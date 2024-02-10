Бриан Лимбомбе не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ханссон Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Удар от ворот произведет Хераклес

85' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Бутра Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Виекхофф Яннес не смог попасть в створ ударом издали

83' Удар от ворот произведет Витесс

83' Вейинович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Вейинович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Витесс

79' Хрустич Айдин не смог попасть в створ ударом издали

79' Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Бриан Лимбомбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Витесс

77' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Команда Хераклес забила решающий гол в последние минуты игры!

71' Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц забивает с правой ноги!

71' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Хрустич Айдин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ханссон Эмиль из команды Хераклес получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Элой Рум все предвидел и спас команду!

69' Хорнкамп Ииц из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Витесс

67' Брюин Джорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Хорнкамп Ииц из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Витесс

65' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Витесс

63' Брюин Джорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Витесс

60' Брюин Джорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Команда Хераклес сравняла счет! Игра продолжается!

56' Оооо... вот это был удар! Брюин Джорди должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Брюин Джорди . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хорошую попытку сделал Мердинк Мекс . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

52' Удар от ворот произведет Витесс

51' Брайан Де Керсмакер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Виекхофф Яннес из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Матч остановлен

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Витесс

47' Оппегорд Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тактическая замена. Бакбоорд Навайо уходит с поля и его заменяет Бриан Лимбомбе

46' Тактическая замена. Anis Hadj Moussa уходит с поля и его заменяет Ороз Алоис