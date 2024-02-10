Тур: 24. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Ла Пенья Федерико Главный судья: Орсато Даниэле
Ход матча
5'
9'
1:1
33'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
153 Количество передач 272
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Вити
Маттиа
43
Дойг
Джош
35
Липани
Лука
26
Джиджи
Коффи
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Alieu Njie
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Торино
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
29 матчей
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
71
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.8
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
1.41
1.31
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.39
|Пинамонти Андреа
|8
|0.35
|Торстведт Кристиан
|4
|0.17
|Энрике Матеус
|2
|0.09
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|6
|0.26
|Радоньич Неманья
|3
|0.13
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.13
|Санабрия Антонио
|3 (1)
|0.13
|Влашич Никола
|2
|0.09
|Илич Иван
|2
|0.09
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|1
|0.04
|Белланова Рауль
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|6
|0
|Болока Даниэль
|4
|1
|Нето Руан
|4
|1
|Энрике Матеус
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|7
|0
|Юрич Иван II
|4
|1
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Риччи Самуэле
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Влашич Никола
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
2
Сассуоло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
9
12
Сассуоло
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Торино
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
45% (10)
45% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
13
8
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
23%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
7
47%
4
29%
76-90
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
4
25%
1
8%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
25
6
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 4
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
4
16%
2
33%
61-75
8
32%
2
33%
76-90
Забито
29
20
19 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
7
24%
2
10%
1-15
8
28%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
3
10%
4
20%
76-90
Пропущено
40
20
15 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
4
10%
1
5%
16-30
6
15%
3
15%
31-45
4
10%
4
20%
46-60
6
15%
6
30%
61-75
15
38%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0
Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3
Результаты матчей
Сассуоло
Торино
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
37
38
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
56
57
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
1210
814
517
319
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|40 - 22
|39
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|6.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|7.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 22
|36
|8.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|32 - 26
|35
|9.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|10.
|1:1 Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|1:1 Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|21 - 32
|18
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|5.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 7
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|1:1 Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|7.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|1:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 18
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Торино
Исход игры
Сассуоло
16.3% (21)
Ничья
46.5% (60)
Торино
37.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (44)
Меньше
63.64% (77)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (56)
1:2 Торино
20.9% (27)
0:1 Торино
11.6% (15)
2:1 Сассуоло
10.9% (14)
1:0 Сассуоло
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!