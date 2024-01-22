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Тур: 1.
Даллас
 
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Интер Майами
Прогнозы 124
Даллас 17.7% (22)
X 28.2% (35)
Интер Майами 54% (67)
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Даллас
Ничья
Интер Майами
3.25
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Даллас
Интер Майами

История личных встреч

Даллас
Интер Майами

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СИЦА
4:4
М
0:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
51

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4
Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча Даллас - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 124
    Даллас 17.7% (22)
    X 28.2% (35)
    Интер Майами 54% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Даллас
    Ничья
    Интер Майами
    3.25
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    4.20
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    2.08
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Даллас - Интер Майами

    Исход игры
    Даллас
    16.9% (22)
    Ничья
    26.9% (35)
    Интер Майами
    56.2% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (63)
    Меньше
    41.67% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (93)
    Нет
    13.89% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    30% (39)
    1:1 Ничья
    23.1% (30)
    1:0 Даллас
    7.7% (10)
    2:1 Даллас
    6.9% (9)
    2:3 Интер Майами
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:3 Интер Майами
    2.3% (3)
    0:2 Интер Майами
    2.3% (3)
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