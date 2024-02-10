Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Байрами Недим бьет со штрафного в створ, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

45' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Торино

44' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Сассуоло

43' Влашич Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Торино

38' Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Педерсен Маркус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Сассуоло

35' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Белланова Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Дойг Джош получил желтую карточку от судьи

33' Вити Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Джиджи Коффи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Сассуоло

30' Сапата Дуван не смог попасть в створ ударом издали

30' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Торино

27' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

23' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

19' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Торино

17' Энрике Матеус не смог попасть в створ ударом издали

17' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Торино

10' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Отличный командный гол!

9' Г О О О О Л - Сапата Дуван забивает с левой ноги!

9' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Белланова Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ох, нехорошо это выглядит. Илич Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

2' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Торино начинает с центра поля