти
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! ВИССАМ БЕН-ЙЕДДЕР!
      Уверенно реализует пенальти Бен-Йеддер, пробивая в левый от себя угол, Сибуа направление удара не угадал!
    • Пенальти!
      9'
      Пенальти в ворота "Родеза"! Балогун врывается в штрафную по центру, обыгрывает вратаря, который заваливает форварда "Монако" на газон!
    • 8'
      Еще одна атака "Родеза" через правый фланг завершается передачей в штрафную, где Корредо жестковато обработал мяч.
    • 7'
      Арконте получает мяч на правом фланге атаки от Буаде и исполняет прострел в штрафную, однако оборона "Монако" действует внимательно.
    • 6'
      "Родез" представляет Лигу 2, занимая в этом турнире седьмое место в одном балле отставания от зоны стыковых матчей.
    • Опасный момент
      5'
      Очень остро атакует "Родез", в завершении атаки Арконте пробивает в падении в упор, однако Маецки в ближнем бою спасает свои ворота!
    • 4'
      Напомним, что "Родез" в текущем розыгрыше Кубка Франции прошел уже три стадии, обыграв поочередно "Лиффре" (3:0), "Стад Майенне" (9:0) и "Шалань" (4:0).
    • 3'
      Атака "Монако" завершается подачей Уаттара с левого фланга - Сибуа на выходе мяч забирает.
    • 2'
      Валерио исполняет штрафной из центральной зоны, Мамбо стремился к мячу у левой штанги, однако росточка защитнику "Родеза" не хватило.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1/16 финала Кубка Франции "Монако" играет на выезде против "Родеза". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Родез 1.6% (2)
    X 1.6% (2)
    Монако 96.7% (118)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родез
    Ничья
    Монако
    5.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родез 1:1 Монако

    Исход игры
    Родез
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Монако
    96.7% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.74% (71)
    Меньше
    38.26% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    29.5% (36)
    0:2 Монако
    28.7% (35)
    0:3 Монако
    12.3% (15)
    1:3 Монако
    11.5% (14)
    0:1 Монако
    5.7% (7)
    0:4 Монако
    3.3% (4)
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    Родез
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