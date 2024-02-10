Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Команда АЗ Алкмаар имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Сугавара Юкинари решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Йоей Якобс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

43' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Павлидис Вангелис выиграл воздушное противоборство у Йоей Якобс.

42' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

36' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

32' Аддай Джейден не смог попасть в створ ударом издали

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

29' Ван Боммел Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Флоранюс Шерел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

24' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

24' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван Боммел Рубен нанес удар в каркас ворот!

16' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Катлайн Йоанн пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

15' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

8' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Мейнанс Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

2' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

2' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре