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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Дьперинк Роб
Эксельсиор
0:3
Конец матча
Твенте
0'
0:1
2' Гол
Даан Ротс
0:2
5' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
0:3
13' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
54' Желтая карточка
Сандра Сиссе
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Пири Кик
90' Желтая карточка
Бренет Джошуа
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Даан Ротс
(Влап Михел)
5'
0:2
Ван Волфсвинкель Рикки
(Садилек Михал)
13'
0:3
Ван Волфсвинкель Рикки
46'
Дёйвестейн Лансе
Эль-Яакуби Редуан
 
46'
Санчес-Фернандес Деренсили
Удденес Оскар
 
54'
Сандра Сиссе
 
58'
Пири Кик
 
67'
 
Юнювар Наджи
Влап Михел
67'
 
Кьёлё Матиас
Эйтинг Карел
71'
Науйокс Ноа
Сандра Сиссе
 
72'
Сеймор Серано
Пири Кик
 
75'
 
Боаду Мирон
Ван Волфсвинкель Рикки
80'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Даан Ротс
80'
 
Регер Юри
Стейн Сем
80'
Бенита Мимеирхель
Дриауех Каухайб
 
90'
 
Бренет Джошуа

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 420 Количество передач 461
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
4
Эль-Яакуби
Редуан
10
Гаудмейн
Кензо
8
Сандра
Сиссе
11
Удденес
Оскар
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
6
Эйтинг
Карел
14
Стейн
Сем
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Влап
Михел
Эксельсиор
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
Твенте

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:2
Э
0:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.57
1.44

Среднее время на гол

157
62

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.33
Аграфиотис Николас 5 0.24
Дриауех Каухайб 4 0.19
Лампру Лазарос 3 0.14
Удденес Оскар 3 0.14
Хореман Сибе 2 0.1
Бас Юлиан 2 0.1
Загре Артур 1 0.05
Оморова Ричи 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Ньивпорт Свен 1 0.05
Виделль Каспер 1 0.05
Санчес-Фернандес Деренсили 1 0.05
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.48
Ван Волфсвинкель Рикки 10 (1) 0.48
Угальде Манфред 7 0.33
Даан Ротс 3 0.14
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.14
Влап Михел 2 0.1
Юнювар Наджи 2 0.1
Садилек Михал 1 0.05
Регер Юри 1 0.05
Проппер Робин 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Бас Юлиан 5 0
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 3 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 5 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Твенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
5
Эксельсиор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Твенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

10
21
Эксельсиор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Твенте
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

21
26

Голы по времени матча

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
0
0%
5
25%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
4
25%
6
30%
76-90

Пропущено

19
9
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
16%
3
33%
46-60
8
42%
3
33%
61-75
3
16%
2
22%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
18%
3
14%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
9
41%
76-90

Пропущено

22
12
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
7
32%
2
17%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
3
25%
76-90

Забито

33
42
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
3
9%
8
19%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
4
12%
8
19%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
8
24%
3
7%
61-75
8
24%
15
36%
76-90

Пропущено

41
21
12 В 1-м тайме 7
29 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
5
12%
3
14%
1-15
3
7%
1
5%
16-30
4
10%
3
14%
31-45
10
24%
5
24%
46-60
12
29%
29%
4
19%
61-75
7
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2
ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0

Результаты матчей

Эксельсиор
Твенте

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
7
3
1
10
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
7
4
2
8
2.5
4
7
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
14
7
3
18
2.5
9
12
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 20 7 5 8 30 - 32 26
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
11.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
12.
Утрехт
 Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
13.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
14.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 21 5 4 12 27 - 50 19
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 2:1 Заявка 21 4 3 14 15 - 43 15
18.
Волендам
 Заявка 20 3 3 14 21 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
11.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Утрехт
 Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
14.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 11 3 2 6 14 - 26 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 2:1 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Витесс
 2:1 Заявка 11 3 0 8 9 - 28 9
14.
Хераклес
 1:2 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
15.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 48%, Твенте: 52%.
  • 95'
    Уннерсталл Ларс делает важнейший сейв!
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Пэрротт Трой. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Эксельсиор начинает контратаку
  • 94'
    Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 94'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Твенте контролирует мяч.
  • 93'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 93'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    Где смотреть матч Эксельсиор 0:3 Твенте онлайн

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