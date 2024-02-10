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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Лугано
3:3
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
8' Гол
Колли Эбрима
1:1
45' Гол
Бислими Уран
1:2
52' Гол
Мугиша Джоэл
2:2
56' Гол
Крешник Хайризи
60' Желтая карточка
Али Мохамед
2:3
62' Гол
Угринич Филип
75' Желтая карточка
Mattia Croci Torti
3:3
80' Пенальти
Целар Жан
82' Желтая карточка
Гргич Анто
87' Желтая карточка
Эспиноса Джон
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Колли Эбрима
(Угринич Филип)
45'
Бислими Уран
(Валенсуэла Мильтон)
1:1
46'
 
Мугиша Джоэл
Колли Эбрима
52'
1:2
Мугиша Джоэл
(Иттен Седрик)
56'
Крешник Хайризи
(Гргич Анто)
2:2
60'
 
Али Мохамед
62'
2:3
Угринич Филип
(Мугиша Джоэл)
67'
Эспиноса Джон
Хайдари Альбиан
 
75'
Mattia Croci Torti
 
78'
Вляди Шкельчим
Махмуд Хадж
 
79'
Мацек Роман
Маю Хишам
 
80'
Целар Жан
3:3
82'
Гргич Анто
 
82'
 
Перссон Ноа
Хаджам Жауэн
83'
 
Ганвула Сильвер
Монтейро Джоэл
83'
 
Малес Дариан
Лакоми Лукаш
85'
Боттани Маттиа
Целар Жан
 
87'
Эспиноса Джон
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 390 Количество передач 410
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Саипи
Амир
4
Крешник
Хайризи
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
25
Бислими
Уран
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
3
Хаджам
Жауэн
7
Угринич
Филип
30
Лаупер
Сандро
8
Лакоми
Лукаш
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
11
Колли
Эбрима
Лугано
4-3-3
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
90.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 21 победа

36 матчей

19.4%
19.4%
61.2%
7 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.4%
22.2%
58.4%
7 побед 8 ничьих 21 победа

История матчей

С
1:1
С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

0.94
0.83

Среднее время на гол

95
108

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

2.39
1.83

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

60
48

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 9 (1) 0.39
Штеффен Ренато 4 0.17
Бислими Уран 4 0.17
Вляди Шкельчим 4 0.17
Саббатини Хонатан 3 0.13
Киминьяни Янис 3 0.13
Хайдари Альбиан 2 0.09
Крешник Хайризи 2 0.09
Махмуд Хадж 2 0.09
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.39
Монтейро Джоэл 6 0.26
Элиа Мешак 5 0.22
Иттен Седрик 5 (1) 0.22
Угринич Филип 4 0.17
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.17
Колли Эбрима 3 0.13
Малес Дариан 3 0.13
Бенито Лорис 2 0.09
Ррудхани Донат 2 0.09
Гарсия Улиссес 1 0.04
Лакоми Лукаш 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Ридер Фабиан 1 0.04
Мугиша Джоэл 1 0.04
Лустенбергер Фабиан 1 0.04
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Бислими Уран 5 0
Саббатини Хонатан 4 0
Мацек Роман 4 0
Вляди Шкельчим 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Валенсуэла Мильтон 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Гргич Анто 2 0
Маю Хишам 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Саипи Амир 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 9 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Малес Дариан 3 0
Аменда Орель 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Ганвула Сильвер 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
9
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

18
30
Лугано
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Янг Бойз
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
35% (8)
57% (13)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
5
26%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
5
28%
3
16%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
22%
3
20%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Забито

23
30
4 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
1
4%
8
27%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
8
35%
4
13%
61-75
7
30%
7
23%
76-90

Пропущено

20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
4
20%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
6
30%
2
25%
76-90

Забито

41
49
10 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
2
5%
10
20%
1-15
2
5%
3
6%
16-30
6
15%
12
24%
31-45
7
17%
7
14%
46-60
12
29%
29%
7
14%
61-75
12
29%
29%
10
20%
76-90

Пропущено

38
23
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
4
11%
5
22%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
6
16%
3
13%
31-45
5
13%
2
9%
46-60
8
21%
3
13%
61-75
9
24%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3
Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Лугано
Янг Бойз

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 43%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лугано
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
7
4
2
10
2.5
6
5
1
11
3.5
4
7
1
11
4.5
3
8
1
11
5.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
4
8
4
7
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
21
2
11
12
1.5
11
12
6
17
2.5
9
14
3
20
3.5
5
18
2
21
4.5
3
20
1
22
5.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 23 14 6 3 50 - 22 48
2.
Серветт
 22 11 8 3 39 - 26 41
3.
Санкт-Галлен
 22 11 3 8 35 - 28 36
4.
Цюрих
 23 9 9 5 35 - 24 36
5.
Люцерн
 22 10 4 8 31 - 32 34
6.
Лугано
 23 10 4 9 42 - 37 34
7.
Винтертур
 22 8 5 9 40 - 46 29
8.
Ивердон
 22 7 6 9 29 - 44 27
9.
Базель
 22 7 4 11 27 - 35 25
10.
Грасcхоппер
 23 7 4 12 29 - 30 25
11.
Лозанна
 23 5 7 11 29 - 37 22
12.
Стад Лозанна-Уши
 23 3 6 14 25 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 11 9 0 2 25 - 13 27
3.
Люцерн
 11 8 1 2 19 - 12 25
4.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
5.
Серветт
 11 6 4 1 23 - 13 22
6.
Ивердон
 11 6 3 2 20 - 18 21
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
9.
Грасcхоппер
 11 5 2 4 20 - 13 17
10.
Лозанна
 11 4 3 4 15 - 13 15
11.
Базель
 11 4 2 5 14 - 14 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 11 5 4 2 16 - 13 19
2.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
3.
Лугано
 11 5 1 5 23 - 20 16
4.
Цюрих
 11 3 4 4 16 - 13 13
5.
Винтертур
 11 3 2 6 22 - 28 11
6.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
7.
Санкт-Галлен
 11 2 3 6 10 - 15 9
8.
Люцерн
 11 2 3 6 12 - 20 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 1 8 13 - 23 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 9
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Грасcхоппер Абраши Амир 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Валенсуэла Мильтон сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Бислими Уран бьет в цель!
    • 8'
      Угринич Филип сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Эбрима Колли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 3:3 Янг Бойз онлайн

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