Барелла нанес дальний удар по воротам. Мяч попал в ногу защитнику, после чего отправился за лицевую линию. Будет новый в матче угловой.

Димарко грузил мяч на ближний угол вратарской, но подставлена была голова Манчини, от которой сфера за лицевую линию улетела. Новый угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЧЕРБИ! 0:1! Выходит лидер чемпионата Италии вперед! Подача от углового флага. Казалось бы, сможет выбить мяч Лукаку, но выносит он мяч головой прямо на Ачерби, который головой без раздумий и в касание переправляет снаряд в сетку ворот противника!

Интересно! Судьи "ВАР" посчитали, что рефери не нужно гол засчитывать, но тот засчитал. Все дело в том, что Тюрам блокировал вратаря римлян, когда тот хотел выйти из ворот на мяч.

Да, вот так, удалось все-таки вырваться вперед "Интеру", который играл активнее в последние минуты встречи, что привело к забитому миланцами голу.

"Рома" пытается что-то придумать теперь в атаке, но поехала нога у Кристанте, после чего мяч за пределы поля он направил.

Да, продолжает лить дождь, как из ведра. Мне кажется, что такими темпами до ниточки промокнут все футболисты. Если уже не промокли. Играть непросто в таких условиях.

16' Фанаты "Интера" включились в процесс боления. Их сегодня с лихвой. Все трибуны, отведенные для гостевых фанатов, заполнены до отказу.

15' Ну, теперь точно можно сказать, что "Интер" забрал мяч себе. "Рома" держала мяч под контролем минут 7-8, после чего снаряд перекочевал под контроль миланской команды.

14' Еще один фол, и теперь против Эль-Шаарави правила нарушены. Зачастили с нарушениями правил пока игроки. Будем надеяться, что далее матч будет более академичным.

12' Долго разыгрывали стандартное положение игроки "Интера". От Димарко пошел пас на ближнюю штангу. Передача в штрафную, где фолит Павар, сбивая кипера римлян.

11' Мхитарян отдавал передачу на Димарко, тот скатил на Чалханоглу. Удар у Хакана в этой ситуации не получается, но была подставлена нога защитника. Рикошет и угловой.

10' Судя по всему, дождь в Риме идет. С неудобного ракурса нам показали футбольное поле, где можно было разглядеть осадки, идущие с неба.

9' Миланской команды пока не видно на поле. Чалханоглу пошел вперед, после чего получил удар по ногам. Судья тут же дал свисток.