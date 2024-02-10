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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Цюрих
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
12' Красная карточка
Абубакар-Анкра Асума
26' Красная карточка
Катич Никола
37' Желтая карточка
Мейер Тим
1:0
38' Пенальти
Маркезано Антонио
90' Желтая карточка
Окита Жонатан
90'+4

Ход матча

12'
 
Абубакар-Анкра Асума
26'
Катич Никола
 
37'
 
Мейер Тим
38'
Маркезано Антонио
1:0
46'
 
Камери Дийон
Мейер Тим
46'
Крюезиу Мирлинд
Дапрела Фабио
 
61'
 
Майер Батиста
Шюрпф Паскаль
61'
 
Брэдли Финк
Бабунски Дориан
71'
Ронер Фабиан
Маркезано Антонио
 
71'
 
Матам Тео Ндика
Ходжа Флориан
86'
 
Liam Bollati
Абелс Дирк
86'
Окита Жонатан
Консейсау Родригу
 
87'
Валльнер Сильван
Боранияшевич Никола
 
90'
Окита Жонатан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 357 Количество передач 541
  • 39 Владение мячом, % 61
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
8
Giotto
Morandi
53
Мейер
Тим
6
Абраши
Амир
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
27
Абубакар-Анкра
Асума
Цюрих
3-4-2-1
Грасcхоппер
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
53.1%
9.4%
12 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.4%
18.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

55 матчей

50.9%
18.2%
30.9%
28 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.8%
45.5%
32.7%
12 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

49.1%
20%
30.9%
27 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

55
34

Голов в среднем за матч

1.9
1.31

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.31

Среднее время на гол

55
68

Всего голов

97
72

Голов в среднем за матч

1.76
1.31

Тотал матчей

2.5
45
Больше 82%
Меньше 18%
10
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
53

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 9 (2) 0.39
Маркезано Антонио 8 (1) 0.35
Красничи Бледиан 4 0.17
Катич Никола 3 0.13
Африйе Дэниел 2 0.09
Ронер Фабиан 2 0.09
Камбери Линдрит 2 0.09
Мэтью Ифиний 1 0.04
Боранияшевич Никола 1 0.04
Консейсау Родригу 1 0.04
Око-Флекс Армостронг 1 0.04
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.3
Мабил Авер 4 0.17
Francis Momoh 3 0.13
Феррейра Филипе 3 0.13
Бабунски Дориан 3 0.13
Giotto Morandi 2 0.09
Шюрпф Паскаль 2 0.09
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Брэдли Финк 1 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 1
Конде Шейк 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 7 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 4 0
Francis Momoh 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Секо Аюму 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Liam Bollati 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Цюрих
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Грасcхоппер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Грасcхоппер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

13
19
Цюрих
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Грасcхоппер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
2
10%
2
25%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
3
38%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
4
40%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
5
28%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
3
20%
3
15%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
7
50%
3
23%
76-90

Забито

35
28
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 9
5
14%
3
11%
1-15
3
9%
8
29%
16-30
7
20%
3
11%
31-45
8
23%
4
14%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
8
23%
4
14%
76-90

Пропущено

24
31
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
8%
2
6%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
6
25%
6
19%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
4
17%
8
26%
61-75
10
42%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0
Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0

Результаты матчей

Цюрих
Грасcхоппер

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
5
6
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
1
11
3
8
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
15
8
11
12
1.5
6
17
6
17
2.5
4
19
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 22 14 5 3 47 - 19 47
2.
Серветт
 22 11 8 3 39 - 26 41
3.
Санкт-Галлен
 22 11 3 8 35 - 28 36
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Люцерн
 22 10 4 8 31 - 32 34
6.
Лугано
 22 10 3 9 39 - 34 33
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 23 5 7 11 29 - 37 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
5.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
6.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
9.
Лугано
 11 5 2 4 16 - 14 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 11 5 3 3 16 - 12 18
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 11 2 3 6 10 - 15 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 8 (3)
Лозанна Сене Кали 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Янг Бойз Али Мохамед 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио из команды Цюрих забивает с точки!
  • 37'
    Мейер Тим получил желтую карточку от судьи
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    • 26'
      УДАЛЕНИЕ! - Катич Никола увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Абубакар-Анкра Асума увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 1:0 Грасcхоппер онлайн

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