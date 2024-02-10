Тур: 23. Стадион: Летцигрунд.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
53
Мейер
Тим
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Камери ДийонПолузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Liam Bollati
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
53.1%
9.4%
12 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
55 матчей
50.9%
18.2%
30.9%
28 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.8%
45.5%
32.7%
12 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
49.1%
20%
30.9%
27 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
34
Голов в среднем за матч
1.9
1.31
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.62
1.31
Среднее время на гол
55
68
Всего голов
97
72
Голов в среднем за матч
1.76
1.31
Тотал матчей
2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.39
|Маркезано Антонио
|7
|0.3
|Красничи Бледиан
|4
|0.17
|Катич Никола
|3
|0.13
|Африйе Дэниел
|2
|0.09
|Ронер Фабиан
|2
|0.09
|Камбери Линдрит
|2
|0.09
|Мэтью Ифиний
|1
|0.04
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|Консейсау Родригу
|1
|0.04
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.04
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.3
|Мабил Авер
|4
|0.17
|Francis Momoh
|3
|0.13
|Феррейра Филипе
|3
|0.13
|Бабунски Дориан
|3
|0.13
|Giotto Morandi
|2
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.09
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Брэдли Финк
|1
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Катич Никола
|5
|0
|Окита Жонатан
|4
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|7
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|4
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Мейер Тим
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Liam Bollati
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Грасcхоппер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
4
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Грасcхоппер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
13
19
Цюрих
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
11%
2
25%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
3
38%
61-75
5
26%
1
13%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
4
40%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
7
50%
3
23%
76-90
Забито
34
28
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
5
15%
3
11%
1-15
3
9%
8
29%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
8
24%
4
14%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
8
24%
4
14%
76-90
Пропущено
24
30
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
17%
8
27%
61-75
10
42%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0
Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0
Результаты матчей
Цюрих
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
65
56
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
56
110
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
157
1111
616
616
418
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|5
|3
|47 - 19
|47
|2.
|22
|11
|8
|3
|39 - 26
|41
|3.
|22
|11
|3
|8
|35 - 28
|36
|4.
|22
|10
|4
|8
|31 - 32
|34
|5.
|0:0
|23
|8
|10
|5
|34 - 24
|34
|6.
|22
|10
|3
|9
|39 - 34
|33
|7.
|22
|8
|5
|9
|40 - 46
|29
|8.
|22
|7
|6
|9
|29 - 44
|27
|9.
|0:0
|23
|7
|5
|11
|29 - 29
|26
|10.
|22
|7
|4
|11
|27 - 35
|25
|11.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|28 - 36
|22
|12.
|0:0
|23
|3
|6
|14
|24 - 49
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|20 - 18
|21
|6.
|0:0
|12
|5
|6
|1
|18 - 11
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|8.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|9.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|3.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|9.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 16
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|13 - 23
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7