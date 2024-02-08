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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Рома
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 47
Рома 6.4% (3)
X 38.3% (18)
Интер Милан 55.3% (26)
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Рома
Интер Милан

История личных встреч

Рома
Интер Милан

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
К
2:0
СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.37
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.58
1.53

Среднее время на гол

56
58

Всего голов

64
61

Голов в среднем за матч

1.49
1.42

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.39
Дибала Пауло 8 (5) 0.35
Пеллегрини Лоренцо 5 0.22
Белотти Андреа 3 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.09
Кристанте Бриан 2 0.09
Манчини Джанлука 2 0.09
Ауа Уссем 2 0.09
Паредес Леандро 1 (1) 0.04
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Азмун Сердар 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Хёйсен Дин 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (2) 0.86
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.41
Тюрам Маркус 8 0.36
Димарко Федерико 3 0.14
Мхитарян Генрих 2 0.09
Барелла Николо 2 0.09
Дюмфрис Дензел 2 0.09
Фраттези Давиде 2 0.09
Арнаутович Марко 1 0.05
Ачерби Франческо 1 0.05
Биссекк Янн-Аурель 1 0.05
Куадрадо Хуан 0 0
Аугусто Карлос 0 0
Аслани Кристьян 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 5 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Мхитарян Генрих 3 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Рома
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Интер Милан
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
2
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Интер Милан
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

9
24
Рома
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Интер Милан
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

27
25
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
4
15%
3
12%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
1
4%
5
20%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
13
48%
7
28%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

13
25
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
0
0%
5
20%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
7
28%
31-45
5
38%
3
12%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

40
50
14 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 20
3 Не забивали 1
4
10%
8
16%
1-15
9
23%
3
6%
16-30
1
3%
12
24%
31-45
8
20%
7
14%
46-60
3
8%
6
12%
61-75
15
38%
14
28%
76-90

Пропущено

26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
18 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
4
15%
4
36%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1
Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0
Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1

Результаты матчей

Рома
Интер Милан

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Рома
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
8
3
3
9
2.5
3
8
2
10
3.5
3
8
1
11
4.5
1
10
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
11
12
1.5
15
7
4
19
2.5
7
15
3
20
3.5
5
17
1
22
4.5
2
20
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 22 18 3 1 51 - 10 57
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Рома
 Заявка 23 11 5 7 40 - 26 38
6.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
7.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
8.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
9.
Лацио
 Заявка 22 10 4 8 25 - 23 34
10.
Торино
 Заявка 22 8 8 6 20 - 19 32
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
18.
Кальяри
 Заявка 23 4 6 13 21 - 42 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 23 2 7 14 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
3.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
4.
Рома
 Заявка 12 8 3 1 28 - 9 27
5.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 11 4 1 6 13 - 16 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
20.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 13 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

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    • Прогнозы 47
    Рома 6.4% (3)
    X 38.3% (18)
    Интер Милан 55.3% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Интер Милан
    4.40
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    3.60
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    4.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Интер Милан

    Исход игры
    Рома
    6.5% (3)
    Ничья
    39.1% (18)
    Интер Милан
    54.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    1:2 Интер Милан
    28.3% (13)
    0:1 Интер Милан
    15.2% (7)
    0:2 Интер Милан
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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