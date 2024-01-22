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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Гранада
0:0
Первый тайм: 10'
Атлетико М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 140
Гранада 2.1% (3)
X 2.9% (4)
Атлетико М 95% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гранада
Ничья
Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
2
Мендес
Бруно
II
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
14
Льоренте
Маркос
24
Ривас
Пабло
Барриос
8
Ньигес
Сауль
25
Рикельме
Родриго
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
Гранада
4-3-3
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Гранада
Атлетико М

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

5.3%
21.1%
73.6%
1 победа 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
6:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
7:1
П
3:0
П
0:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
5:0
П
0:1
П
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.56
0.3

Среднее время на гол

162
300

Всего голов

30
10

Голов в среднем за матч

3
1.11

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

35
13

Голов в среднем за матч

1.84
0.68

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
131

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.3
Узуни Мюрто 6 (2) 0.3
Бое Лукас 3 0.15
Санчес Рикард 2 0.1
Омородион Сэмюэль 2 0.1
Вильяр Гонсало 1 0.05
Рубио Мигель 1 0.05
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 12 0.63
Гризманн Антуан 11 (3) 0.58
Корреа Анхель 4 0.21
Льоренте Маркос 3 0.16
Рикельме Родриго 2 0.11
Лино Сэмуел 2 0.11
Молина Науэль 2 0.11
Депай Мемфис 2 0.11
Витсель Аксель 1 0.05
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 4 1
Сарагоса Брайан 5 0
Микель Игнаси 4 0
Вильяр Гонсало 4 0
Санчес Рикард 4 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Нева Карлос 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Рубио Мигель 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 6 0
Коке Хорхе 4 0
Хименес Хосе 4 0
Савич Стефан 2 1
Мората Альваро 2 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Гранада
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Атлетико М
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
4
Гранада
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Атлетико М
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

3
23
Гранада
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Атлетико М
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

11
27

Голы по времени матча

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
10%
2
17%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Забито

9
23
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 9
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
33%
5
22%
61-75
5
56%
4
17%
76-90

Пропущено

21
11
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
8
38%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90

Забито

22
39
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
3
14%
3
8%
1-15
3
14%
8
21%
16-30
2
9%
7
18%
31-45
1
5%
4
10%
46-60
7
32%
8
21%
61-75
6
27%
9
23%
76-90

Пропущено

41
23
24 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
4
10%
3
13%
1-15
7
17%
4
17%
16-30
13
32%
3
13%
31-45
7
17%
4
17%
46-60
3
7%
5
22%
61-75
7
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0
Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3
Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2

Результаты матчей

Гранада
Атлетико М

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
3
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гранада
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
8
2
1
9
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
4
5
2
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
4
7
13
1.5
12
7
3
17
2.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 21 16 4 1 51 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 20 12 3 5 39 - 23 39
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 21 3 7 11 26 - 35 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 0:0 Заявка 21 2 6 13 22 - 41 12
20.
Альмерия
 Заявка 21 0 6 15 21 - 46 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 30 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 0:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
17.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 12 11
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 10 1 3 6 11 - 17 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 0:0 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Пока визуально побольше владеют мячом хозяева поля, не самое простое начало встречи для "Атлетико".
  • 7'
    "Гранада" в текущем чемпионате победила всего дважды - в третьем туре была обыграна "Мальорка", а в позапрошлом туре команда Александера Медины была сильнее "Кадиса".
  • 6'
    Баталья под прессингом соперника финтит прямо во вратарской, но выходит из непростой ситуации победителем, к удовольствию местной публики.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, но подача с левого фланга не приносит результата "Гранаде".
  • 3'
    Зато в Кубке Испании на прошлой неделе "Атлетико" прошел в дополнительное время мадридский "Реал", в четверг команда Диего Симеоне оспорит путевку в четвертьфинал в игре с "Севильей".
  • 2'
    Напомним, что "Атлетико" после поражения от "Жироны" уже выпал из первой четверки, отставание от лидера составляет уже 14 очков, правда, две игры в запасе у мадридцев имеются.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гранада 0:0 Атлетико М

Исход игры
Гранада
2.1% (3)
Ничья
3.5% (5)
Атлетико М
94.4% (135)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
35% (50)
0:2 Атлетико М
15.4% (22)
0:1 Атлетико М
14% (20)
1:3 Атлетико М
7.7% (11)
0:3 Атлетико М
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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