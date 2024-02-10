Тур: 23. Стадион: Корнаредо.
0'
0:1
8' ГолКолли Эбрима
1:1
45' ГолБислими Уран
1:2
52' ГолМугиша Джоэл
2:2
56' ГолКрешник Хайризи
60' Желтая карточкаАли Мохамед
2:3
62' ГолУгринич Филип
75' Желтая карточкаMattia Croci Torti
3:3
80' ПенальтиЦелар Жан
82' Желтая карточкаГргич Анто
87' Желтая карточкаЭспиноса Джон
90'+7
Ход матча
8'
0:1
45'
52'
1:2
56'
2:2
60'
62'
2:3
79'
80'
3:3
82'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
390 Количество передач 410
-
48 Владение мячом, % 52
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
18
Маю
Хишам
25
Бислими
Уран
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
11
Колли
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
-
25 Бислими УранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
32 Мугиша ДжоэлЗащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
90.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 21 победа
36 матчей
19.4%
19.4%
61.2%
7 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
0.94
0.83
Среднее время на гол
95
108
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
2.39
1.83
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|9 (1)
|0.39
|Штеффен Ренато
|4
|0.17
|Бислими Уран
|4
|0.17
|Вляди Шкельчим
|4
|0.17
|Саббатини Хонатан
|3
|0.13
|Киминьяни Янис
|3
|0.13
|Хайдари Альбиан
|2
|0.09
|Крешник Хайризи
|2
|0.09
|Махмуд Хадж
|2
|0.09
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.39
|Монтейро Джоэл
|6
|0.26
|Элиа Мешак
|5
|0.22
|Иттен Седрик
|5 (1)
|0.22
|Угринич Филип
|4
|0.17
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.17
|Колли Эбрима
|3
|0.13
|Малес Дариан
|3
|0.13
|Бенито Лорис
|2
|0.09
|Ррудхани Донат
|2
|0.09
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Мугиша Джоэл
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Вляди Шкельчим
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|9
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
9
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
18
30
Лугано
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Янг Бойз
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
35% (8)
57% (13)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
5
26%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
22%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Забито
23
30
4 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
1
4%
8
27%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
8
35%
4
13%
61-75
7
30%
7
23%
76-90
Пропущено
20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
Забито
41
49
10 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
2
5%
10
20%
1-15
2
5%
3
6%
16-30
6
15%
12
24%
31-45
7
17%
7
14%
46-60
12
29%
29%
7
14%
61-75
12
29%
29%
10
20%
76-90
Пропущено
38
23
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
4
11%
5
22%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
6
16%
3
13%
31-45
5
13%
2
9%
46-60
8
21%
3
13%
61-75
9
24%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3
Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Лугано
Янг Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 43%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лугано
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
57
74
210
65
111
47
111
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
65
48
47
39
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
212
1112
1112
617
914
320
518
221
320
122
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|8 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|7