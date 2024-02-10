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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
1:1
Конец матча
Лозанна
0'
28' Желтая карточка
Али Мохамед Абдалла
1:0
32' Гол
Гарби Исмаэль
1:1
45' Гол
Ррудхани Донат
64' Желтая карточка
Raoul Giger
72' Желтая карточка
Поати Морган
75' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
84' Желтая карточка
Салай Габор
90'+7

Ход матча

28'
Али Мохамед Абдалла
 
32'
Гарби Исмаэль
(Махмуд Элиес)
1:0
45'
1:1
Ррудхани Донат
(Сене Кали)
64'
 
Raoul Giger
72'
 
Поати Морган
73'
Mergim Qarri
Айдини Альбан
 
75'
 
Кустодио Оливье
Пафунди Симоне
75'
 
Каблан Крис
Поати Морган
75'
 
Дюссенн Ноэ
80'
Gabriel Kyeremateng
Домашкан Виталий
 
82'
 
Диабате Фуссейни
Ррудхани Донат
82'
 
Лабо Бригтон
Сене Кали
84'
 
Салай Габор
89'
Sahmkou Camara
Али Мохамед Абдалла
 
89'
Обексер Линус
Махмуд Элиес
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 370 Количество передач 375
  • 50 Владение мячом, % 50
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
29
Али
Мохамед
Абдалла
28
Махмуд
Элиес
17
Айдини
Альбан
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
11
Домашкан
Виталий
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
30
Пафунди
Симоне
29
Ррудхани
Донат
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:4
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ТМК
1:1
ТМК
4:0
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
3:0

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.29

Среднее время на гол

50
315

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
2.2

Среднее время на гол

48
40

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 5 0.22
Айдини Альбан 4 (1) 0.17
Mergim Qarri 3 0.13
Liridon Mulaj 3 0.13
Махмуд Элиес 2 0.09
Florian Danho 2 0.09
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 (5) 0.35
Саншеш Алвин 4 0.17
Калу Самуэль 3 0.13
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.13
Лабо Бригтон 3 0.13
Илие Рареш 2 0.09
Бальде Алиу 2 0.09
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Ррудхани Донат 1 0.04
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Mergim Qarri 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Айдини Альбан 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 8 0
Кустодио Оливье 6 0
Каблан Крис 4 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Raoul Giger 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Салай Габор 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Лозанна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
14
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Лозанна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

7
12
Стад Лозанна-Уши
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Лозанна
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
6
38%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
5
31%
76-90

Пропущено

27
22
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
4
15%
8
36%
46-60
3
11%
6
27%
61-75
6
22%
4
18%
76-90

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
7
47%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
13%
4
31%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
15%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
4
31%
76-90

Забито

25
31
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
6
24%
7
23%
61-75
6
24%
10
32%
76-90

Пропущено

50
35
25 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
7
14%
5
14%
1-15
8
16%
0
0%
16-30
10
20%
5
14%
31-45
7
14%
10
29%
46-60
6
12%
7
20%
61-75
12
24%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3
Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1
Лозанна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1
Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 42%
2:2
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
4
8
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
8
15
2
21
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 22 11 8 3 39 - 26 41
3.
Санкт-Галлен
 22 11 3 8 35 - 28 36
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Люцерн
 22 10 4 8 31 - 32 34
6.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 23 5 7 11 29 - 37 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
5.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
6.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 11 2 3 6 10 - 15 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 8 (3)
Лозанна Сене Кали 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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