Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Вильярреал имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Баэна Алехандро из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Г О О О О Л - Сорлот Александр забивает с правой ноги!

45' Сорлот Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Куэнка Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Мальорка

41' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

41' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Вильярреал

39' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Эрик-Бертран Байи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Морено Альберто наказан за толчок Антонио Санчес

32' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Морено Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Судья подбегает и показывает Ларин Кайл из команды Мальорка отложенную желтую карточку за фол.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Эрик-Бертран Байи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Мальорка

24' Баэна Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

24' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Морено Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Фемения Кико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Мальорка

22' Баэна Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Антонио Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

20' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Баэна Алехандро пробил со штрафного прямо в стенку

15' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

13' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сорлот Александр пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

11' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Эрик-Бертран Байи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника