Тур: 21. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Нихуйс Бас
0'
0:1
24' ГолКозловски Кацпер
0:2
27' ГолМёленстен Мелле
1:2
30' ГолБрюин Джорди
41' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
45' Вторая желтая карточкаИсима-Мирен Николя
Ход матча
24'
0:1
27'
0:2
30'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
35
Мердинк
Мекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Витесс
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
33 матча
15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
9.1%
42.4%
48.5%
3 победы 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
1.39
0.53
Среднее время на гол
64
168
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.58
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.24
|Энгельс Марио
|5
|0.24
|Санкох Мохамед
|4
|0.19
|Нанкиши Абденего
|3
|0.14
|Хорнкамп Ииц
|3
|0.14
|Уахим Анас
|2
|0.1
|Хоогма Джастин
|1
|0.05
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.05
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.05
|Брюин Джорди
|1
|0.05
|Зонненберг Свен
|1
|0.05
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.19
|Манхуф Миллион
|4
|0.19
|Бутра Амин
|2
|0.1
|Козловски Кацпер
|1
|0.05
|Мёленстен Мелле
|1
|0.05
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Тилеманс Матейс
|1
|0.05
|Де Регт Гиан
|1
|0.05
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|3
|0
|Вейинович Марко
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Зонненберг Свен
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|3
|1
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Хендрикс Рамон
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Витесс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
3
Хераклес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Витесс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
10
3
Хераклес
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
Витесс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
17
6
Голы по времени матча
Забито
14
8
1 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
6
43%
1
13%
61-75
4
29%
4
50%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
4
17%
6
23%
1-15
5
22%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
3
13%
6
23%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
15%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
25%
3
20%
61-75
4
17%
5
33%
76-90
Забито
27
14
5 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
3
11%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
7
26%
2
14%
46-60
8
30%
30%
2
14%
61-75
7
26%
6
43%
76-90
Пропущено
47
41
23 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 17
8
17%
6
15%
1-15
9
19%
7
17%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
9
19%
5
12%
61-75
7
15%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2
ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3
Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0
ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1
Результаты матчей
Хераклес
Витесс
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
4:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
37
28
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
911
812
317
218
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|18
|2
|0
|63 - 9
|56
|2.
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|56 - 17
|46
|3.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|42 - 21
|44
|4.
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|41 - 23
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|50 - 41
|35
|6.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 32
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 33
|24
|11.
|0:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 37
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|23 - 30
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 40
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|33 - 41
|21
|15.
|1:2 Заявка
|21
|5
|4
|12
|27 - 50
|19
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|2:1 Заявка
|21
|4
|3
|14
|15 - 43
|15
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|15.
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 26
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|2:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|32 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 17
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 14
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|13.
|2:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 28
|9
|14.
|1:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|18 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6