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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Алмере Сити
 
Позже
АЗ Алкмаар
Прогноз на матч от Liveresult
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Алмере Сити
Ничья
АЗ Алкмаар
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
2
Флоранюс
Шерел
28
Ресинк
Стейе
6
Пенья
Альваро
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
19
Катлайн
Йоанн
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
14
Белич
Кристиян
17
Аддай
Джейден
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
Алмере Сити
5-3-2
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
АЗ Алкмаар

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
4:1
К
0:4
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 7 (2) 0.35
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.1
Якобс Йоей 2 0.1
Китала Янн 2 0.1
Катлайн Йоанн 1 0.05
Ван ла Парра Райив 1 0.05
Мбе Со Лоик 1 0.05
Хансен Корнелиус 1 0.05
Пост Данни 1 0.05
Пенья Альваро 1 0.05
Ресинк Стейе 1 0.05
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 21 (1) 1.05
Де Вит Дани 5 (1) 0.25
Лахдо Майкель 3 0.15
Класи Йорди 2 0.1
Ван Боммел Рубен 2 0.1
Инди Мартинс 1 0.05
Мейнанс Свен 1 0.05
Одгор Йенс 1 0.05
Мёллер Вольфе Давид 1 0.05
Ван Бредероде Мирон 1 0.05
Данташ Тьягу 1 0.05
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Флоранюс Шерел 5 0
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 4 0
Якобс Йоей 3 0
Пенья Альваро 2 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Барбе Тео 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Китала Янн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 5 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Класи Йорди 3 0
Инди Мартинс 3 0
Базур Рихедли 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
5
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

6
23
Алмере Сити
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
АЗ Алкмаар
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

10
28

Голы по времени матча

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
5
45%
2
13%
76-90

Пропущено

19
9
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
6
32%
2
22%
61-75
7
37%
2
22%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
3
30%
6
25%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
1
10%
6
25%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
40%
8
33%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
22%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Забито

21
39
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
3
14%
8
21%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
5
24%
3
8%
31-45
1
5%
11
28%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
9
43%
10
26%
76-90

Пропущено

37
22
13 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
6
16%
4
18%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
3
8%
3
14%
31-45
2
5%
6
27%
46-60
11
30%
30%
3
14%
61-75
11
30%
30%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2
Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2
АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4

Результаты матчей

Алмере Сити
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
5
1 раз 5%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
7
4
1
9
2.5
5
6
1
9
3.5
3
8
1
9
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
17
3
5
15
1.5
12
8
1
19
2.5
7
13
1
19
3.5
3
17
1
19
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 3:0 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 20 10 5 5 41 - 23 35
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 20 7 5 8 30 - 32 26
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
11.
Алмере Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 37 23
12.
Утрехт
 Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
13.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
14.
Эксельсиор
 0:3 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
15.
Хераклес
 Заявка 20 5 4 11 26 - 48 19
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Волендам
 Заявка 20 3 3 14 21 - 47 12
18.
Витесс
 Заявка 20 3 3 14 13 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 3:0 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
11.
Эксельсиор
 0:3 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
14.
Утрехт
 Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 3:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 0:3 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Хераклес
 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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