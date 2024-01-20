Тур: 21. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 16479 Главный судья: Ортис Мигель
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаЛарин Кайл
45' Желтая карточкаСорлот Александр
1:0
45' ГолСорлот Александр
62' Красная карточкаРейна Пепе
82' Желтая карточкаФемения Кико
83' Желтая карточкаДардер Серхи
1:1
90' ГолЛьябрес Хавьер
90'+7
Ход матча
27'
45'
45'
62'
80'
82'
83'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
438 Количество передач 409
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фемения
Кико
27
Ахомач
Илиас
10
Дардер
Серхи
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Давид ЛопесЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
-
31 Лей ЮсунЗащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вильярреал
Мальорка
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Среднее время на гол
55
102
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Среднее время на гол
51
144
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.75
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
120
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|9 (2)
|0.43
|Сорлот Александр
|7
|0.33
|Моралес Луис
|5
|0.24
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.1
|Баэна Алехандро
|1
|0.05
|Педраса Альфонсо
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Фойт Хуан
|1
|0.05
|Ахомач Илиас
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.24
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.19
|Родригес Даниэль I
|2
|0.1
|Ларин Кайл
|2
|0.1
|Раильо Антонио
|2
|0.1
|Санчес Антонио
|1
|0.05
|Саму Кошта
|1
|0.05
|Настасич Матия
|1
|0.05
|Льябрес Хавьер
|1
|0.05
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|6
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|2
|0
|Рейна Пепе
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Настасич Матия
|5
|0
|Коста Хауме
|5
|0
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Ларин Кайл
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
9
Вильярреал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мальорка
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
6
9
Вильярреал
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Мальорка
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (15)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
5
28%
5
50%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
20%
4
44%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
10%
3
38%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
3
11%
5
26%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
5
26%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Пропущено
42
25
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
5
12%
6
24%
1-15
9
21%
2
8%
16-30
8
19%
6
24%
31-45
8
19%
2
8%
46-60
7
17%
6
24%
61-75
5
12%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3
Результаты матчей
Вильярреал
Мальорка
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
56
28
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
19
38
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
129
615
516
417
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|12.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9