Тур: 21. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Дьперинк Роб
0:3
Второй тайм: 62'
0'
0:1
2' ГолДаан Ротс
0:2
5' ГолВан Волфсвинкель Рикки
0:3
13' ГолВан Волфсвинкель Рикки
54' Желтая карточкаСандра Сиссе
58' Undefined phrase: football_event_Пири Кик
Ход матча
2'
0:1
5'
13'
54'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
213 Количество передач 240
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
-
21 Донкор ДжекиНападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
История личных встреч
Эксельсиор
Твенте
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.57
1.44
Среднее время на гол
157
62
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Среднее время на гол
45
105
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.33
|Аграфиотис Николас
|5
|0.24
|Дриауех Каухайб
|4
|0.19
|Лампру Лазарос
|3
|0.14
|Удденес Оскар
|3
|0.14
|Хореман Сибе
|2
|0.1
|Бас Юлиан
|2
|0.1
|Загре Артур
|1
|0.05
|Оморова Ричи
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Ньивпорт Свен
|1
|0.05
|Виделль Каспер
|1
|0.05
|Санчес-Фернандес Деренсили
|1
|0.05
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.48
|Ван Волфсвинкель Рикки
|10 (1)
|0.48
|Угальде Манфред
|7
|0.33
|Даан Ротс
|3
|0.14
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.14
|Влап Михел
|2
|0.1
|Юнювар Наджи
|2
|0.1
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Регер Юри
|1
|0.05
|Проппер Робин
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Бас Юлиан
|5
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|3
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Твенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
5
Эксельсиор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
10
21
Эксельсиор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Твенте
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
21
26
Голы по времени матча
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90
Пропущено
16
9
2 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
8
50%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
18%
3
14%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
9
41%
76-90
Пропущено
22
12
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
7
32%
2
17%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
3
25%
76-90
Забито
33
39
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
3
9%
5
13%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
4
12%
8
21%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
8
24%
3
8%
61-75
8
24%
15
38%
76-90
Пропущено
38
21
9 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
2
5%
3
14%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
10
26%
5
24%
46-60
12
32%
4
19%
61-75
7
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2
ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0
Результаты матчей
Эксельсиор
Твенте
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
6 раз 30%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
73
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
64
28
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
164
119
137
317
812
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|3:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 32
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|11.
|0:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|14.
|0:3 Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|3:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|11.
|0:3 Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|3:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|0:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6