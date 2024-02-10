Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Кензо Гудмийн не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Твенте

43' Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Пири Кик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Твенте

37' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Твенте

36' Сандра Сиссе не смог попасть в створ ударом издали

35' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Твенте

34' Удар от ворот произведет Эксельсиор

34' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Твенте

32' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

31' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

28' [team2] начинает реально давить на противника.

27' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Эксельсиор

25' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Эксельсиор

24' Смал Гийс не смог попасть в створ ударом издали

24' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Твенте

19' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эксельсиор

17' Удар от ворот произведет Эксельсиор

16' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает ударом с правой ноги!

11' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Эксельсиор

10' Эйтинг Карел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Виделль Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

5' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Идет дождь, трудные условия для игроков.

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Г О О О О Л - Даан Ротс забивает с правой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля