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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 17'
Мальорка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 121
Вильярреал 84.3% (102)
X 14% (17)
Мальорка 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Мальорка
3.45
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
12
Эрик-Бертран
Байи
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
18
Санчес
Антонио
3
Лато
Тони
10
Дардер
Серхи
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
Вильярреал
4-4-2
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Вильярреал
Мальорка

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
2:0
П
0:0
П
3:1
П
1:0
П
1:1
П
2:3
П
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Среднее время на гол

55
102

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Среднее время на гол

51
144

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.75

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
120

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 9 (2) 0.45
Сорлот Александр 6 0.3
Моралес Луис 5 0.25
Парехо Даниэль 2 (2) 0.1
Баэна Алехандро 1 0.05
Педраса Альфонсо 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Фойт Хуан 1 0.05
Ахомач Илиас 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.25
Мурики Ведат 4 (1) 0.2
Родригес Даниэль I 2 0.1
Ларин Кайл 2 0.1
Раильо Антонио 2 0.1
Санчес Антонио 1 0.05
Саму Кошта 1 0.05
Настасич Матия 1 0.05
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 6 1
Капу Этьен 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Комесанья Санти 5 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Фемения Кико 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Бреретон Бен 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Габбия Маттео 2 0
Марселино Гарсия Тораль 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Настасич Матия 5 0
Коста Хауме 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Маффео Пабло 3 1
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Вальент Мартин 3 0
Ларин Кайл 3 0
Саму Кошта 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
8
Вильярреал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мальорка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

6
9
Вильярреал
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Мальорка
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (15)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
14%
3
19%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
20%
4
44%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
10%
3
38%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
3
11%
5
28%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
6
22%
4
22%
76-90

Пропущено

41
24
22 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
5
12%
6
25%
1-15
9
22%
2
8%
16-30
8
20%
5
21%
31-45
8
20%
2
8%
46-60
7
17%
6
25%
61-75
4
10%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3

Результаты матчей

Вильярреал
Мальорка

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
11
9
6
14
1.5
5
15
4
16
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 21 5 5 11 27 - 41 20
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 21 3 11 7 18 - 24 20
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 0:0 Заявка 11 3 2 6 17 - 21 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 16 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
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    Прогнозы 121
    Вильярреал 84.3% (102)
    X 14% (17)
    Мальорка 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Мальорка
    3.45
    3.45
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Вильярреал
    84.4% (103)
    Ничья
    13.9% (17)
    Мальорка
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    40.2% (49)
    1:0 Вильярреал
    24.6% (30)
    2:0 Вильярреал
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    3:1 Вильярреал
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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