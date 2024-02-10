Тур: 23. Стадион: Корнаредо.
0'
0:1
8' ГолКолли Эбрима
1:1
45' ГолБислими Уран
1:2
53' ГолМугиша Джоэл
2:2
57' ГолКрешник Хайризи
Ход матча
8'
0:1
45'
53'
1:2
57'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
18
Маю
Хишам
25
Бислими
Уран
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
11
Колли
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
-
25 Бислими УранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
32 Мугиша ДжоэлЗащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
90.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 21 победа
36 матчей
19.4%
19.4%
61.2%
7 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
0.94
0.83
Среднее время на гол
95
108
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
2.39
1.83
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8
|0.35
|Штеффен Ренато
|4
|0.17
|Бислими Уран
|4
|0.17
|Вляди Шкельчим
|4
|0.17
|Саббатини Хонатан
|3
|0.13
|Киминьяни Янис
|3
|0.13
|Хайдари Альбиан
|2
|0.09
|Махмуд Хадж
|2
|0.09
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Крешник Хайризи
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.39
|Монтейро Джоэл
|6
|0.26
|Элиа Мешак
|5
|0.22
|Иттен Седрик
|5 (1)
|0.22
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.17
|Угринич Филип
|3
|0.13
|Колли Эбрима
|3
|0.13
|Малес Дариан
|3
|0.13
|Бенито Лорис
|2
|0.09
|Ррудхани Донат
|2
|0.09
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Вляди Шкельчим
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Гргич Анто
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
18
30
Лугано
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Янг Бойз
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
32% (7)
59% (13)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Забито
23
30
4 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
1
4%
8
27%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
8
35%
4
13%
61-75
7
30%
7
23%
76-90
Пропущено
20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
Забито
38
46
9 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
2
5%
9
20%
1-15
2
5%
3
7%
16-30
5
13%
12
26%
31-45
6
16%
6
13%
46-60
12
32%
6
13%
61-75
11
29%
10
22%
76-90
Пропущено
35
20
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
3
9%
5
25%
1-15
6
17%
3
15%
16-30
6
17%
2
10%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
7
20%
3
15%
61-75
9
26%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3
Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Лугано
Янг Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
6
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
10 раз 45%
3
3 раза 14%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лугано
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
74
110
65
110
47
110
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
38
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
202
1012
1012
517
814
319
517
220
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|23
|14
|6
|3
|49 - 21
|48
|2.
|22
|11
|8
|3
|39 - 26
|41
|3.
|22
|11
|3
|8
|35 - 28
|36
|4.
|23
|9
|9
|5
|35 - 24
|36
|5.
|22
|10
|4
|8
|31 - 32
|34
|6.
|2:2
|23
|10
|4
|9
|41 - 36
|34
|7.
|22
|8
|5
|9
|40 - 46
|29
|8.
|22
|7
|6
|9
|29 - 44
|27
|9.
|22
|7
|4
|11
|27 - 35
|25
|10.
|23
|7
|4
|12
|29 - 30
|25
|11.
|23
|5
|7
|11
|29 - 37
|22
|12.
|23
|3
|6
|14
|25 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|11
|9
|2
|0
|31 - 7
|29
|2.
|11
|9
|0
|2
|25 - 13
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|4.
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|20 - 18
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 18
|18
|8.
|2:2
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|10.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|2.
|2:2
|12
|5
|4
|3
|18 - 14
|19
|3.
|2:2
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|4.
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|5.
|11
|3
|2
|6
|22 - 28
|11
|6.
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|7.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|8.
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|11
|2
|1
|8
|13 - 23
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|11
|1
|3
|7
|9 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7