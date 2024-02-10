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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Хераклес
1:2
Первый тайм: 45+'
Витесс
0'
0:1
24' Гол
Козловски Кацпер
0:2
27' Гол
Мёленстен Мелле
1:2
30' Гол
Брюин Джорди
41' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
45' Вторая желтая карточка
Исима-Мирен Николя

Ход матча

20'
Бультман Стив
Зонненберг Свен
 
24'
0:1
Козловски Кацпер
(Аркус Карлан)
27'
0:2
Мёленстен Мелле
(Бутра Амин)
30'
Брюин Джорди
1:2
32'
 
Корнелисс Энцо
Пинту Мика
41'
 
Исима-Мирен Николя
45'
 
Исима-Мирен Николя

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Хераклес
Ничья
Витесс
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Все Коэффициенты
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
3
Виекхофф
Яннес
22
Оппегорд
Фредрик
5
Брюин
Джорди
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
20
Хрустич
Айдин
29
Ханссон
Эмиль
9
Хорнкамп
Ииц
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
20
Мёленстен
Мелле
28
Anis
Hadj
Moussa
17
Козловски
Кацпер
7
Бутра
Амин
35
Мердинк
Мекс
Хераклес
5-4-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Витесс

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

33 матча

15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

9.1%
42.4%
48.5%
3 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
К
0:2
Э
1:1
Э
3:2
К
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:5
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
6:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

1.39
0.53

Среднее время на гол

64
168

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.58
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.24
Энгельс Марио 5 0.24
Санкох Мохамед 4 0.19
Нанкиши Абденего 3 0.14
Хорнкамп Ииц 3 0.14
Уахим Анас 2 0.1
Хоогма Джастин 1 0.05
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.05
Лимбомбе Брайан 1 0.05
Брюин Джорди 1 0.05
Зонненберг Свен 1 0.05
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.19
Манхуф Миллион 4 0.19
Бутра Амин 2 0.1
Козловски Кацпер 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Тилеманс Матейс 1 0.05
Де Регт Гиан 1 0.05
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Бакбоорд Навайо 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 3 0
Вейинович Марко 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Зонненберг Свен 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Роскен Рубен 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 3 1
Козловски Кацпер 4 0
Хендрикс Рамон 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Хераклес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Витесс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
3
Хераклес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Витесс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

10
3
Хераклес
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
Витесс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

17
6

Голы по времени матча

Забито

14
8
1 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
6
43%
1
13%
61-75
4
29%
4
50%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
4
17%
6
23%
1-15
5
22%
4
15%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
3
13%
6
23%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
15%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
25%
3
20%
61-75
4
17%
5
33%
76-90

Забито

27
14
5 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
3
11%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
7
26%
2
14%
46-60
8
30%
30%
2
14%
61-75
7
26%
6
43%
76-90

Пропущено

47
41
23 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 17
8
17%
6
15%
1-15
9
19%
7
17%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
9
19%
5
12%
61-75
7
15%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2
ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3
Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0
ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1

Результаты матчей

Хераклес
Витесс

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
11 раз 55%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
9
11
8
12
1.5
3
17
2
18
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 20 18 2 0 63 - 9 56
2.
Фейеноорд
 Заявка 20 14 4 2 56 - 17 46
3.
Твенте
 Заявка 21 13 5 3 42 - 21 44
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 21 10 6 5 41 - 23 36
5.
Аякс
 Заявка 20 10 5 5 50 - 41 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 20 7 5 8 30 - 32 26
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 20 7 5 8 25 - 27 26
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 20 6 6 8 21 - 33 24
11.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 21 6 6 9 21 - 37 24
12.
Утрехт
 Заявка 20 5 8 7 23 - 30 23
13.
Херенвен
 Заявка 20 6 4 10 31 - 40 22
14.
Эксельсиор
 Заявка 21 4 9 8 33 - 41 21
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 21 5 4 12 27 - 50 19
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 2:1 Заявка 21 4 3 14 15 - 43 15
18.
Волендам
 Заявка 20 3 3 14 21 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 22 - 12 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
11.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Утрехт
 Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
14.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 11 3 2 6 14 - 26 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 2:1 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 8 2 0 32 - 4 26
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 4 3 3 20 - 17 15
7.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 3 4 3 10 - 14 13
9.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Витесс
 2:1 Заявка 11 3 0 8 9 - 28 9
14.
Хераклес
 1:2 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
15.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 18 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 40'
      Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Ааронсон Пакстен пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем
    • 39'
      Бутра Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 38'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Команда Витесс довольна результатом к этому моменту.
    • 37'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 37'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Витесс
    5.60
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    7.60
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    3.80
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