Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лападула Джанлука нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

48' Виола Николас из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи

46' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Безумный фол. Лападула Джанлука грубо играет против соперника. Пострадал Марио Хила

44' Удар от ворот произведет Кальяри

44' Альберто Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Гендузи Маттео из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Марио Хила задерживает мяч рукой

38' Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Кальяри

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лацио

26' Г О О О О Л - Дейола Алессандро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

26' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Альберто Луис из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Марио Хила ослабляет давление, выбив мяч.

20' Удар от ворот произведет Кальяри

20' Альберто Луис из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Виола Николас пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

18' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

16' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

13' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Кальяри

9' Катальди Данило из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Оооо... вот это был удар! Иммобиле Чиро должен был забить с этой позиции.

8' Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Нандес Найтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лацио начинает с центра поля