Быстрая атака удается "Родезу", на острие которой оказывается Корредо, однако защитники "Монако" выбивают мяч на угловой.

Валерио подает угловой с правого фланга, в штрафной "Монако" завязалась борьба, а Буаде и вовсе оказался на газоне, но свисток арбитра молчит.

Балогун после навеса с правого фланга пробивал в створ ворот, однако арбитр зафиксировал у нападающего "Монако" игру рукой.

2 минуты добавляет Жереми Стина к основному времени первого тайма.

Бен-Йеддер катит мяч в штрафную на Головина, однако Александр жестковато принял снаряд, позволив сопернику опередить себя.

Валерио исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако Маецки на выходе спокойно забирает мяч.

Угловой с правого фланга исполняет "Монако", однако верховая борьба в штрафной "Родеза" завершается в пользу хозяев.

Головин фолит против Валерио в центре поля, не позволяя сопернику разогнать атаку, в этом моменте Александр карточки избежал.

После навеса Валерио с углового Мамбо головой скидывает мяч на дальнюю штангу, а у Бома не получился точный удар головой.

Заброс из центральной зоны исполняет "Монако", однако Сибуа выходит из ворот и мяч забирает.

Потихоньку подходит к концу первая половина встречи, без острых моментов проходят последние минуты, легкой прогулки у "Монако" не предвидится и дальше.

Есть солидное преимущество по владению мячом у "Монако", однако ничего опасного монегаски по-прежнему создать не могут.

28' Керер получает желтую карточку за срыв перспективной атаки, которую игрок "Родеза" разгонял по левому флангу.

27' "Монако" владеет мячом в эти минуты, но вдалеке от ворот Сибуа, ничего серьезного гости с игры не создают.

25' Головин с левого угла штрафной исполняет мягкую подачу на дальнюю штангу, но Балогуну в этот раз не удается добраться до верхового мяча.

24' Корредо пяткой прокидывает мяч между ног защитника и простреливает в штрафную, но удается игрокам "Монако" разрядить обстановку.

22' Да, быстро сравнивает счёт "Родез", снова непросто против этого соперника приходится "Монако". Впрочем, играть сегодня еще очень много.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! СТОН МАМБО!

Валерио со штрафного из центральной зоны закидывает мяч во владения Маецки, Мамбо оказывается первым на мяче и головой отправляет его в ворота гостей!

20' Головин со штрафного исполнил подачу на дальнюю штангу, Балогун выиграл верховую борьбу, но пробил головой выше створа.

19' Головин получает по ногам в полуметре от линии штрафной "Родеза", с нарушением правил вступил в отбор Юнусса.

18' Арконте после передачи из глубины вываливается на рандеву с Маецки, однако голкипер "Монако" намертво ловит мяч после удара форварда "Родеза"!