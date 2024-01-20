Ход матча
10'
21'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Таиби ВаниссПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кромбез ЭнцоВратарь
- Полузащитник
-
13 Гари ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ражо ЛоренсоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантини Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
История личных встреч
Родез
Монако
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Родез
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корредо Килиан
|3
|0.75
|Мамбо Стон
|1
|0.25
|Унтонджи Андреас
|1
|0.25
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|2 (1)
|1
|Аклиуш Манес
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Родез
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Родез
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Родез
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Родез
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Родез - По 2:1 Шалань - Родез 0:4 Анси - Родез 1:2 Родез - Амьен 2:2
Стад Майенне - Родез 0:9 Париж - Родез 2:0 Родез - Конкарно 2:0 Гренобль - Родез 2:1 Лиффре - Родез 0:3 Родез - Генгам 0:0 Кевийи - Родез 3:1 Бордо - Родез 2:2 Родез - Бастия 1:1 Клермон - Родез 0:0 Родез - Кан 5:3 Осер - Родез 3:1 Родез - Труа 2:1 Дюнкерк - Родез 1:2 Родез - Анже 4:1 По - Родез 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1
Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2
Результаты матчей
Родез
Монако
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:9
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:9
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Родез
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|3
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Родез
|Корредо Килиан
|3
|Ле Пюи
|Карамоко Иссиака
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родез 1:1 Монако
Исход игры
Родез
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Монако
96.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
46.09% (53)
Нет
53.91% (62)
Популярный счёт
1:2 Монако
29.5% (36)
0:2 Монако
28.7% (35)
0:3 Монако
12.3% (15)
1:3 Монако
11.5% (14)
0:1 Монако
5.7% (7)
0:4 Монако
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!