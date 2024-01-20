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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 16479 Главный судья: Ортис Мигель
Вильярреал
1:1
Конец матча
Мальорка
0'
27' Желтая карточка
Ларин Кайл
45' Желтая карточка
Сорлот Александр
1:0
45' Гол
Сорлот Александр
62' Красная карточка
Рейна Пепе
82' Желтая карточка
Фемения Кико
83' Желтая карточка
Дардер Серхи
1:1
90' Гол
Льябрес Хавьер
90'+7

Ход матча

27'
 
Ларин Кайл
45'
Сорлот Александр
 
45'
Сорлот Александр
(Баэна Алехандро)
1:0
58'
 
Пратс Абдон
Санчес Антонио
62'
Рейна Пепе
 
70'
Гуэдеш Гонсалу
Ахомач Илиас
 
80'
 
Мурики Ведат
Ларин Кайл
80'
 
Маскарель Омар
Саму Кошта
80'
 
Коста Хауме
Лато Тони
82'
Фемения Кико
 
83'
 
Дардер Серхи
84'
Капу Этьен
Коклен Франсис
 
84'
Тригерос Мануэль
Баэна Алехандро
 
88'
 
Льябрес Хавьер
Дардер Серхи
90'
1:1
Льябрес Хавьер
(Ману Морланес)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 438 Количество передач 409
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Вильярреал 84.4% (103)
X 13.9% (17)
Мальорка 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
17
Фемения
Кико
12
Эрик-Бертран
Байи
5
Куэнка
Хорхе
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
18
Санчес
Антонио
3
Лато
Тони
10
Дардер
Серхи
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
Вильярреал
4-4-2
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Вильярреал
Мальорка

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
2:0
П
0:0
П
3:1
П
1:0
П
1:1
П
2:3
П
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Среднее время на гол

55
102

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Среднее время на гол

51
144

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.75

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
120

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 9 (2) 0.43
Сорлот Александр 7 0.33
Моралес Луис 5 0.24
Парехо Даниэль 2 (2) 0.1
Баэна Алехандро 1 0.05
Педраса Альфонсо 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Фойт Хуан 1 0.05
Ахомач Илиас 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.24
Мурики Ведат 4 (1) 0.19
Родригес Даниэль I 2 0.1
Ларин Кайл 2 0.1
Раильо Антонио 2 0.1
Санчес Антонио 1 0.05
Саму Кошта 1 0.05
Настасич Матия 1 0.05
Льябрес Хавьер 1 0.05
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 6 1
Капу Этьен 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Комесанья Санти 5 0
Фемения Кико 4 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Сорлот Александр 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Бреретон Бен 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Габбия Маттео 2 0
Марселино Гарсия Тораль 2 0
Рейна Пепе 0 1
Кике Сетьен 0 1
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Настасич Матия 5 0
Коста Хауме 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Маффео Пабло 3 1
Ларин Кайл 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Вальент Мартин 3 0
Саму Кошта 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дардер Серхи 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
9
Вильярреал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мальорка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

6
9
Вильярреал
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Мальорка
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (15)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
5
28%
5
50%
76-90

Пропущено

22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
20%
4
44%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
10%
3
38%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
3
11%
5
26%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
5
26%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Пропущено

42
25
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
5
12%
6
24%
1-15
9
21%
2
8%
16-30
8
19%
6
24%
31-45
8
19%
2
8%
46-60
7
17%
6
24%
61-75
5
12%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3

Результаты матчей

Вильярреал
Мальорка

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 57%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
2
8
3
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1
9
1.5
3
8
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
12
9
6
15
1.5
5
16
4
17
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
12.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
13.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вильярреал: 51%, Мальорка: 49%.
  • 97'
    Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 97'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 96'
    Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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