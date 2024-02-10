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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Кальяри
 
Позже
Лацио
Прогнозы 127
Кальяри 3.1% (4)
X 11.8% (15)
Лацио 85% (108)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
70
Гаэтано
Джанлука
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
37
Дентелло
Пауло
10
Виола
Николас
9
Лападула
Джанлука
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
Кальяри
3-5-1-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

17.9%
10.7%
71.4%
5 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
1:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

140
90

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.32
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
64

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.17
Виола Николас 3 0.13
Лувумбу Зито 3 0.13
Доссена Альберто 2 0.09
Ористанио Гаэтано 2 0.09
Петанья Андреа 1 0.04
Дзаппа Габриэле 1 0.04
Нандес Найтан 1 (1) 0.04
Лападула Джанлука 1 0.04
Макумбу Антуан 1 0.04
Сулемана Ибрахим 1 0.04
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 5 (4) 0.23
Альберто Луис 3 0.14
Весино Матиас 3 0.14
Дзакканьи Маттиа 3 0.14
Андерсон Фелипе 2 0.09
Кастельянос Валентин 2 0.09
Камада Даити 1 0.05
Исаксен Густав 1 0.05
Педро Родригес 1 0.05
Патрик 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Пеллегрини Лука 1 0.05
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Виола Николас 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Доссена Альберто 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 6 0
Маурицио Сарри 4 1
Иммобиле Чиро 5 0
Катальди Данило 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Пеллегрини Лука 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Весино Матиас 3 0
Романьоли Алессио 3 0
Исаксен Густав 3 0
Андерсон Фелипе 2 0
Марушич Адам 2 0
Хила Марио 2 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Лацио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
5
Кальяри
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Лацио
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

3
11
Кальяри
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
Лацио
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
7
54%
2
15%
76-90

Пропущено

19
16
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
7
37%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
4
25%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
3
27%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

23
8
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
2
9%
3
38%
31-45
5
22%
1
13%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Забито

21
24
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
5%
5
21%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
5
24%
5
21%
61-75
9
43%
5
21%
76-90

Пропущено

42
24
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
4
10%
2
8%
1-15
8
19%
3
13%
16-30
6
14%
5
21%
31-45
10
24%
5
21%
46-60
7
17%
5
21%
61-75
7
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1
Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0
Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1

Результаты матчей

Кальяри
Лацио

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
11
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
16
6
5
18
1.5
7
15
1
22
2.5
2
20
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 22 18 3 1 51 - 10 57
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Рома
 Заявка 23 11 5 7 40 - 26 38
6.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
7.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
8.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
9.
Лацио
 Заявка 22 10 4 8 25 - 23 34
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Кальяри
 Заявка 23 4 6 13 21 - 42 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
3.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
4.
Рома
 Заявка 12 8 3 1 28 - 9 27
5.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 11 4 1 6 13 - 16 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
20.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кальяри - Лацио

Исход игры
Кальяри
3.1% (4)
Ничья
11.6% (15)
Лацио
85.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (70)
Меньше
41.67% (50)
Обе команды забьют
Да
68.33% (82)
Нет
31.67% (38)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.2% (66)
0:1 Лацио
17.8% (23)
0:2 Лацио
9.3% (12)
1:1 Ничья
9.3% (12)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:1 Кальяри
1.6% (2)
1:3 Лацио
1.6% (2)
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