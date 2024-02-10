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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико Главный судья: Орсато Даниэле
Сассуоло
1:1
Конец матча
Торино
0'
1:0
5' Гол
Пинамонти Андреа
1:1
9' Гол
Сапата Дуван
33' Желтая карточка
Дойг Джош
66' Желтая карточка
Ловато Маттео
82' Желтая карточка
Тамез Адриен
90' Желтая карточка
Влашич Никола
90'+7

Ход матча

5'
Пинамонти Андреа
(Педерсен Маркус II)
1:0
9'
1:1
Сапата Дуван
(Белланова Рауль)
20'
 
Масина Адам
Родригес Рикардо
33'
Дойг Джош
 
66'
 
Ловато Маттео
72'
Рачич Урош
Липани Лука
 
73'
Дефрель Грегоре
Байрами Недим
 
73'
 
Риччи Самуэле
Илич Иван
74'
 
Окереке Давид
Санабрия Антонио
82'
 
Тамез Адриен
83'
 
Войвода Мергим
Белланова Рауль
83'
 
Сазонов Саба
Ловато Маттео
89'
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
 
90'
 
Влашич Никола
90'
Феррари Джанмарко
Дойг Джош
 
90'
Нето Руан
Эрлич Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 352 Количество передач 508
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Сассуоло 16.3% (21)
X 46.5% (60)
Торино 37.2% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
43
Дойг
Джош
7
Энрике
Матеус
35
Липани
Лука
11
Байрами
Недим
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
6
Ловато
Маттео
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
61
Тамез
Адриен
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Сассуоло
4-2-3-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Торино

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

29 матчей

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
71

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.39
Пинамонти Андреа 8 0.35
Торстведт Кристиан 4 0.17
Энрике Матеус 2 0.09
Лорьенте Арман 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 6 0.26
Радоньич Неманья 3 0.13
Буонджорно Алессандро 3 0.13
Санабрия Антонио 3 (1) 0.13
Влашич Никола 2 0.09
Илич Иван 2 0.09
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Белланова Рауль 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 4 1
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван II 4 1
Тамез Адриен 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Белланова Рауль 5 0
Риччи Самуэле 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Влашич Никола 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Ловато Маттео 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Торино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
3
Сассуоло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

9
12
Сассуоло
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Торино
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
70% (16)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
48% (11)
43% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

14
9
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
4
29%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
4
44%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
7
44%
4
27%
76-90

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
25%
1
8%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

25
6
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 4
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
4
16%
2
33%
61-75
8
32%
2
33%
76-90

Забито

30
21
20 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
8
27%
3
14%
1-15
8
27%
3
14%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
3
10%
4
19%
76-90

Пропущено

41
21
16 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 12
6
15%
1
5%
1-15
4
10%
1
5%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
4
10%
4
19%
46-60
6
15%
6
29%
61-75
15
37%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0
Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3

Результаты матчей

Сассуоло
Торино

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
13
10
8
15
1.5
5
18
3
20
2.5
3
20
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 23 16 5 2 36 - 14 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 22 12 3 7 40 - 22 39
5.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
6.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
7.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
8.
Наполи
 Заявка 22 10 5 7 32 - 26 35
9.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
16.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
17.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
18.
Верона
 Заявка 23 4 6 13 21 - 32 18
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
3.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
4.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
5.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
6.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
14.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
7.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
8.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
11.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
13.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
18.
Верона
 Заявка 12 1 2 9 9 - 18 5
19.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
20.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Эрлич Мартин получил травму и заменен. Нето Руан выходит на поле.
  • 95'
    Дойг Джош получил травму и заменен. Феррари Джанмарко выходит на поле.
  • 94'
    Дойг Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Торино контролирует мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Сассуоло 16.3% (21)
    X 46.5% (60)
    Торино 37.2% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Торино

    Исход игры
    Сассуоло
    16.3% (21)
    Ничья
    46.5% (60)
    Торино
    37.2% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (44)
    Меньше
    63.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.4% (56)
    1:2 Торино
    20.9% (27)
    0:1 Торино
    11.6% (15)
    2:1 Сассуоло
    10.9% (14)
    1:0 Сассуоло
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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