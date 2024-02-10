Тур: 21. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Alex Bos
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алмере Сити
АЗ Алкмаар
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|7 (2)
|0.35
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.1
|Якобс Йоей
|2
|0.1
|Китала Янн
|2
|0.1
|Катлайн Йоанн
|1
|0.05
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.05
|Мбе Со Лоик
|1
|0.05
|Хансен Корнелиус
|1
|0.05
|Пост Данни
|1
|0.05
|Пенья Альваро
|1
|0.05
|Ресинк Стейе
|1
|0.05
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|1.05
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.25
|Лахдо Майкель
|3
|0.15
|Класи Йорди
|2
|0.1
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.1
|Инди Мартинс
|1
|0.05
|Мейнанс Свен
|1
|0.05
|Одгор Йенс
|1
|0.05
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.05
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.05
|Данташ Тьягу
|1
|0.05
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|4
|0
|Якобс Йоей
|3
|0
|Пенья Альваро
|2
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Барбе Тео
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|5
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Класи Йорди
|3
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Базур Рихедли
|3
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
5
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
6
23
Алмере Сити
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
АЗ Алкмаар
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
10
28
Голы по времени матча
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
5
45%
2
13%
76-90
Пропущено
19
9
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
6
32%
2
22%
61-75
7
37%
2
22%
76-90
Забито
10
24
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
3
30%
6
25%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
1
10%
6
25%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
4
40%
8
33%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
22%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Забито
21
39
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
3
14%
8
21%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
5
24%
3
8%
31-45
1
5%
11
28%
46-60
2
10%
3
8%
61-75
9
43%
10
26%
76-90
Пропущено
37
22
13 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
6
16%
4
18%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
3
8%
3
14%
31-45
2
5%
6
27%
46-60
11
30%
30%
3
14%
61-75
11
30%
30%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2
Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2
АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4
Результаты матчей
Алмере Сити
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
5
1 раз 5%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
37
74
19
56
19
38
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
173
515
128
119
713
119
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|3:0 Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 32
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 37
|23
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|14.
|0:3 Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 48
|19
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|13 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|3:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|0:3 Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|3:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|0:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алмере Сити - АЗ Алкмаар
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