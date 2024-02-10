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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Цюрих
0:0
Первый тайм: 31'
Грасcхоппер
0'
13' Красная карточка
Абубакар-Анкра Асума
27' Красная карточка
Катич Никола

Ход матча

13'
 
Абубакар-Анкра Асума
27'
Катич Никола
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Грасcхоппер
2.08
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Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
8
Giotto
Morandi
53
Мейер
Тим
6
Абраши
Амир
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
27
Абубакар-Анкра
Асума
Цюрих
3-4-2-1
Грасcхоппер
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
53.1%
9.4%
12 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

55 матчей

50.9%
18.2%
30.9%
28 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.8%
45.5%
32.7%
12 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

49.1%
20%
30.9%
27 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

55
34

Голов в среднем за матч

1.9
1.31

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.31

Среднее время на гол

55
68

Всего голов

97
72

Голов в среднем за матч

1.76
1.31

Тотал матчей

2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
53

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.39
Маркезано Антонио 7 0.3
Красничи Бледиан 4 0.17
Катич Никола 3 0.13
Африйе Дэниел 2 0.09
Ронер Фабиан 2 0.09
Камбери Линдрит 2 0.09
Мэтью Ифиний 1 0.04
Боранияшевич Никола 1 0.04
Консейсау Родригу 1 0.04
Око-Флекс Армостронг 1 0.04
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.3
Мабил Авер 4 0.17
Francis Momoh 3 0.13
Феррейра Филипе 3 0.13
Бабунски Дориан 3 0.13
Giotto Morandi 2 0.09
Шюрпф Паскаль 2 0.09
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Брэдли Финк 1 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Катич Никола 5 0
Окита Жонатан 4 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 7 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 4 0
Francis Momoh 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Секо Аюму 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Мейер Тим 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Liam Bollati 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Грасcхоппер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Грасcхоппер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

13
19
Цюрих
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
11%
2
25%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
3
38%
61-75
5
26%
1
13%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
4
40%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
3
20%
3
15%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
7
50%
3
23%
76-90

Забито

34
28
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
8
29%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
8
24%
4
14%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
8
24%
4
14%
76-90

Пропущено

24
30
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
17%
8
27%
61-75
10
42%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0
Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0

Результаты матчей

Цюрих
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
1
10
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
15
7
11
11
1.5
6
16
6
16
2.5
4
18
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 22 11 8 3 39 - 26 41
3.
Санкт-Галлен
 22 11 3 8 35 - 28 36
4.
Люцерн
 22 10 4 8 31 - 32 34
5.
Цюрих
 0:0 23 8 10 5 34 - 24 34
6.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Грасcхоппер
 0:0 23 7 5 11 29 - 29 26
10.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
11.
Лозанна
 0:0 23 5 7 11 28 - 36 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 23 3 6 14 24 - 49 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
5.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
6.
Цюрих
 0:0 12 5 6 1 18 - 11 21
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 0:0 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 0:0 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 12 1 5 6 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 0:0 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 11 2 3 6 10 - 15 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 0:0 12 2 3 7 9 - 16 9
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 0:0 12 1 4 7 13 - 23 7
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Катич Никола увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Абубакар-Анкра Асума увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Грасcхоппер
2.08
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