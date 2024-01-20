Тур: 1.
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История личных встреч
Даллас
Интер Майами
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
51
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4
Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4
Прогнозы на матч Даллас - Интер Майами
Исход игры
Даллас
16.2% (6)
Ничья
37.8% (14)
Интер Майами
45.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (19)
Меньше
47.22% (17)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (12)
1:2 Интер Майами
27% (10)
2:1 Даллас
8.1% (3)
2:3 Интер Майами
8.1% (3)
1:0 Даллас
8.1% (3)
2:2 Ничья
5.4% (2)
0:2 Интер Майами
5.4% (2)
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