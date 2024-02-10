Тур: 23. Стадион: Центер спортиф де Виды.
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаАли Мохамед Абдалла
1:0
32' ГолГарби Исмаэль
1:1
45' ГолРрудхани Донат
64' Желтая карточкаRaoul Giger
72' Желтая карточкаПоати Морган
75' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
84' Желтая карточкаСалай Габор
90'+7
Ход матча
32'
1:0
45'
1:1
64'
72'
75'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
370 Количество передач 375
-
50 Владение мячом, % 50
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
10 Mergim Qarri
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.29
Среднее время на гол
50
315
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
2.2
Среднее время на гол
48
40
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|5
|0.22
|Айдини Альбан
|4 (1)
|0.17
|Mergim Qarri
|3
|0.13
|Liridon Mulaj
|3
|0.13
|Махмуд Элиес
|2
|0.09
|Florian Danho
|2
|0.09
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.04
|Lucas Pos
|1
|0.04
|Mischa Eberhard
|1
|0.04
|Giovani Bamba
|1
|0.04
|Sahmkou Camara
|1
|0.04
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8 (5)
|0.35
|Саншеш Алвин
|4
|0.17
|Калу Самуэль
|3
|0.13
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.13
|Лабо Бригтон
|3
|0.13
|Илие Рареш
|2
|0.09
|Бальде Алиу
|2
|0.09
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Ррудхани Донат
|1
|0.04
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Mergim Qarri
|6
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Али Мохамед Абдалла
|4
|0
|Valon Hamdiju
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|8
|0
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Каблан Крис
|4
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Raoul Giger
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Салай Габор
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Лозанна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
14
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Лозанна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
7
12
Стад Лозанна-Уши
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Лозанна
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
17
26
Голы по времени матча
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
6
38%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
5
31%
76-90
Пропущено
27
22
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
4
15%
8
36%
46-60
3
11%
6
27%
61-75
6
22%
4
18%
76-90
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
7
47%
61-75
2
15%
5
33%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
13%
4
31%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
15%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
4
31%
76-90
Забито
25
31
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
6
24%
7
23%
61-75
6
24%
10
32%
76-90
Пропущено
50
35
25 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
7
14%
5
14%
1-15
8
16%
0
0%
16-30
10
20%
5
14%
31-45
7
14%
10
29%
46-60
6
12%
7
20%
61-75
12
24%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3
Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1
Лозанна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1
Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
39
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
38
48
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
617
815
221
320
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7