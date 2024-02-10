Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Хераклес

34' Мердинк Мекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Г О О О О Л - Брюин Джорди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

29' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О Л - Мёленстен Мелле из команды Витесс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Виекхофф Яннес не смог попасть в створ ударом издали

14' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Хераклес

14' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бутра Амин нанес удар в каркас ворот!

14' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Хераклес

12' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хераклес

11' Оооо... вот это был удар! Бутра Амин должен был забить с этой позиции.

11' Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Anis Hadj Moussa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Anis Hadj Moussa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Anis Hadj Moussa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Anis Hadj Moussa из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.

4' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля