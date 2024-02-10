Тур: 24. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Ди Бельо Марко
0'
0:1
26' Гол в свои воротаДейола Алессандро
45' Желтая карточкаИммобиле Чиро
0:2
49' ГолИммобиле Чиро
1:2
51' ГолГаэтано Джанлука
52' Желтая карточкаМакумбу Антуан
1:3
65' ГолАндерсон Фелипе
67' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
90' Желтая карточкаВесино Матиас
90'+6
Ход матча
26'
45'
49'
0:2
51'
1:2
52'
65'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
470 Количество передач 568
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
33
Оберт
Адам
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбу ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Лацио
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
17.9%
10.7%
71.4%
5 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
140
90
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.32
1.39
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
68
64
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.17
|Лувумбу Зито
|3
|0.13
|Виола Николас
|3
|0.13
|Доссена Альберто
|2
|0.08
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.08
|Петанья Андреа
|1
|0.04
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.04
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.04
|Лападула Джанлука
|1
|0.04
|Макумбу Антуан
|1
|0.04
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.04
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.04
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.26
|Андерсон Фелипе
|3
|0.13
|Альберто Луис
|3
|0.13
|Весино Матиас
|3
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.13
|Кастельянос Валентин
|2
|0.09
|Камада Даити
|1
|0.04
|Исаксен Густав
|1
|0.04
|Педро Родригес
|1
|0.04
|Патрик
|1
|0.04
|Гендузи Маттео
|1
|0.04
|Пеллегрини Лука
|1
|0.04
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Доссена Альберто
|3
|0
|Лувумбу Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|6
|0
|Альберто Луис
|6
|0
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Катальди Данило
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Весино Матиас
|4
|0
|Романьоли Алессио
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Лацио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
5
Кальяри
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
3
11
Кальяри
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Лацио
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
7
47%
2
13%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
7
33%
3
17%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
6
29%
5
28%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
3
27%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
23
8
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
2
9%
3
38%
31-45
5
22%
1
13%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
7
30%
0
0%
76-90
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
4%
5
19%
1-15
5
22%
4
15%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
5
22%
6
23%
61-75
9
39%
5
19%
76-90
Пропущено
44
26
18 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 15
4
9%
2
8%
1-15
8
18%
4
15%
16-30
6
14%
5
19%
31-45
11
25%
6
23%
46-60
8
18%
5
19%
61-75
7
16%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1
Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0
Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1
Результаты матчей
Кальяри
Лацио
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
48
38
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
111
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
176
519
815
123
320
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|23
|18
|4
|1
|52 - 11
|58
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|1:1 Заявка
|24
|11
|6
|7
|41 - 27
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|7.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|8.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|10.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|20 - 19
|32
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|28 - 41
|19
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 32
|18
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|3.
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|26 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
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|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 1:3 Лацио
Исход игры
Кальяри
3.1% (4)
Ничья
11.6% (15)
Лацио
85.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (70)
Меньше
41.67% (50)
Обе команды забьют
Да
68.33% (82)
Нет
31.67% (38)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.2% (66)
0:1 Лацио
17.8% (23)
0:2 Лацио
9.3% (12)
1:1 Ничья
9.3% (12)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:1 Кальяри
1.6% (2)
1:3 Лацио
1.6% (2)
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