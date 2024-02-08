Тур: 24. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Гуида Марко
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Интер Милан
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.37
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.58
1.53
Среднее время на гол
56
58
Всего голов
64
61
Голов в среднем за матч
1.49
1.42
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|9
|0.39
|Дибала Пауло
|8 (5)
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.22
|Белотти Андреа
|3
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.09
|Кристанте Бриан
|2
|0.09
|Манчини Джанлука
|2
|0.09
|Ауа Уссем
|2
|0.09
|Паредес Леандро
|1 (1)
|0.04
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Азмун Сердар
|1
|0.04
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Хёйсен Дин
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|0.86
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.41
|Тюрам Маркус
|8
|0.36
|Димарко Федерико
|3
|0.14
|Мхитарян Генрих
|2
|0.09
|Барелла Николо
|2
|0.09
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.09
|Фраттези Давиде
|2
|0.09
|Арнаутович Марко
|1
|0.05
|Ачерби Франческо
|1
|0.05
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.05
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|11
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|5
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Рома
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Интер Милан
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
2
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Интер Милан
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
9
24
Рома
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
43% (10)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Интер Милан
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
27
25
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
4
15%
3
12%
1-15
6
22%
2
8%
16-30
1
4%
5
20%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
13
48%
7
28%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
13
25
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
0
0%
5
20%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
0
0%
7
28%
31-45
5
38%
3
12%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
40
50
14 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 20
3 Не забивали 1
4
10%
8
16%
1-15
9
23%
3
6%
16-30
1
3%
12
24%
31-45
8
20%
7
14%
46-60
3
8%
6
12%
61-75
15
38%
14
28%
76-90
Пропущено
26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
18 Не пропускали 9
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
4
15%
4
36%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1
Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0
Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1
Результаты матчей
Рома
Интер Милан
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Рома
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
39
38
210
38
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
74
110
47
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
1112
157
419
715
320
517
122
220
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|51 - 10
|57
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 26
|38
|6.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|25 - 23
|34
|10.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|20 - 19
|32
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|28 - 41
|19
|16.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|17.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 32
|18
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 42
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|15 - 36
|18
|20.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|19 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 9
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Интер Милан
Исход игры
Рома
6.5% (3)
Ничья
39.1% (18)
Интер Милан
54.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (15)
1:2 Интер Милан
28.3% (13)
0:1 Интер Милан
15.2% (7)
0:2 Интер Милан
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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