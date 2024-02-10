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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико Главный судья: Орсато Даниэле
Сассуоло
1:1
Перерыв
Торино
0'
1:0
5' Гол
Пинамонти Андреа
1:1
9' Гол
Сапата Дуван
33' Желтая карточка
Дойг Джош

Ход матча

5'
Пинамонти Андреа
(Педерсен Маркус II)
1:0
9'
1:1
Сапата Дуван
(Белланова Рауль)
20'
 
Масина Адам
Родригес Рикардо
33'
Дойг Джош
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 153 Количество передач 272
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 129
Сассуоло 16.3% (21)
X 46.5% (60)
Торино 37.2% (48)
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47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
43
Дойг
Джош
7
Энрике
Матеус
35
Липани
Лука
11
Байрами
Недим
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
6
Ловато
Маттео
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
61
Тамез
Адриен
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Сассуоло
4-2-3-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Торино

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

29 матчей

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
71

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.39
Пинамонти Андреа 8 0.35
Торстведт Кристиан 4 0.17
Энрике Матеус 2 0.09
Лорьенте Арман 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 6 0.26
Радоньич Неманья 3 0.13
Буонджорно Алессандро 3 0.13
Санабрия Антонио 3 (1) 0.13
Влашич Никола 2 0.09
Илич Иван 2 0.09
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Белланова Рауль 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 4 1
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван II 4 1
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Влашич Никола 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
2
Сассуоло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

9
12
Сассуоло
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Торино
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
45% (10)
45% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
23%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
7
47%
4
29%
76-90

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
25%
1
8%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

25
6
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 4
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
4
16%
2
33%
61-75
8
32%
2
33%
76-90

Забито

29
20
19 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
7
24%
2
10%
1-15
8
28%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
3
10%
4
20%
76-90

Пропущено

40
20
15 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
4
10%
1
5%
16-30
6
15%
3
15%
31-45
4
10%
4
20%
46-60
6
15%
6
30%
61-75
15
38%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0
Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3

Результаты матчей

Сассуоло
Торино

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
3
8
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
6
5
7
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
12
10
8
14
1.5
5
17
3
19
2.5
3
19
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
6.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
7.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
8.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
9.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
10.
Торино
 1:1 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 1:1 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
3.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
4.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
5.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 1:1 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Торино
 1:1 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
8.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 1:1 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
20.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Сассуоло: 37%, Торино: 63%.
  • 48'
    Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Торино пытается что-то создать.
  • 47'
    Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Торино контролирует мяч.
  • 47'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 43.4% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Сассуоло 16.3% (21)
    X 46.5% (60)
    Торино 37.2% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Торино
    4.10
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    3.40
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Торино

    Исход игры
    Сассуоло
    16.3% (21)
    Ничья
    46.5% (60)
    Торино
    37.2% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (44)
    Меньше
    63.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.4% (56)
    1:2 Торино
    20.9% (27)
    0:1 Торино
    11.6% (15)
    2:1 Сассуоло
    10.9% (14)
    1:0 Сассуоло
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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