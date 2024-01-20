Тур: 21. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Гранада
Атлетико М
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
5.3%
21.1%
73.6%
1 победа 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.56
0.3
Среднее время на гол
162
300
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
3
1.11
Среднее время на гол
30
81
Всего голов
35
13
Голов в среднем за матч
1.84
0.68
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
131
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.3
|Узуни Мюрто
|6 (2)
|0.3
|Бое Лукас
|3
|0.15
|Санчес Рикард
|2
|0.1
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.1
|Вильяр Гонсало
|1
|0.05
|Рубио Мигель
|1
|0.05
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|12
|0.63
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.58
|Корреа Анхель
|4
|0.21
|Льоренте Маркос
|3
|0.16
|Рикельме Родриго
|2
|0.11
|Лино Сэмуел
|2
|0.11
|Молина Науэль
|2
|0.11
|Депай Мемфис
|2
|0.11
|Витсель Аксель
|1
|0.05
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бое Лукас
|4
|1
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Микель Игнаси
|4
|0
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Санчес Рикард
|4
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|6
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Савич Стефан
|2
|1
|Мората Альваро
|2
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Атлетико М
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
4
Гранада
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Атлетико М
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
3
23
Гранада
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Атлетико М
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
10%
2
17%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
4
20%
1
8%
76-90
Забито
9
23
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 9
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
33%
5
22%
61-75
5
56%
4
17%
76-90
Пропущено
21
11
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
8
38%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90
Забито
22
39
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
3
14%
3
8%
1-15
3
14%
8
21%
16-30
2
9%
7
18%
31-45
1
5%
4
10%
46-60
7
32%
8
21%
61-75
6
27%
9
23%
76-90
Пропущено
41
23
24 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
4
10%
3
13%
1-15
7
17%
4
17%
16-30
13
32%
3
13%
31-45
7
17%
4
17%
46-60
3
7%
5
22%
61-75
7
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0
Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2
Атлетико М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3
Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2
Результаты матчей
Гранада
Атлетико М
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
3
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гранада
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
82
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
54
28
45
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
154
713
127
317
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогнозы на матч Гранада - Атлетико М
Исход игры
Гранада
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (49)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
58.33% (28)
Нет
41.67% (20)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
51% (25)
0:2 Атлетико М
26.5% (13)
0:1 Атлетико М
10.2% (5)
1:3 Атлетико М
6.1% (3)
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