  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Кальяри
1:3
Конец матча
Лацио
0'
0:1
26' Гол в свои ворота
Дейола Алессандро
45' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
0:2
49' Гол
Иммобиле Чиро
1:2
51' Гол
Гаэтано Джанлука
52' Желтая карточка
Макумбу Антуан
1:3
65' Гол
Андерсон Фелипе
67' Желтая карточка
Романьоли Алессио
90' Желтая карточка
Весино Матиас
90'+6

Ход матча

26'
0:1
Дейола Алессандро
45'
 
Иммобиле Чиро
46'
Лувумбу Зито
Виола Николас
 
46'
Доссена Альберто
Дентелло Пауло
 
49'
0:2
Иммобиле Чиро
51'
Гаэтано Джанлука
(Лувумбу Зито)
1:2
52'
Макумбу Антуан
 
62'
 
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
62'
 
Весино Матиас
Альберто Луис
63'
Ауджелло Томмазо
Оберт Адам
 
65'
1:3
Андерсон Фелипе
(Весино Матиас)
67'
 
Романьоли Алессио
73'
Ветеска Матеуш
Мина Йерри
 
74'
Паволетти Леонардо
Лападула Джанлука
 
78'
 
Камада Даити
Катальди Данило
84'
 
Педро Родригес
Исаксен Густав
90'
 
Весино Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 470 Количество передач 568
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Кальяри 3.1% (4)
X 11.6% (15)
Лацио 85.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
70
Гаэтано
Джанлука
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
37
Дентелло
Пауло
10
Виола
Николас
9
Лападула
Джанлука
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
7
Андерсон
Фелипе
Кальяри
3-5-1-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

17.9%
10.7%
71.4%
5 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
1:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

140
90

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.32
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
64

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.17
Лувумбу Зито 3 0.13
Виола Николас 3 0.13
Доссена Альберто 2 0.08
Ористанио Гаэтано 2 0.08
Петанья Андреа 1 0.04
Дзаппа Габриэле 1 0.04
Нандес Найтан 1 (1) 0.04
Лападула Джанлука 1 0.04
Макумбу Антуан 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Сулемана Ибрахим 1 0.04
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.26
Андерсон Фелипе 3 0.13
Альберто Луис 3 0.13
Весино Матиас 3 0.13
Дзакканьи Маттиа 3 0.13
Кастельянос Валентин 2 0.09
Камада Даити 1 0.04
Исаксен Густав 1 0.04
Педро Родригес 1 0.04
Патрик 1 0.04
Гендузи Маттео 1 0.04
Пеллегрини Лука 1 0.04
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Виола Николас 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Доссена Альберто 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 6 0
Альберто Луис 6 0
Маурицио Сарри 4 1
Катальди Данило 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Весино Матиас 4 0
Романьоли Алессио 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Исаксен Густав 3 0
Андерсон Фелипе 2 0
Марушич Адам 2 0
Хила Марио 2 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Кальяри
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Лацио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
5
Кальяри
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

3
11
Кальяри
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Лацио
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
7
47%
2
13%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
7
33%
3
17%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
6
29%
5
28%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
3
27%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

23
8
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
2
9%
3
38%
31-45
5
22%
1
13%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
4%
5
19%
1-15
5
22%
4
15%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
5
22%
6
23%
61-75
9
39%
5
19%
76-90

Пропущено

44
26
18 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 15
4
9%
2
8%
1-15
8
18%
4
15%
16-30
6
14%
5
19%
31-45
11
25%
6
23%
46-60
8
18%
5
19%
61-75
7
16%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1
Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0
Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1

Результаты матчей

Кальяри
Лацио

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
6
5
19
1.5
8
15
1
23
2.5
3
20
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 23 18 4 1 52 - 11 58
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Рома
 1:1 Заявка 24 11 6 7 41 - 27 39
6.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
7.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
8.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
9.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
3.
Рома
 1:1 Заявка 13 8 4 1 29 - 10 28
4.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
5.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 12 9 3 0 26 - 5 30
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 1:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
20.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Кальяри 3.1% (4)
    X 11.6% (15)
    Лацио 85.3% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кальяри 1:3 Лацио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:3 Лацио

    Исход игры
    Кальяри
    3.1% (4)
    Ничья
    11.6% (15)
    Лацио
    85.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (70)
    Меньше
    41.67% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    68.33% (82)
    Нет
    31.67% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    51.2% (66)
    0:1 Лацио
    17.8% (23)
    0:2 Лацио
    9.3% (12)
    1:1 Ничья
    9.3% (12)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:1 Кальяри
    1.6% (2)
    1:3 Лацио
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный