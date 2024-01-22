Первый тайм

9' Пока визуально побольше владеют мячом хозяева поля, не самое простое начало встречи для "Атлетико".

7' "Гранада" в текущем чемпионате победила всего дважды - в третьем туре была обыграна "Мальорка", а в позапрошлом туре команда Александера Медины была сильнее "Кадиса".

6' Баталья под прессингом соперника финтит прямо во вратарской, но выходит из непростой ситуации победителем, к удовольствию местной публики.

4' Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, но подача с левого фланга не приносит результата "Гранаде".

3' Зато в Кубке Испании на прошлой неделе "Атлетико" прошел в дополнительное время мадридский "Реал", в четверг команда Диего Симеоне оспорит путевку в четвертьфинал в игре с "Севильей".

2' Напомним, что "Атлетико" после поражения от "Жироны" уже выпал из первой четверки, отставание от лидера составляет уже 14 очков, правда, две игры в запасе у мадридцев имеются.