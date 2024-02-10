Тур: 23. Стадион: Летцигрунд.
1:0
Конец матча
0'
12' Красная карточкаАбубакар-Анкра Асума
26' Красная карточкаКатич Никола
37' Желтая карточкаМейер Тим
1:0
38' ПенальтиМаркезано Антонио
90' Желтая карточкаОкита Жонатан
90'+4
Ход матча
26'
37'
38'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
357 Количество передач 541
-
39 Владение мячом, % 61
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
53
Мейер
Тим
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Камери ДийонПолузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Liam Bollati
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
53.1%
9.4%
12 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
55 матчей
50.9%
18.2%
30.9%
28 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.8%
45.5%
32.7%
12 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
49.1%
20%
30.9%
27 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
34
Голов в среднем за матч
1.9
1.31
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.62
1.31
Среднее время на гол
55
68
Всего голов
97
72
Голов в среднем за матч
1.76
1.31
Тотал матчей
2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.39
|Маркезано Антонио
|8 (1)
|0.35
|Красничи Бледиан
|4
|0.17
|Катич Никола
|3
|0.13
|Африйе Дэниел
|2
|0.09
|Ронер Фабиан
|2
|0.09
|Камбери Линдрит
|2
|0.09
|Мэтью Ифиний
|1
|0.04
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|Консейсау Родригу
|1
|0.04
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.04
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.3
|Мабил Авер
|4
|0.17
|Francis Momoh
|3
|0.13
|Феррейра Филипе
|3
|0.13
|Бабунски Дориан
|3
|0.13
|Giotto Morandi
|2
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.09
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Брэдли Финк
|1
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|1
|Конде Шейк
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|7
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|4
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Секо Аюму
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Liam Bollati
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Грасcхоппер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
4
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Грасcхоппер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
13
19
Цюрих
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Грасcхоппер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
10%
2
25%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
4
40%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
5
28%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
7
50%
3
23%
76-90
Забито
35
28
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
5
14%
3
11%
1-15
3
9%
8
29%
16-30
7
20%
3
11%
31-45
8
23%
4
14%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
8
23%
4
14%
76-90
Пропущено
24
31
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
8%
2
6%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
6
25%
6
19%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
4
17%
8
26%
61-75
10
42%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0
Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0
Результаты матчей
Цюрих
Грасcхоппер
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
66
56
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
56
111
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
158
1112
617
617
419
122
221
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7