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Родез
 
Позже
Монако
Прогнозы 37
Родез 0% (0)
X 2.7% (1)
Монако 97.3% (36)
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Лучшие коэффициенты
Родез
Ничья
Монако
4.80
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5.00
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1.67
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Родез
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Родез
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корредо Килиан 3 1
Унтонджи Андреа 1 0.33
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 1 1
Аклиуш Манес 1 1

Карточки

Результаты матчей

Родез
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Родез
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Родез
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Родез
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Родез - По 2:1 Шалань - Родез 0:4 Анси - Родез 1:2 Родез - Амьен 2:2
Стад Майенне - Родез 0:9 Париж - Родез 2:0 Родез - Конкарно 2:0 Гренобль - Родез 2:1 Лиффре - Родез 0:3 Родез - Генгам 0:0 Кевийи - Родез 3:1 Бордо - Родез 2:2 Родез - Бастия 1:1 Клермон - Родез 0:0 Родез - Кан 5:3 Осер - Родез 3:1 Родез - Труа 2:1 Дюнкерк - Родез 1:2 Родез - Анже 4:1 По - Родез 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1
Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2

Результаты матчей

Родез
Монако

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:9
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:9
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Родез
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 3
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Родез Корредо Килиан 3
Нант Кадевере Тино 2
Весь список

Топ нарушителей
Брест Камблан Аксель 1
Фабрег Рико Давид 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родез - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 3 минуты.



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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Родез 0% (0)
    X 2.7% (1)
    Монако 97.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родез
    Ничья
    Монако
    4.80
    Реклама, pari.ru
    5.00
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    Прогнозы на матч Родез - Монако

    Исход игры
    Родез
    0% (0)
    Ничья
    2.7% (1)
    Монако
    97.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    27.78% (10)
    Нет
    72.22% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Монако
    37.8% (14)
    1:2 Монако
    21.6% (8)
    0:3 Монако
    16.2% (6)
    0:1 Монако
    13.5% (5)
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